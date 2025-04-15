대형 프로젝트를 담당하는 현업 팀으로부터 과제가 들어왔을 때, AX팀은 이를 그동안 해오던 자동화 프로젝트의 연장선으로 이해했습니다.

대형 프로젝트에서 Revit으로 시공 도면을 내보내는 작업은 현업 팀들이 별다른 대안이 없다고 여기며 감수해 온 느리고 번거로운 프로세스 중 하나였습니다. 도면 세트가 수백 장, 많게는 수천 장에 이르면서 로컬 컴퓨터만으로는 그 부하를 감당하기 어려웠습니다. 이에 따라 팀들은 여러 컴퓨터에 시트를 나누어 배치하고, 내보내기 작업을 동시에 실행해야 했습니다. 작업 중간에 컴퓨터가 멈추기라도 하면, 몇 시간의 작업을 처음부터 다시 수행해야 했습니다.

"내보내기 작업 도중 심각한 오류가 반복적으로 발생했습니다." 윤종근 프로는 당시를 이렇게 회상합니다. "이 문제를 해결할 방법이 필요했고, 당시에는 이를 자동화 프로젝트의 시작이라고 생각했습니다."

해결책은 삼우가 이미 갖추고 있던 기반에서 나왔습니다. 초기 BIM 구축 과정에서 만들어진 표준화된 시트 템플릿과 일관된 프로젝트 구조였습니다. 대형 프로젝트의 PDF 내보내기 작업을 자동화하려면 모든 프로젝트가 동일한 구조와 규칙을 따라야 했습니다. 이러한 일관성이 없었다면 자동화 워크플로우는 문제를 해결하는 만큼 수많은 예외 상황을 만들어냈을 것입니다. 삼우가 앞서 도면과 프로젝트 데이터 구조를 표준화해 두었기 때문에, AX팀은 특정 프로젝트에만 적용되는 일회성 스크립트가 아니라 여러 프로젝트에서 안정적으로 작동하는 단일 자동화 프로세스를 설계할 수 있었습니다.

이러한 기반을 바탕으로 Autodesk Implementation Services(IS) 컨설팅과 협업해, Autodesk Platform Services(APS)기반의 클라우드 솔루션을 구축했습니다. APS는 클라우드에서 설계 워크플로우를 자동화하고 확장할 수 있도록 지원하는 Autodesk의 플랫폼입니다. 여기에 Autodesk Forma(구, Autodesk Construction Cloud)를 함께 활용해 Revit 엔진을 원격으로 실행함으로써 기존 하드웨어의 제약을 완전히 제거했습니다. 그 결과, 꼬박 하루가 걸리던 PDF내보내기 작업은 2.3시간으로 단축되었습니다.