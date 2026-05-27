FAQ(자주 묻는 질문과 대답)

Revit 서브스크립션 및 라이선스 정보

Revit 서브스크립션을 사용하면 건물과 인프라를 3D로 정밀하게 설계 및 시각화하고, 프로젝트 팀 간에 원활하게 협업하며, 최신 Revit 버전과 기능으로 업데이트된 상태를 유지할 수 있습니다.

이미지 제공: Botswana Innovation Hub - SHoP Architects

Revit 구입 및 서브스크립션 구매하기
서브스크립션 플랜을 구매하면 규모를 막론한 모든 팀이 최신 버전의 Revit에 액세스할 수 있습니다. 이미지 제공: BNIM

Revit은 어디에서 구입하거나 서브스크립션을 구매할 수 있나요?

Autodesk Revit 서브스크립션은 저렴한 초기 비용에 월간 또는 연간 결제 옵션을 통해 최신 버전에 액세스할 수 있는 유연한 방법입니다. 개인과 소규모 팀은 온라인으로 스탠다드 서브스크립션을 구입할 수 있습니다. 중대형/초대형 규모의 팀은 Autodesk 또는공인 리셀러 측에 문의하여 프리미엄 플랜과 엔터프라이즈 플랜을 구매할 수 있습니다.

Revit을 구매할 때 각자의 요구사항에 부합하는 서브스크립션 기간과 플랜을 선택할 수 있습니다. 사용량에 따라 결제하는 Flex 옵션을 선택하거나, 적격한 기업에 추가로 유연한 결제 옵션을 제공하는 금융 지원 대안을 살펴보세요. Autodesk 계정 내에서 서브스크립션 상세 정보를 간편하게 처리하고, 갱신 시 얻는 잠재적인 비용 절감 효과도 확인해 보세요.

Revit 서브스크립션 가격은 얼마인가요?

스탠다드 Autodesk Revit 서브스크립션 가격은 월간 결제 시 , 연간 결제 시 또는 3년 기간 약정 시 입니다. 중대형/초대형 규모의 팀은 공인 리셀러 또는 Autodesk에 문의하여 서브스크립션 옵션을 알아볼 수 있습니다.

Revit은 Autodesk AEC Collection에서도 구매할 수 있습니다. AEC Collection은 Revit, Civil 3D, AutoCAD 같은 BIM과 CAD 도구를 클라우드 기반 데이터 환경과 통합합니다. 설계자/엔지니어/계약업체용 워크플로우를 이용할 수 있으며, 가격은 월간 결제 시 , 연간 결제 시 또는 3년 기간 약정 시 입니다.

Revit 서브스크립션은 어떤 혜택을 제공하나요?
Autodesk Revit 2024 내 3D 모델 화면

최신 업데이트 및 버전

Revit 서브스크립션 고객은 최신 버전과 점진적 업데이트를 출시되는 즉시 이용할 수 있으므로, 항상 최첨단 도구와 기능을 활용할 수 있습니다. Revit 서브스크립션 고객은 Autodesk Access 앱 또는 Revit 도움말 메뉴의 업데이트 확인 기능을 통해 사용 가능한 제품의 업데이트 알림을 받습니다. 또한 사용자는 Autodesk 계정 포털에서 바로 업데이트를 다운로드할 수 있습니다. Revit을 최신 상태로 유지하는 일은 새로운 기능에 액세스하고, 성능과 안정성을 향상시키며, 보안 취약성을 해결하고, 최적의 사용자 환경을 보장하는 데 매우 중요합니다.

Autodesk Revit 2024 내 3D 렌더링 및 평면도 화면

고급 도구 및 기능

Revit은 설계 및 협업 프로세스를 크게 향상시키는 다양한 주요 기능을 서브스크립션 고객에게 제공합니다. 강력한 모델링 기능은 파라메트릭 구성 요소를 사용하여 프로젝트 뷰 전반에 걸쳐 실시간 업데이트를 보장하고, 설계 의도를 신속하게 구현합니다. 기본 제공되는 분석 확장 기능은 에너지 사용, 일광, 구조력 등 광범위한 정보를 분석하여 사용자가 정보에 입각해 설계와 관련된 결정을 내릴 수 있도록 합니다. Revit의 시각화 도구를 사용하면 세부 사항을 미세하게 조정하고, 재료를 테스트하며, 화면의 비전을 현실로 매끄럽게 변환할 수 있습니다. 서브스크립션에 포함된 Twinmotion과 통합하면 놀라운 시각 자료와 몰입형 VR(Virtual Reality) 환경을 제작할 수 있습니다. Revit의 작업을 공유함으로써 팀의 기여도를 중앙 파일 하나로 집계하고 업데이트를 동기화하여 협업을 간소화할 수 있습니다. 또한 Revit은 Dynamo를 이용한 자동화, 제너레이티브 디자인을 통한 혁신적인 솔루션 탐색, 사용자 지정 응용프로그램을 개발하기 위한 API 액세스 권한을 제공하여 사용자화된 워크플로우를 지원하며, 포괄적이고 맞춤화된 사용자 환경을 제공합니다.

Autodesk Review 2024 지원 페이지의 화면

기술 지원

Revit 기술 자료에서는 문제를 해결하는 데 도움이 되는 문제 해결 및 방법 문서를 제공합니다. 추가 지원이 필요한 경우 Autodesk 에이전트의 도움을 받을 수 있습니다. 기술 지원 수준은 서브스크립션 플랜에 따라 다르며, 사용자의 다양한 요구사항을 충족하도록 맞춤화된 옵션을 제공합니다. Revit 사용자는 제품 내에서 F1 키를 눌러 자세한 도움말 문서에 액세스할 수 있습니다. 교육용 플랜의 경우 문제 해결을 독립적으로 수행하거나, 커뮤니티 포럼 및 기술 자료를 통해 진행할 수 있습니다. 스탠다드 플랜에서는 Autodesk 전문가의 웹/이메일 지원을 제공하고, 사용자가 지원 티켓을 제출하여 우선 응답을 받을 수 있습니다. 프리미엄 플랜에서는 에이전트와의 온라인 채팅 및 예약된 전화 통화를 통해 지원을 확대 제공합니다.

Revit 내 제품 화면

클라우드 서비스 액세스

특히 Autodesk AEC CollectionAutodesk BIM Collaborate Pro(이전의 Autodesk BIM360), Autodesk Construction Cloud 같은 일부 서브스크립션 플랜은 Autodesk 클라우드 서비스에 의해 향상된 BIM 워크플로우로 Revit 기능을 보완해 줍니다. Autodesk BIM Collaborate Pro 및 Autodesk Construction Cloud 서브스크립션 고객에게 제공되는 Revit 클라우드 작업 공유 기능은 Revit 모델을 클라우드에 게시하여 협업을 강화하고, 프로젝트 팀이 언제 어디서든 최신 모델 데이터에 액세스할 수 있도록 지원합니다. 클라우드에 공유된 모델을 통해 다양한 분야의 프로젝트 팀 간 협업을 개선하여 건축, MEP, 구조 엔지니어링 및 관련된 모든 프로젝트 관계자가 설계 의도를 보다 잘 모델링, 공유하고 조정할 수 있습니다. Revit 클라우드 작업 공유 기능을 사용하면 모델의 변경 사항을 실시간으로 추적하고, 간섭 검토 성능을 개선하며, 프로젝트 결과물을 더욱 효율적으로 실행하면서 클라우드 호스팅 프로젝트 환경 내에서 발생하는 재작업을 방지하고 프로젝트 커뮤니케이션을 간소화할 수 있습니다.

 

AEC Collection 서브스크립션 고객에게 Autodesk Docs는 AEC 프로젝트 팀에 필요한 Autodesk의 공통 데이터 환경입니다. Autodesk Docs는 다양한 분야의 프로젝트 팀 내에서 모델과 프로젝트 데이터를 좀 더 쉽게 연결, 교환하고 집계, 업데이트할 수 있도록 함으로써 설계 조정 성능을 개선하는 도구와 워크플로우로 문서, 데이터의 공유 및 관리 기능을 지원합니다.

 

모든 수준(Revit LT 제외)의 Revit 서브스크립션 고객은 Autodesk Insight(영문)를 이용해 에너지 효율이 더 높은 건물을 설계하고, 건물 전체의 탄소와 에너지를 해석하여 지속 가능성 목표를 달성할 수 있습니다.

Revit 소프트웨어 서브스크립션 구매하기

Revit

강력한 BIM(빌딩 정보 모델링) 도구를 사용하여 빌딩을 계획, 설계, 시공 및 관리할 수 있습니다.

제품 정보
Revit LT

3D 건축 설계 생성 및 문서화를 지원하는 간소화된 3D BIM 도구

제품 정보
AutoCAD Revit LT Suite

합리적인 가격에 Revit LT와 AutoCAD LT를 함께 이용할 수 있습니다.

제품 정보

학생/교사용 무료 Autodesk 소프트웨어

오토데스크 소프트웨어의 교육용 액세스 권한을 이용해 보세요

오토데스크는 미래의 리더를 교육하는 데 도움을 주기 위해 최선을 다하고 있습니다. 오토데스크 교육 플랜을 통해 전체 제품 포트폴리오를 무료로 활용할 수 있습니다.

오토데스크 결제 옵션

오토데스크 스토어, 영업팀, 공인 파트너를 통해 원하는 방식으로 오토데스크 제품을 구매해 보세요. 월간, 연간, 3년 서브스크립션 중에서 선택할 수 있습니다. 또는 필요할 때마다 사용한 만큼만 지불하는 방식으로 모든 제품을 사용할 수 있는 유연한 사용량 기반의 결제 체계를 확인하세요.

오토데스크는 온라인 구입, 오토데스크 전문가 영업팀을 통한 구입, 공인 파트너를 통한 구입 등 세 가지 옵션을 제공하여 오토데스크 서브스크립션을 쉽게 구입할 수 있도록 지원합니다. 모든 구매는 안전하며 환불이 보장됩니다.

 

개인 또는 회사의 요구에 가장 적합한 서브스크립션 플랜을 선택하세요. 각 플랜에는 다양한 수준의 보안, 보고, 자동화 및 지원 기능이 있습니다.

Autodesk Flex는 가끔 사용하는 사용자와 특수 프로젝트에 완벽한 솔루션입니다. Flex 토큰을 구입하면 24시간 동안 해당하는 제품을 사용할 수 있으며 장기 계약을 체결하지 않고도 새로운 설계 제품을 살펴볼 수 있습니다.

Revit 서브스크립션과 라이선스에 관한 FAQ(자주 묻는 질문과 대답)

사용자들이 자주 묻는 주요 질문을 통해 Revit 서브스크립션에 대해 자세히 알아보세요.

서브스크립션 없이 Revit을 구입할 수 있나요?

서브스크립션이 없으면 Revit을 구입할 수 없습니다. Autodesk 소프트웨어는 서브스크립션으로만 제공됩니다. Autodesk Revit 서브스크립션의 혜택에 대해 자세히 알아보세요.

만료된 Revit 라이선스를 갱신하려면 어떻게 해야 하나요?

Revit 서브스크립션이 만료되면 갱신할 수 없습니다. 새 Revit 서브스크립션을 온라인으로 구매하려면 Revit 제품 페이지를 방문하세요.

서브스크립션을 갱신하지 않으면 Revit 소프트웨어의 작동이 중단되나요?

Revit 서브스크립션이 만료되면 소프트웨어나 클라우드 서비스에 더 이상 액세스할 수 없습니다. 하지만 무료 뷰어를 사용해 프로젝트를 계속 보고 공유할 수는 있습니다.

여러 컴퓨터에서 Revit 서브스크립션을 사용할 수 있나요?

단일 사용자 서브스크립션 라이선스 소프트웨어는 최대 세 대의 컴퓨터에 설치할 수 있습니다. 그러나 한 번에 컴퓨터 한 대에서만 로그인하여 소프트웨어를 사용할 수 있습니다. Revit 소프트웨어를 새 컴퓨터로 옮겨야 하는 경우, 먼저 이전 컴퓨터에서 소프트웨어를 비활성화해야 합니다.

무료 Revit 뷰어가 있나요?

Autodesk 뷰어를 사용하여 Revit 파일을 무료로 볼 수 있습니다. Autodesk Viewer는 Revit 파일(.rvt)을 보고 공유할 수 있는 브라우저 기반 뷰어입니다.

학생은 Revit 서브스크립션을 무료로 이용할 수 있나요?

Revit 및 Revit 제너레이티브 디자인에 대한 교육용 액세스 권한은 자격 조건을 확인한 학생교사에게 무료로 제공됩니다.

Revit 2026, 2025, 2024의 가격은 얼마인가요?

연간 Revit 서브스크립션의 가격은 이며, 월간 Revit 서브스크립션의 가격은 입니다. 최신 버전의 Revit만 다운로드할 수 있습니다. 현재 Revit 버전 2027에서는 이전 버전의 파일도 열립니다.

최신 버전의 서브스크립션을 구매하면 이전 버전의 Revit을 이용할 수 있나요?

예. 모든 케어 플랜과 서브스크립션(교육용/상업용 라이선스 포함)은 해당 서브스크립션 또는 케어 플랜 목록에 나열되어 있는 한 이전 버전 사용 권한이 적용됩니다. 이전 버전 사용 권한에 대해 자세히 알아보세요.

Revit 영구 라이선스는 어디에서 구입할 수 있나요?

오토데스크는 2016년 1월부터 신규 영구 라이선스 판매를 중단했습니다. 2017년 5월에는 케어 플랜 판매를 중단했습니다. 모든 Autodesk 소프트웨어는 플랜에서 서브스크립션으로 구입할 수 있습니다.

 

소프트웨어 라이선스 옵션에 대해 자세히 알아보세요.

단일 사용자가 이용할 Revit 개인용 라이선스는 어디에서 구할 수 있나요?

단일 사용자 이용할 Revit 개인용 라이선스는 온라인에서 구입하거나, 영업 담당자와의 채팅 또는 공인 리셀러를 통해 구입할 수 있습니다.

Revit 복수 사용자 라이선스는 어디에서 구입할 수 있나요?

오토데스크는 더 이상 복수 사용자 액세스 권한이 포함된 신규 Revit 서브스크립션을 판매하지 않습니다. 복수 사용자 서브스크립션 고객을 위한 보상 판매 프로모션과 독립형 케어 플랜 및 네트워크 케어 플랜에 대해 자세히 알아보세요.

Revit용 Autodesk 계정 내에서 사용자와 권한을 관리하려면 어떻게 해야 하나요?

Revit용 Autodesk 계정에서 사용자와 권한을 관리하려면 다음을 수행합니다.

  1. autodesk.com에 로그인합니다.
  2. 사용자 관리를 선택합니다.
  3. 사용자별을 선택합니다.
  4. 사용자 초대를 클릭합니다.
  5. 개별 사용자를 추가하는 데 필요한 상세 정보를 입력합니다. 여러 명을 추가하려면 최대 사용자가 5,000명 포함된 CSV 파일을 작성하고 가져오기 탭에서 업로드합니다.

사용자에게 제품 액세스 권한을 할당하려면 다음을 수행합니다.

  1. 사용자 관리를 선택합니다.
  2. 제품별을 선택합니다.
  3. 제품을 선택합니다.
  4. 사용자 할당을 클릭하여 사용자를 추가합니다.

사용자를 제거하려면 다음을 수행합니다.

  1. 사용자 관리를 선택합니다.
  2. 사용자별을 선택합니다.
  3. 사용자를 선택합니다.
  4. 사용자 제거 아이콘을 클릭합니다.
  5. 메시지가 표시된 창에서 제거를 확인합니다.

이러한 단계를 통해 Autodesk Revit의 사용자 관리 및 액세스 제어 프로세스를 간소화할 수 있습니다.

Revit 서브스크립션을 취소하면 데이터는 어떻게 되나요?

Revit 서브스크립션을 취소해도 무료 Autodesk 뷰어를 사용하여 장치에서 프로젝트 파일을 계속 볼 수 있습니다. 그러나 30일이 지나면 서브스크립션에 따라 권한이 부여된 모든 클라우드 저장소에 액세스하지 못하게 될 수 있습니다.

사용 가능한 Revit 서브스크립션의 티어 또는 유형이 다양한가요?

Revit 서브스크립션은 스탠다드, 프리미엄, 엔터프라이즈, 교육의 네 가지 유형으로 제공됩니다. 스탠다드 플랜은 모든 Revit 서브스크립션에 포함되어 있으며 월간, 연간 또는 3년 단위로 구매할 수 있습니다. 프리미엄 플랜은 선불제이며, 1년 또는 3년 약정 기간으로 사용할 수 있습니다. 엔터프라이즈 플랜은 대규모 조직용으로 설계되었으며, SSO(단일 로그온) 및 사용자 수준 상세 정보가 포함된 제품 사용량 보고 등의 기능을 제공합니다. 교육용 플랜은 학생과 교사, 교육 기관이 사용할 수 있으며, 스탠다드 플랜과 동일한 기능을 제공합니다. 

 

Autodesk Flex는 사용한 만큼 지불하는 옵션을 제공하여 사용자가 다양한 단위로 토큰을 미리 구매해 적격 제품에 매일 액세스할 수 있으므로, 비정기적으로 사용하거나 체험판에 액세스하려는 개인 또는 팀 구성원용으로 선택하기에 적합합니다.

Revit LT는 건축 설계와 문서 작성 기능에 중점을 둔, 보다 비용 효율적인 BIM 솔루션입니다. Revit과 동일한 기능을 다수 제공하지만 작업 공유, 에너지 해석 기능, 제품 내 렌더링, MEP/구조 모델링 또는 광범위한 사용자화 기능은 제공하지 않습니다.

서브스크립션에 따른 Revit 기술 지원에 액세스하려면 어떻게 해야 하나요?

서브스크립션에 따른 Revit 기술 지원에 액세스하려면, Autodesk 계정에 로그인하여 제품 서브스크립션, 교육 또는 체험판 소프트웨어용 셀프 서비스 옵션을 찾아보시면 됩니다. 또는 https://www.autodesk.com/kr/support에 방문하여 Autodesk 지원 팀에 문의해 보셔도 됩니다.

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무료로 이용할 수 있는 오토데스크 소프트웨어 및/또는 클라우드 기반 서비스는 해당 소프트웨어 또는 클라우드 기반 서비스에 수반되는 이용 약관(영문) 또는 해당하는 서비스 이용 약관을 수락하고 준수하는 조건으로 제공됩니다. 교육용 라이선스 또는 서브스크립션으로 이용하는 소프트웨어 및 클라우드 기반 서비스는 적격 사용자에 한해 교육용으로만 사용할 수 있으며, 상업적, 직업적 목적 또는 기타 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.