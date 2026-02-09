애니메이션(영문), 시각 효과(VFX)(영문), 게임 스튜디오는 수십 년 동안 제작 파이프라인의 도구 간 상호 운용성 부족으로 어려움을 겪어 왔습니다. 데이터를 한 곳에서 다른 곳으로 이동해야 하는 과제에 직면한 스튜디오는 데이터 상호 운용성을 관리하기 위해 맞춤형 도구를 포함하여 정교한 파이프라인을 구축했습니다.

심지어 Pixar도 서로 다른 응용프로그램 간에 데이터를 교환할 때 문제를 경험했습니다. Pixar의 2012년 영화 메리다와 마법의 숲이 제작된 후 스튜디오는 장면 설명이 너무 복잡해져서 실질적인 솔루션이 필요했다고 결정했습니다. 같은 해에 Pixar는 3D 파이프라인 내에 너무 다양한 API와 파일 형식이 존재해야 하는 압도적인 복잡성을 해결하기 위해 USD(Universal Scene Description)를 개발했습니다. 2016년 Pixar는 VFX 및 애니메이션 업계의 표준이 될 수 있도록 USD를 오픈 소스 코드로 출시했습니다. Pixar는 모든 스튜디오가 복잡성 관리와 관련해 동일한 문제를 안고 있다는 것을 깨달았고, USD(Universal Scene Description)를 오픈 소스로 만들면 다른 당사자들이 개선할 수 있는 확장 가능한 형식이 되어 모든 사람과 이점을 공유할 수 있다는 것을 깨달았습니다.

OpenUSD는 3D 장면 제작을 위한 몇 가지 워크플로우 및 복잡성 문제를 해결합니다. 오픈 소스 표준인 OpenUSD는 호환되는 소프트웨어 및 플랫폼 간에 상호 운용 가능한 확장 가능한 공통 언어를 제공합니다. 계층화된 데이터 시스템을 통해 비파괴 편집이 가능하므로 협업이 용이합니다. OpenUSD의 버전 관리 기능을 사용하여 여러 아티스트가 동시에 동일한 자산에서 작업하여 모든 사람의 작업을 병합할 수 있습니다. OpenUSD는 방대한 데이터 세트에 대한 빠른 액세스를 제공할 수도 있는데, 이를 통해 실시간 재생 및 복잡한 장면을 대화식으로 편집할 수 있습니다.