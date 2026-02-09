Revit, AutoCAD, Civil 3D를 포함하는 통합된 BIM 도구
2023년 Pixar, Apple, Adobe, Autodesk, NVIDIA가 공동 개발 재단과 함께 결성한 Alliance for OpenUSD(AOUSD)는 대규모 3D 프로젝트를 보다 관리하기 쉽고 효율적이며 창의적으로 야심 차게 만들기 위해 OpenUSD의 지속적인 개발, 진화 및 표준화를 촉진합니다.
더 많은 조직들이 OpenUSD의 발전에 기여할수록 모든 사용자는 이러한 공동의 발전으로부터 혜택을 받을 수 있습니다. 예를 들어 Autodesk Maya의 USD 플러그인은 Pixar 및 Animal Logic이 원래 Maya에서 USD를 사용하기 위해 개발한 오픈 소스 플러그인을 기반으로 합니다. 이에 따라 오토데스크는 Maya USD 플러그인을 오픈 소스 프로젝트로 공개했습니다. 최근 몇 년 동안 오토데스크는 OpenUSD 워크플로우를 3ds Max, Arnold 및 Bifrost for Maya를 포함한 더 많은 컨텐츠 제작 툴에 통합했습니다.
현재 OpenUSD로 알려진 USD(Universal Scene Description)는 3D 장면 내 데이터 교환을 위한 가장 강력한 오픈 소스 소프트웨어입니다. 이처럼 협업이 활발한 시스템은 다양한 자산 소스를 포함할 수 있으며, 3D 시각 미디어 제작, 건축, 디자인 제조 및 기타 업계에서 표준으로 자리 잡고 있습니다.
애니메이션(영문), 시각 효과(VFX)(영문), 게임 스튜디오는 수십 년 동안 제작 파이프라인의 도구 간 상호 운용성 부족으로 어려움을 겪어 왔습니다. 데이터를 한 곳에서 다른 곳으로 이동해야 하는 과제에 직면한 스튜디오는 데이터 상호 운용성을 관리하기 위해 맞춤형 도구를 포함하여 정교한 파이프라인을 구축했습니다.
심지어 Pixar도 서로 다른 응용프로그램 간에 데이터를 교환할 때 문제를 경험했습니다. Pixar의 2012년 영화 메리다와 마법의 숲이 제작된 후 스튜디오는 장면 설명이 너무 복잡해져서 실질적인 솔루션이 필요했다고 결정했습니다. 같은 해에 Pixar는 3D 파이프라인 내에 너무 다양한 API와 파일 형식이 존재해야 하는 압도적인 복잡성을 해결하기 위해 USD(Universal Scene Description)를 개발했습니다. 2016년 Pixar는 VFX 및 애니메이션 업계의 표준이 될 수 있도록 USD를 오픈 소스 코드로 출시했습니다. Pixar는 모든 스튜디오가 복잡성 관리와 관련해 동일한 문제를 안고 있다는 것을 깨달았고, USD(Universal Scene Description)를 오픈 소스로 만들면 다른 당사자들이 개선할 수 있는 확장 가능한 형식이 되어 모든 사람과 이점을 공유할 수 있다는 것을 깨달았습니다.
OpenUSD는 3D 장면 제작을 위한 몇 가지 워크플로우 및 복잡성 문제를 해결합니다. 오픈 소스 표준인 OpenUSD는 호환되는 소프트웨어 및 플랫폼 간에 상호 운용 가능한 확장 가능한 공통 언어를 제공합니다. 계층화된 데이터 시스템을 통해 비파괴 편집이 가능하므로 협업이 용이합니다. OpenUSD의 버전 관리 기능을 사용하여 여러 아티스트가 동시에 동일한 자산에서 작업하여 모든 사람의 작업을 병합할 수 있습니다. OpenUSD는 방대한 데이터 세트에 대한 빠른 액세스를 제공할 수도 있는데, 이를 통해 실시간 재생 및 복잡한 장면을 대화식으로 편집할 수 있습니다.
OpenUSD의 큰 장점 중 하나는 시스템에 구애받지 않는 설계 덕분에 다양한 플랫폼과 프로그램에서 쉽게 사용할 수 있다는 점입니다. 하지만 OpenUSD는 Maya 및 3ds Max와 같은 솔루션과 어떻게 작동할까요?
통합
오픈 소스 Maya용 USD 익스텐션 및 3ds Max용 USD 익스텐션과 쉽게 통합할 수 있습니다. 이러한 익스텐션을 사용하면 제작 프로세스에 참여하는 모든 사람이 필요에 따라 Maya, 3ds Max 및 OpenUSD를 지원하는 기타 소프트웨어 내에서 원활하게 작업할 수 있습니다.
오픈 소스
OpenUSD 자체와 마찬가지로 Maya용 USD 및3ds Max용 USD 플러그인의 코드는 오픈 소스이며 지속적으로 발전하고 개선되고 있습니다. 사용자는 GitHub에서 이러한 플러그인의 코드에 직접 기여할 수 있습니다.
OpenUSD의 주요 목적은 크리에이터가 다양한 플랫폼과 소프트웨어 패키지 전반에서 원활하게 3D 월드에서 작업할 수 있도록 하는 것입니다. 이러한 점을 고려하여, 저희는 이 기능이 Arnold 렌더링 소프트웨어와 Maya용 Bifrost 절차식 VFX 플러그인에도 적용되도록 했습니다.
Universal Scene Description을 사용하여 Arnold를 사용하는 데 이용할 수 있는 다양한 구성요소 및 도구가 있습니다. 여기에는 Hydra Render Delegate, Arnold Procedural for OpenUSD 및 OpenUSD에서 장면을 설명하기 위한 스키마가 포함됩니다.
Bifrost USD 라이브러리를 사용하면 레이어 및 스테이지와 같은 데이터 유형을 조작하고 Bifrost 그래프 편집기를 사용하여 OpenUSD 장면 그래프를 절차적으로 작성하거나 제작할 수 있습니다.
Autodesk Flow는 미디어 및 엔터테인먼트를 위한 오토데스크의 업계 클라우드입니다. OpenUSD의 목표는 제작 수명 주기 전반에 걸쳐 팀과 데이터를 통합하는 것이며, OpenUSD는 그 중심에 있습니다. Autodesk Flow는 OpenUSD 표준을 사용하여 생산 데이터를 도구 간에, 부서 간에 원활하게 이동할 수 있습니다.
상호 운용성을 위해 설계된 USD(Universal Scene Description)의 공통 언어 및 파일 형식을 사용하여 서로 다른 소프트웨어 및 도구 간에 USD 3D 장면 데이터를 원활하게 교환할 수 있습니다.
USD 소프트웨어 생태계는 애니메이터가 이를 통해 창조하는 3D 세계만큼 확장 가능합니다. API는 프레임워크의 시뮬레이션, 렌더링, 공동 작업, 편집, 구성 및 기타 기능을 수정할 수 있습니다.
USD 소프트웨어 내의 레이어링 시스템을 통해 비파괴 데이터 편집이 가능하므로 아티스트와 스튜디오 간의 협업을 더 보람 있고 덜 위험하게 만들 수 있습니다.
Alliance for OpenUSD는 업계 최고의 기업인 Pixar, Adobe, Apple, NVIDIA, 오토데스크가 함께 협력하도록 했습니다. OpenUSD를 산업 표준으로 만들기 위해 많은 선도적인 기업들이 참여하고 있습니다.
USD(Universal Scene Description)의 에셋 해석기는 파일 시스템에 구애받지 않으며, 사용된 데이터 스토리지 모델이나 데이터 소스에 관계없이 디지털 에셋을 구성, 관리하고 빠르게 액세스할 수 있도록 지원합니다.
USD의 Hydra 렌더링 아키텍처는 여러 공급업체가 개발한 맞춤형 및 타사 렌더러 플러그인과 함께 작동하여 시각화의 유연성을 제공합니다.
다른 파일 형식은 플랫하고 동일한 장면의 여러 구성 요소를 허용하지 않는 반면, OpenUSD는 여러 레이어로 구성되며 이는 주요 강점 중 하나입니다. 이를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.
자산 결합
객체, 3D 캐릭터, 광원 등 다양한 자산이 개별적이지만 연결된 별도의 레이어에 장면에 추가되어 창의성이 꽃피울 수 있는 역동적이고 협업적인 후반 작업 환경을 조성합니다.
레이어 구성
레이어는 장면의 요구 사항에 따라 OpenUSD로 쉽게 결합 및 정렬할 수 있으므로 비전에 맞게 실험할 수 있습니다.
파괴 없는 창조
OpenUSD의 가장 유용한 측면 중 하나는 비파괴 워크플로우입니다. 즉, 여러 사람이 서로의 작업을 방해하지 않고 동시에 같은 장면에서 작업할 수 있습니다. 효과적으로 파일을 편집하고 변경할 수 있으며, 수정된 파일을 반복에 포함하도록 선택하지 않는 한 다른 사람의 작업에 영향을 주지 않습니다.
라이브 데모 포함하여 OpenUSD 소프트웨어 워크플로우의 작동 방식에 대한 자세한 내용은 OpenUSD의 사례 해결: 영광스러운 3D 달성 방법 상호 운용성 웨비나를 확인하십시오.
OpenUSD 워크플로우는VFX를 시간과 비용 측면에서 더 효율적으로 만들 수 있습니다. 서울에 본사를 둔 디지털 제작 회사인 Dexter Studios는 USD(Universal Scene Description)를 사용하여 워크플로우를 간소화했습니다. OpenUSD를 가상 제작 파이프라인에 통합함으로써 짧은 후반 작업 기간 내에 세계적 수준의 비주얼을 생성했습니다. 효율성을 위해 OpenUSD 및 가상 제작 활용하기에 대한 이 동영상에서 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.
Qvisten Animation이 OpenUSD를 사용하여 크리에이티브 워크플로우 복잡성을 해결하고 간소화된 효율성과 향상된 협업을 통해 애니메이션 프로세스를 혁신하는 방법을 알아보십시오.
이미지 제공: Qvisten Animation
서울에 본사를 두고 국내외 프로젝트를 진행하고 있는 디지털 제작사인 Dexter Studios는 '외계+인', '유유백서', '신과 함께', '경성 크리처'와 같은 프로젝트를 포함한 가상 제작 및 VFX 작업으로 유명합니다. Dexter Studios는 맞춤형 도구를 사용하여 파이프라인에 원활하게 통합하여 팀 간의 워크플로우를 보다 효율적으로 만드는 등 OpenUSD(Universal Scene Description)를 적극적으로 도입했습니다.
이미지 제공: Dexter Studios
이 SIGGRAPH 세션에서는 Fin Design + Effects가 Autodesk Flow Production Tracking 및 Maya와 함께 OpenUSD와 같은 개방형 표준을 사용하여 주요 영화 프로젝트인크리에이터(The Creator)의 작업 속도를 높인 방법을 알아보십시오.
OpenUSD가 영화 제작에서 건축 및 엔지니어링에 이르기까지 다양한 업계에서 원활한 연결의 문을 여는 방법을 알아보십시오. 이 동영상에서는 OpenUSD가 미디어 및 엔터테인먼트 업계에서 어떻게 사용되고 있는지, 다른 업계에서 어떻게 채택되고 있는지 살펴보고, 표준의 발전 과정에서 OpenUSD 연합의 역할을 살펴봅니다.
USD의 표준화, 개발 및 발전을 촉진하기 위해 Autodesk를 비롯해 Adobe, Apple, NVIDIA, 및 Pixar가 동맹을 결성한 AOUSD에 대해 자세히 알아보세요.
Maya의 USD 통합을 통해 OpenUSD 모델을 만들고, USD 레이어를 편집하고, USD 데이터를 저장하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.
USD가 어떻게 시작되었는지에 대해 AOUSD의 최고 경영진으로부터 듣고 3D 생태계 전반에 걸쳐 상호 운용성을 촉진하는 미래에 대해 알아보십시오.
Maya의 툴셋에서 OpenUSD를 사용해 단일 USD 컨테이너에서 모델링, 재질, 조명, 음영 처리 등의 복잡한 자산 데이터를 저장, 편집 및 내보낼 수 있습니다.
OpenUSD는 3D 장면을 원형(객체/요소) 계층으로 구성하며, 이 계층에는 속성(특성/특성)이 연결되어 있습니다. 또한 USD(Universal Scene Description)에서는 여러 개의 장면 데이터 레이어를 사용하며, 각 레이어에는 고유한 기본값이 있고, 속성 및 재정의를 사용합니다. 이 속성은 원래 데이터를 변경하지 않고 특정 기본값과 속성을 수정합니다. 변형 및 변형 세트를 사용하면 동일한 객체 또는 장면을 여러 개 표현할 수 있습니다.
텍스트 USD Stage Description(USD Stage) 언어는 일반 텍스트 파일의 장면 계층 및 특성을 정의합니다.
전반적으로 OpenUSD는 제작 파이프라인 전반에 걸쳐 3D 장면 데이터를 편집하고 협업하는 효율적인 방법이며 주요 소프트웨어 내에서 기본 지원을 통해 표준화되었습니다.
장면 데이터를 관리하기 위해 OpenUSD(이전의 Universal Scene Description)를 사용하면 많은 이점이 있습니다. 첫 번째는 상호 운용성입니다. USD는 공통 언어와 파일 형식을 사용하여 서로 다른 소프트웨어와 플랫폼 간에 3D 장면 데이터를 교환하기 위해 만들어졌습니다.
OpenUSD의 레이어링 시스템은 아티스트가 위험 없이 장면 데이터를 더 쉽게 실험하고 수정할 수 있게 해주는 비파괴 편집과 아티스트가 별도의 장면 레이어에서 작업하고 수많은 데이터를 복제하지 않고도 복잡한 장면을 효율적으로 관리할 수 있는 확장성이라는 두 가지 주요 이점을 제공합니다.
OpenUSD의 다른 이점으로는 버전 관리 및 협업 기능, 성능 및 효율성, 유연성, 광범위한 업계 지원이 있습니다.
OpenUSD는 오픈 소스 색상 관리 솔루션인 OpenColorIO와 함께 작동합니다. 이 솔루션을 사용하면 파이프라인 전체에서 색상이 일관되게 유지됩니다. OpenColorIO는 3ds Max, Maya, Arnold, Flame 등 여러 오토데스크 솔루션과 통합됩니다.
예. Open USD와 MaterialX는 함께 작동하여 객체의 정확한 렌더링 및 음영처리를 보장하므로 여러 플랫폼에서 3D 객체 재질과 룩 디벨롭먼트(Look Development)(영문) 를 일관되게 표현할 수 있습니다.
예. OpenUSD와 OpenRV는 함께 작동하므로 시퀀스를 의도한 대로 쉽게 검토할 수 있습니다. Open RV는 오리지널 RV 재생 소프트웨어 오픈 소스 버전입니다.