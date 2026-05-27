Revit 서브스크립션은 스탠다드, 프리미엄, 엔터프라이즈, 교육의 네 가지 유형으로 제공됩니다. 스탠다드 플랜은 모든 Revit 서브스크립션에 포함되어 있으며 월간, 연간 또는 3년 단위로 구매할 수 있습니다. 프리미엄 플랜은 선불제이며, 1년 또는 3년 약정 기간으로 사용할 수 있습니다. 엔터프라이즈 플랜은 대규모 조직용으로 설계되었으며, SSO(단일 로그온) 및 사용자 수준 상세 정보가 포함된 제품 사용량 보고 등의 기능을 제공합니다. 교육용 플랜은 학생과 교사, 교육 기관이 사용할 수 있으며, 스탠다드 플랜과 동일한 기능을 제공합니다.
Autodesk Flex는 사용한 만큼 지불하는 옵션을 제공하여 사용자가 다양한 단위로 토큰을 미리 구매해 적격 제품에 매일 액세스할 수 있으므로, 비정기적으로 사용하거나 체험판에 액세스하려는 개인 또는 팀 구성원용으로 선택하기에 적합합니다.
Revit LT는 건축 설계와 문서 작성 기능에 중점을 둔, 보다 비용 효율적인 BIM 솔루션입니다. Revit과 동일한 기능을 다수 제공하지만 작업 공유, 에너지 해석 기능, 제품 내 렌더링, MEP/구조 모델링 또는 광범위한 사용자화 기능은 제공하지 않습니다.