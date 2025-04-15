1985년 설립된 무영CM은 건축설계와 건설사업관리(CM) 분야에서 다양한 프로젝트를 수행해온 국내 CM 전문기업이다. 공공·의료·복합시설 분야를 중심으로 BIM 기반 건설관리 역량을 강화해왔으며, 최근에는 현장 중심의 데이터 기반 협업과 BIM 시각화 기술을 적극적으로 도입하고 있다.

충남국제전시컨벤션센터 건립공사는 충청남도 건설본부가 발주한 총 사업비 약 1,706억 원, 연면적 약 5만2,368㎡, 지하 1층·지상 4층 규모의 문화 및 집회시설이다. 계룡건설산업이 시공을, 무영CM이 건설사업관리를 맡고 있다.

BIM 설계·시공 통합 대상 사업으로 발주 단계부터 Cloud BIM과 연계한 공사 관리가 요구됐으며, 설계와 시공 과정에서 생성되는 데이터를 클라우드 기반 공통 데이터 환경(CDE)에서 연결해 실제 공사 관리와 협업에 활용하는 것이 중요했다.