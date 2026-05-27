Preguntas frecuentes

Información de licencias y suscripciones de Revit

Con una suscripción a Revit, puedes diseñar y visualizar edificios e infraestructuras en 3D con precisión, colaborar sin problemas con los equipos del proyecto y mantenerte al día con las últimas versiones y funciones de Revit.

Imagen cortesía de Botswana Innovation Hub - SHoP Architects

Compra y suscripción de Revit
Los planes de suscripción permiten a equipos de cualquier tamaño acceder a la última versión de Revit. Imagen cortesía de BNIM.

¿Dónde puedo comprar Revit o suscribirme a esta solución?

Una suscripción a Autodesk Revit es una forma flexible de acceder a la última versión con menores costos iniciales y la opción de pagar por mes o por año. Las personas y los equipos de menor tamaño pueden comprar una suscripción estándar en línea. Los equipos de tamaño mediano a muy grande pueden adquirir los planes Premium y Enterprise mediante Autodesk o distribuidores autorizados.

Al comprar Revit, puedes elegir un plan y una duración de suscripción que se adapten a tus necesidades. Elige la opción Flex, en la que pagas según el uso, o explora alternativas de financiamiento que ofrecen mayor flexibilidad de pago para las empresas que cumplan los requisitos. Gestiona fácilmente los detalles de tu suscripción desde tu cuenta de Autodesk Account y descubre cómo puedes ahorrar dinero al renovarla.

¿Cuánto cuesta una suscripción a Revit?

Una suscripción estándar a Autodesk Revit cuesta /mes, /año o /período de tres años. Los equipos medianos, grandes y muy grandes pueden ponerse en contacto con Autodesk o con un distribuidor autorizado para conocer las opciones de suscripción.

Revit también se puede adquirir en Autodesk AEC Collection. La AEC Collection integra herramientas BIM y CAD como Revit, Civil 3D y AutoCAD con un entorno de datos basado en la nube. Facilita el trabajo a diseñadores, ingenieros y contratistas con un costo de /mes, /año o período de tres años.

¿Cuáles son las ventajas de una suscripción a Revit?
Pantalla de un modelo 3D en Autodesk Revit 2024

Últimas actualizaciones y versiones

Los suscriptores de Revit pueden acceder a las últimas versiones y actualizaciones incrementales tan pronto como se lanzan, lo que les garantiza que siempre trabajen con herramientas y características de vanguardia. Los suscriptores de Revit reciben notificaciones sobre las actualizaciones disponibles del producto a través de la aplicación Autodesk Access o de la función Buscar actualizaciones del menú de ayuda de Revit. Los usuarios también pueden descargar las actualizaciones directamente desde el portal de su cuenta de Autodesk Account. Mantener Revit actualizado es fundamental para acceder a nuevas características, mejorar el desempeño y la estabilidad, y solucionar vulnerabilidades de seguridad, lo que garantiza una experiencia de usuario óptima.

Pantalla de una renderización 3D y un plano de planta en Autodesk Revit 2024

Herramientas y características avanzadas

Revit ofrece numerosas funciones avanzadas para los suscriptores que mejoran considerablemente el proceso de diseño y colaboración. Su potente función de modelado utiliza componentes paramétricos, lo que garantiza actualizaciones en tiempo real en todas las vistas del proyecto y agiliza la intención del diseño. Las extensiones de análisis integradas abarcan un amplio espectro, ya que analizan el consumo energético, la iluminación natural, las fuerzas estructurales y mucho más, lo que permite a los usuarios tomar decisiones de diseño bien fundamentadas. Las herramientas de visualización de Revit te permiten perfeccionar los detalles, probar materiales y plasmar tus ideas de la pantalla a la realidad sin problemas. La integración con Twinmotion, incluida en la suscripción, te permite crear imágenes impresionantes y experiencias de realidad virtual inmersivas. La colaboración se optimiza gracias a la función de trabajo compartido de Revit, que reúne las contribuciones del equipo en un archivo central y sincroniza las actualizaciones. Además, Revit facilita los flujos de trabajo personalizados al ofrecer automatización con Dynamo, la búsqueda de soluciones innovadoras a través del diseño generativo y el acceso a su API para desarrollar aplicaciones personalizadas, lo que brinda una experiencia de usuario completa y adaptada a tus necesidades.

Pantalla de una página de soporte de Autodesk Review 2024

Soporte técnico

La base de conocimientos de Revit (inglés) ofrece artículos sobre resolución de problemas y tutoriales para ayudarte a solucionar tus dudas. Los agentes de Autodesk están a tu disposición para ofrecerte asistencia adicional. El nivel de soporte técnico varía según los distintos planes de suscripción con opciones diseñadas para satisfacer las diversas necesidades de los usuarios. Los usuarios de Revit pueden acceder a la documentación de ayuda detallada al pulsar la tecla F1 dentro del programa. En el plan Education, puedes resolver los problemas por tu cuenta o a través de los foros de la comunidad y las bases de conocimientos. El plan Standard ofrece asistencia por web y correo electrónico por parte de especialistas de Autodesk, y los usuarios pueden enviar solicitudes de soporte para recibir respuestas prioritarias. El plan Premium ofrece asistencia a través de chats en línea con agentes y llamadas telefónicas programadas.

Pantalla de producto en Revit

Acceso a servicios en la nube

Algunos planes de suscripción, como la Autodesk AEC CollectionAutodesk BIM Collaborate Pro (antes Autodesk BIM360) y Autodesk Construction Cloud, complementan las funciones de Revit con flujos de trabajo BIM mejorados por los servicios en la nube de Autodesk. Revit Cloud Worksharing, disponible para los suscriptores de Autodesk BIM Collaborate Pro y Autodesk Construction Cloud, permite publicar modelos de Revit en la nube para mejorar la colaboración, lo que garantiza que los equipos de proyecto puedan acceder a los datos más recientes del modelo en todo momento y en cualquier lugar. Los modelos compartidos en la nube mejoran la colaboración entre equipos de proyecto multidisciplinarios, lo que permite a los arquitectos, los ingenieros de instalaciones y estructurales, y todos los participantes del proyecto modelar, compartir y coordinar mejor la intención del diseño. Revit Cloud Worksharing te permite realizar un seguimiento de los cambios en el modelo en tiempo real, mejorar la detección de conflictos y entregar los resultados del proyecto de forma más eficiente, todo ello sin necesidad de rectificaciones y optimizando la comunicación dentro del entorno del proyecto alojado en la nube.

 

Para los suscriptores de AEC Collection, Autodesk Docs (.mx) es el entorno de datos común de Autodesk para los equipos de proyectos de AEC. Autodesk Docs facilita el intercambio y la gestión de documentos y datos mediante herramientas y flujos de trabajo que mejoran la coordinación del diseño, ya que simplifican la vinculación, el intercambio, la agregación y la actualización de los datos de modelos y proyectos dentro de equipos multidisciplinarios.

 

Los suscriptores de Revit de cualquier nivel (excepto Revit LT) pueden usar Autodesk Insight (inglés) para diseñar edificios más eficientes energéticamente y alcanzar objetivos de sustentabilidad con análisis de carbono y energía de todo el edificio.

Suscríbete al software Revit

Revit

Planifica, diseña, construye y administra edificios con poderosas herramientas para Modelado de información para la construcción.

Detalles del producto
Revit LT

Herramienta BIM 3D simplificada para producir documentación y diseños arquitectónicos 3D

Detalles del producto
AutoCAD Revit LT Suite

Obtén Revit LT y AutoCAD LT juntos por un precio fantástico

Detalles del producto

Software gratuito de Autodesk para estudiantes y docentes

Desbloquea el acceso para educación al software de Autodesk

Autodesk se compromete a ayudar a educar a los líderes del mañana. Obtén acceso gratuito a toda nuestra cartera de productos con el plan Autodesk Educación.

Opciones de pago de Autodesk

Compra productos de Autodesk a tu manera a través de nuestra tienda, el equipo de ventas y los socios autorizados. Elige entre suscripciones mensuales, anuales y de tres años. También puedes echar un vistazo a nuestro plan de pago flexible, que te ofrece acceso al software según el uso y te permite utilizar cualquier producto cuando lo necesites y pagar solo por lo que usas.

Te facilitamos la compra de una suscripción de Autodesk mediante tres opciones: comprar en línea, comprarle a nuestro equipo de ventas experto o comprar en un socio autorizado. Todas las compras son seguras y vienen con nuestra garantía de devolución del dinero.

 

Selecciona el plan de suscripción que mejor se adapte a tus necesidades individuales o de la empresa. Cada plan tiene un nivel diferente de características de seguridad, generación de informes, automatización y soporte.

Autodesk Flex es la solución perfecta para el uso ocasional y proyectos especiales. Compra tokens Flex para acceder a los productos que cumplan los requisitos durante un período de 24 horas y explora nuevos productos de diseño sin comprometerte a un contrato a largo plazo.

Preguntas frecuentes sobre la suscripción y las licencias de Revit

Obtén más información sobre las suscripciones a Revit con estas preguntas frecuentes de los usuarios.

¿Puedo comprar Revit sin una suscripción?

No se puede comprar Revit sin una suscripción. El software de Autodesk solo está disponible como suscripción. Obtén más información sobre las ventajas de una suscripción a Autodesk Revit.

¿Cómo puedo renovar mi licencia de Revit caducada?

Después de que caduque la suscripción a Revit, no podrás renovarla. Para comprar una nueva suscripción a Revit en línea, visita la página del producto Revit.

¿Mi software de Revit dejará de funcionar si no renuevo mi suscripción?

Cuando caduque tu suscripción a Revit, ya no podrás acceder al software ni a los servicios en la nube. Sin embargo, aún puedes ver y compartir tus proyectos con nuestros visores gratuitos.

¿Puedo usar mi suscripción a Revit en varias computadoras?

Puedes instalar el software con licencia de suscripción para un solo usuario en hasta tres computadoras. Sin embargo, solo puedes iniciar sesión y usar ese software en una sola computadora a la vez. Si necesitas trasladar el software Revit a una computadora nueva, primero tendrás que desactivarlo en la computadora anterior.

¿Hay un visor de Revit gratuito?

Puedes ver archivos de Revit de forma gratuita mediante Autodesk Viewer. Autodesk Viewer es un visor basado en navegador para visualizar y compartir archivos de Revit (.rvt).

¿La suscripción a Revit es gratuita para los estudiantes?

El acceso educativo (.mx) a Revit y al diseño generativo de Revit está disponible de forma gratuita para los estudiantes (.mx) y los docentes (.mx) que confirmen que cumplen los requisitos.

¿Cuál es el precio de Revit 2026, 2025 o 2014?

El precio de la suscripción anual a Revit es de y el precio de una suscripción mensual es de . Solo la versión más reciente de Revit está disponible para su descarga. La versión actual de Revit 2027 abrirá archivos de versiones anteriores.

¿Tendré acceso a versiones anteriores de Revit si me suscribo a la versión actual?

Sí. Todos los planes de mantenimiento y suscripciones (incluidas las licencias educativas y comerciales) tienen derecho a las versiones anteriores siempre y cuando figuren en la lista correspondiente de la suscripción o del plan de mantenimiento. Obtén más información sobre derechos de versiones anteriores.

¿Dónde puedo obtener una licencia perpetua de Revit?

Desde enero de 2016, Autodesk ya no vende nuevas licencias perpetuas. En mayo de 2017, dejamos de vender planes de mantenimiento. Todo el software de Autodesk se puede comprar como una suscripción de un plan.

 

Obtén más información sobre nuestras opciones de licencias de software.

¿Dónde puedo obtener una licencia personal de Revit para uso como usuario único?

Puedes comprar una licencia personal de Revit para usarla como usuario único en línea a través del chat con el equipo de ventas o a través de un distribuidor autorizado.

¿Dónde puedo obtener una licencia multiusuario de Revit?

Autodesk ya no vende nuevas suscripciones a Revit con acceso multiusuario. Consulta sobre nuestras ofertas de canje para suscriptores multiusuario, así como sobre el mantenimiento independiente y de red.

¿Cómo administro usuarios y permisos dentro de mi cuenta de Autodesk Account para Revit?

Para administrar usuarios y permisos en Autodesk Account para Revit:

  1. Inicia sesión en autodesk.com.
  2. Selecciona Administración de usuarios.
  3. Selecciona Por usuario.
  4. Haz clic en Invitar a usuarios.
  5. Ingresa los detalles necesarios para la adición de usuarios individuales. Para añadir usuarios en masa, crea un archivo CSV con hasta 5,000 usuarios y cárgalo en la pestaña Importar.

Para asignar acceso al producto a los usuarios:

  1. Selecciona Administración de usuarios.
  2. Selecciona Por producto.
  3. Elige un producto.
  4. Haz clic en Asignar usuarios para añadir usuarios.

Para eliminar usuarios:

  1. Selecciona Administración de usuarios.
  2. Selecciona Por usuario.
  3. Elige un usuario.
  4. Haz clic en el icono Eliminar usuario.
  5. Confirma la eliminación en la ventana solicitada.

Estos pasos optimizan la administración de usuarios y el proceso de control de acceso para Autodesk Revit.

¿Qué sucede con mis datos si cancelo mi suscripción a Revit?

Si cancelas tu suscripción a Revit, seguirás teniendo acceso para ver los archivos de proyectos en el dispositivo mediante un visor gratuito de Autodesk. Sin embargo, es posible que pierdas el acceso a cualquier espacio de almacenamiento en la nube que te haya proporcionado la suscripción después de 30 días.

¿Hay diferentes niveles o tipos de suscripciones a Revit disponibles?

Hay cuatro tipos diferentes de suscripciones de Revit disponibles: Standard, Premium, Enterprise y Education. El plan Standard viene incluido en todas las suscripciones a Revit y se puede comprar por mes, año o tres años. El plan Premium es de prepago y está disponible con una duración de uno o tres años. El plan Enterprise se ha diseñado para organizaciones de mayor tamaño y ofrece funciones como el inicio de sesión único (SSO) e informes de uso del producto con detalles de nivel de usuario. El plan Education (.mx) está disponible para estudiantes, docentes e instituciones académicas y ofrece acceso a las mismas funciones que el plan Standard. 

 

Autodesk Flex ofrece una opción de pago por uso que permite a los usuarios comprar por adelantado créditos en diferentes cantidades para tener acceso diario a cualquier producto compatible, por lo que es la opción ideal para personas o miembros de equipos que buscan acceso ocasional o de prueba.

Revit LT es una solución BIM más económica que se centra en el diseño arquitectónico y la documentación. Ofrece muchas de las mismas funciones que Revit, pero no incluye el trabajo colaborativo, las funciones de análisis energético, la renderización integrada, el modelado MEP y estructural ni opciones de personalización avanzadas.

¿Cómo accedo al soporte técnico de Revit con mi suscripción?

Para acceder al soporte técnico de Revit incluido en la suscripción, puedes iniciar sesión en tu cuenta de Autodesk Account y explorar las opciones de autoservicio para la suscripción del producto, la versión educativa o el software de prueba. También puedes ponerte en contacto con el soporte de Autodesk en https://www.autodesk.com/latam/support.

Ver más preguntas frecuentes

Términos y condiciones legales

Los servicios basados en la nube o el software de Autodesk gratuitos están sujetos a la aceptación y al cumplimiento de los términos y condiciones (inglés) de las condiciones de uso u otros términos incluidos con el software o los servicios basados en la nube. Los servicios basados en la nube o el software sujetos a una licencia o una suscripción educativa solo los pueden utilizar los usuarios que cumplen los requisitos para fines educativos, y no para fines comerciales, profesionales ni ningún otro propósito con fines de lucro.