2027년 1월 28일 이전에 Autodesk Fusion 연간 계약을 구매하거나 갱신하는 모든 신규 및 기존 고객은 출시 시점부터 Fusion Professional 기능을 이용할 수 있으며, 연간 680 USD(SRP**)의 가격을 2년간 고정할 수 있습니다. 2년 가격 고정은 요건을 충족하는 구매일 또는 갱신일부터 시작됩니다. 따라서 2026년에 요건을 충족한 고객은 2028년 해당 갱신 시점까지, 2027년 1월에 요건을 충족한 고객은 2029년 1월 해당 갱신 시점까지 가격이 고정됩니다. 본 프로모션은 2027년 1월 27일에 종료됩니다.

위의 프로모션은 Autodesk Fusion이 제공되는 모든 국가에서 이용할 수 있으며, 법률로 금지되거나 제한되는 경우에는 무효입니다. 프로모션 기간은 Autodesk가 달리 변경하거나 연장하지 않는 한 위에 명시된 바와 같습니다. Autodesk는 사전 통지 없이 언제든지 본 프로모션을 취소, 중단 또는 변경할 권리를 보유합니다.

2027년 1월 28일 이전에 Autodesk Fusion for Design 또는 Fusion for Manufacturing 연간 계약을 구매하거나 갱신하는 모든 신규 및 기존 고객은 출시 시점부터 Fusion Enterprise 기능을 이용할 수 있으며, 연간 2,040 USD(SRP**)의 구독 가격을 2년간 고정할 수 있습니다. 2년 구독 가격 고정은 요건을 충족하는 구매일 또는 갱신일부터 시작됩니다. 따라서 2026년에 요건을 충족한 고객은 2028년 해당 갱신 시점까지, 2027년 1월에 요건을 충족한 고객은 2029년 1월 해당 갱신 시점까지 가격이 고정됩니다. 본 프로모션은 2027년 1월 27일에 종료됩니다.

위의 프로모션은 Autodesk Fusion for Design 또는 Fusion for Manufacturing이 제공되는 모든 국가에서 이용할 수 있으며, 법률로 금지되거나 제한되는 경우에는 무효입니다. 프로모션 기간은 Autodesk가 달리 변경하거나 연장하지 않는 한 위에 명시된 바와 같습니다. Autodesk는 사전 통지 없이 언제든지 본 프로모션을 취소, 중단 또는 변경할 권리를 보유합니다.

*Autodesk Fusion 이외의 Fusion 제품(Fusion – Early Adopter, Fusion – Legacy, Fusion Extensions, Fusion for Product Design, Fusion for Manufacturing 및 다른 Autodesk 제품과 함께 패키지로 제공되는 모든 버전의 Fusion(예: Fusion with Moldflow)을 포함하되 이에 국한되지 않음)은 본 프로모션 대상에서 제외됩니다.

**Autodesk의 권장 소비자 가격(SRP)은 견적 목적으로만 사용됩니다. SRP에는 세금 및 환율 조정이 포함되어 있지 않습니다. 실제 판매 가격은 환율 변동에 따라 달라질 수 있습니다. 정확한 가격은 해당 지역의 Autodesk 담당자 또는 리셀러에 문의하시기 바랍니다.

***Autodesk Fusion for Design 또는 Fusion for Manufacturing 이외의 Fusion 제품(Fusion – Early Adopter, Fusion – Legacy, Fusion Extensions 및 다른 Autodesk 제품과 함께 패키지로 제공되는 모든 버전의 Fusion(예: Fusion with Moldflow)을 포함하되 이에 국한되지 않음)은 본 프로모션 대상에서 제외됩니다.