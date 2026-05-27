특히 Autodesk AEC Collection, Autodesk BIM Collaborate Pro(이전의 Autodesk BIM360), Autodesk Construction Cloud 같은 일부 서브스크립션 플랜은 Autodesk 클라우드 서비스에 의해 향상된 BIM 워크플로우로 Revit 기능을 보완해 줍니다. Autodesk BIM Collaborate Pro 및 Autodesk Construction Cloud 서브스크립션 고객에게 제공되는 Revit 클라우드 작업 공유 기능은 Revit 모델을 클라우드에 게시하여 협업을 강화하고, 프로젝트 팀이 언제 어디서든 최신 모델 데이터에 액세스할 수 있도록 지원합니다. 클라우드에 공유된 모델을 통해 다양한 분야의 프로젝트 팀 간 협업을 개선하여 건축, MEP, 구조 엔지니어링 및 관련된 모든 프로젝트 관계자가 설계 의도를 보다 잘 모델링, 공유하고 조정할 수 있습니다. Revit 클라우드 작업 공유 기능을 사용하면 모델의 변경 사항을 실시간으로 추적하고, 간섭 검토 성능을 개선하며, 프로젝트 결과물을 더욱 효율적으로 실행하면서 클라우드 호스팅 프로젝트 환경 내에서 발생하는 재작업을 방지하고 프로젝트 커뮤니케이션을 간소화할 수 있습니다.

AEC Collection 서브스크립션 고객에게 Autodesk Docs는 AEC 프로젝트 팀에 필요한 Autodesk의 공통 데이터 환경입니다. Autodesk Docs는 다양한 분야의 프로젝트 팀 내에서 모델과 프로젝트 데이터를 좀 더 쉽게 연결, 교환하고 집계, 업데이트할 수 있도록 함으로써 설계 조정 성능을 개선하는 도구와 워크플로우로 문서, 데이터의 공유 및 관리 기능을 지원합니다.

모든 수준(Revit LT 제외)의 Revit 서브스크립션 고객은 Autodesk Insight(영문)를 이용해 에너지 효율이 더 높은 건물을 설계하고, 건물 전체의 탄소와 에너지를 해석하여 지속 가능성 목표를 달성할 수 있습니다.