Revit, AutoCAD, Civil 3D를 포함하는 통합된 BIM 도구
- AutoCAD Portfolio
- Revit
- Civil 3D
- Forma Design Collaboration
Inventor와 AutoCAD에 포함된 전문가용 CAD/CAM 도구
3ds Max 및 Maya를 포함하는 엔터테인먼트 컨텐츠 제작 도구
개인 프로젝트부터 조직 전반에 걸친 복잡한 제품 개발에 이르기까지, Fusion 플랜은 저마다 다른 업무에 최적화되어 있습니다. 모든 구성원이 업무에 필요한 기능을 활용할 수 있도록 팀 내에서 여러 플랜을 다양하게 조합해 보세요.
누구나 쉽게 이용할 수 있는 무료 설계 및 제조 도구로 나만의 아이디어를 현실로 구현하세요.
포함된 기능:
설계, 엔지니어링 및 제조에 꼭 필요한 도구를 모았습니다.
Starter의 모든 기능과 더불어:
제품 개발 팀을 위한 전문 기능이 포함되어 있습니다.
Standard의 모든 기능과 더불어:
복잡한 제품 개발을 대규모로 최적화, 자동화 및 관리할 수 있습니다.
Professional의 모든 기능과 더불어:
출시 기념 특별 가격으로 새로운 Fusion 플랜으로 전환하고, 2년 동안 동일한 요금으로 이용하세요.
출시 프로모션: 더 큰 할인, 더 많은 혜택
지금 Fusion을 구매하고 할인된 가격으로 고급 기능을 만나보세요. 출시 시점에 Fusion Professional의 모든 기능을 이용할 수 있습니다.
Fusion Professional에는 Standard의 모든 기능과 더불어 비즈니스 구축 속도를 한층 높여줄 강력한 도구들도 포함되어 있습니다.
1. 지금 Fusion 구입
Autodesk Fusion 1년 구독을 구매합니다.
2. Fusion Professional 기능 이용하기
2027년 1월 28일에 Fusion Professional의 모든 기능을 이용할 수 있습니다.
3. 2년 동안 가격 고정
2년간 가격이 고정됩니다. 2년간 매년 사용자당 비용을 절감할 수 있습니다.
Fusion for Manufacturing 서브스크립션을 구매하고 할인된 가격으로 고급 기능을 만나보세요. 출시 시점에 Fusion Enterprise의 모든 기능을 이용할 수 있습니다.
출시 기념 서브스크립션 할인 가격이 2년 동안 고정됩니다.
Fusion for Design 서브스크립션을 구매하고 할인된 가격으로 고급 기능을 만나보세요. 출시 시점에 Fusion Enterprise의 모든 기능을 이용할 수 있습니다.
출시 기념 서브스크립션 할인 가격이 2년 동안 고정됩니다.
이제 별도의 확장 기능 없이도 Fusion이 기본으로 제공하는 고급 설계 및 데이터 관리 기능을 사용할 수 있습니다.
현재 서브스크립션 및 고객님께 미치는 영향에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 자세한 내용은 여기를 참조하세요.
이제 고급 시뮬레이션, 제조, 데이터 관리 및 PLM을 포함한 전체 Fusion 플랫폼을 이용하실 수 있으며 AI 토큰도 가장 많이 할당됩니다. 별도의 확장 기능은 필요하지 않습니다.
현재 서브스크립션 및 고객님께 미치는 영향에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 자세한 내용은 여기를 참조하세요.
이제 고급 시뮬레이션, 제조, 데이터 관리 및 PLM을 포함한 전체 Fusion 플랫폼을 이용하실 수 있으며 AI 토큰도 가장 많이 할당됩니다. 별도의 확장 기능은 필요하지 않습니다.
현재 서브스크립션 및 고객님께 미치는 영향에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 자세한 내용은 여기를 참조하세요.
이제 별도의 확장 기능 없이도 Fusion이 기본으로 제공하는 고급 설계 및 데이터 관리 기능을 사용할 수 있습니다.
현재 서브스크립션 및 고객님께 미치는 영향에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 자세한 내용은 여기를 참조하세요.
Fusion Starter는 Autodesk Fusion 플랫폼을 처음 접하는 사용자를 위한 무료 플랜입니다. 플랫폼에서 더 많은 기능을 사용하고 싶다면 언제든지 다른 플랜으로 전환할 수 있습니다. 기존 기능은 변경 없이 그대로 유지됩니다.
현재 서브스크립션 및 고객님께 미치는 영향에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 자세한 내용은 여기를 참조하세요.
고객님의 팀과 설계 목표에 대해 말씀해 주시면 Fusion의 새로운 플랜으로 원활하게 전환할 수 있도록 최선을 다해 도와드리겠습니다.
새로운 서브스크립션 구조는 Fusion Starter, Fusion Standard, Fusion Professional, Fusion Enterprise로 이루어져 있습니다. Starter는 입문용 무료 플랜이며(이전 명칭: 개인용 Fusion) Standard, Professional, Enterprise 순으로 더욱 고도화된 상업용 기능을 제공합니다.
현재 Fusion의 기능은 기본 Fusion, 별도의 확장 기능, Fusion for Design, Fusion for Manufacturing 및 기타 권한이 있는 제품 전반에 분산되어 있습니다. 새로운 구조는 이러한 기능들을 더 적은 수의 서브스크립션 수준으로 통합합니다.
기존 서브스크립션 고객은 현재 사용 중인 기능을 유지하거나 확장하는 서브스크립션 티어로 전환될 예정입니다. 구체적인 권한은 고객님의 현재 서브스크립션, 확장 기능 및 마이그레이션 경로에 따라 달라집니다.
일부 가격 보호 혜택은 활성 서브스크립션을 유지해야만 적용됩니다. 서브스크립션이 만료될 경우 신규 서브스크립션을 구매하셔야 합니다.
가격은 국가, 통화, 세금, 리셀러, 계약 및 구매 채널에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 거주 지역의 Fusion 플랜 및 가격 페이지를 참조하거나, 현지 영업 담당자 또는 리셀러에 문의하시기 바랍니다. 가격 상세 정보를 확인하세요(미국 사이트).
Fusion Starter는 개인용 Fusion과 동일한 기능을 그대로 제공하며, 취미 및 비상업적 사용을 위한 무료 상품입니다.
예. 자동 갱신이 설정되어 있고 Autodesk Account의 결제 정보가 최신 상태라면 자동 갱신이 그대로 유지됩니다.
2027년 1월 28일 이전에 Autodesk Fusion 연간 계약을 구매하거나 갱신하는 모든 신규 및 기존 고객은 출시 시점부터 Fusion Professional 기능을 이용할 수 있으며, 연간 680 USD(SRP**)의 가격을 2년간 고정할 수 있습니다. 2년 가격 고정은 요건을 충족하는 구매일 또는 갱신일부터 시작됩니다. 따라서 2026년에 요건을 충족한 고객은 2028년 해당 갱신 시점까지, 2027년 1월에 요건을 충족한 고객은 2029년 1월 해당 갱신 시점까지 가격이 고정됩니다. 본 프로모션은 2027년 1월 27일에 종료됩니다.
위의 프로모션은 Autodesk Fusion이 제공되는 모든 국가에서 이용할 수 있으며, 법률로 금지되거나 제한되는 경우에는 무효입니다. 프로모션 기간은 Autodesk가 달리 변경하거나 연장하지 않는 한 위에 명시된 바와 같습니다. Autodesk는 사전 통지 없이 언제든지 본 프로모션을 취소, 중단 또는 변경할 권리를 보유합니다.
2027년 1월 28일 이전에 Autodesk Fusion for Design 또는 Fusion for Manufacturing 연간 계약을 구매하거나 갱신하는 모든 신규 및 기존 고객은 출시 시점부터 Fusion Enterprise 기능을 이용할 수 있으며, 연간 2,040 USD(SRP**)의 구독 가격을 2년간 고정할 수 있습니다. 2년 구독 가격 고정은 요건을 충족하는 구매일 또는 갱신일부터 시작됩니다. 따라서 2026년에 요건을 충족한 고객은 2028년 해당 갱신 시점까지, 2027년 1월에 요건을 충족한 고객은 2029년 1월 해당 갱신 시점까지 가격이 고정됩니다. 본 프로모션은 2027년 1월 27일에 종료됩니다.
위의 프로모션은 Autodesk Fusion for Design 또는 Fusion for Manufacturing이 제공되는 모든 국가에서 이용할 수 있으며, 법률로 금지되거나 제한되는 경우에는 무효입니다. 프로모션 기간은 Autodesk가 달리 변경하거나 연장하지 않는 한 위에 명시된 바와 같습니다. Autodesk는 사전 통지 없이 언제든지 본 프로모션을 취소, 중단 또는 변경할 권리를 보유합니다.
*Autodesk Fusion 이외의 Fusion 제품(Fusion – Early Adopter, Fusion – Legacy, Fusion Extensions, Fusion for Product Design, Fusion for Manufacturing 및 다른 Autodesk 제품과 함께 패키지로 제공되는 모든 버전의 Fusion(예: Fusion with Moldflow)을 포함하되 이에 국한되지 않음)은 본 프로모션 대상에서 제외됩니다.
**Autodesk의 권장 소비자 가격(SRP)은 견적 목적으로만 사용됩니다. SRP에는 세금 및 환율 조정이 포함되어 있지 않습니다. 실제 판매 가격은 환율 변동에 따라 달라질 수 있습니다. 정확한 가격은 해당 지역의 Autodesk 담당자 또는 리셀러에 문의하시기 바랍니다.
***Autodesk Fusion for Design 또는 Fusion for Manufacturing 이외의 Fusion 제품(Fusion – Early Adopter, Fusion – Legacy, Fusion Extensions 및 다른 Autodesk 제품과 함께 패키지로 제공되는 모든 버전의 Fusion(예: Fusion with Moldflow)을 포함하되 이에 국한되지 않음)은 본 프로모션 대상에서 제외됩니다.