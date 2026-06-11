Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
キャラクター アニメーション用ソフトウェアを使用すると、3D キャラクターにリアルな動きと表情を加えることができます。パフォーマンスを編集可能な状態に保ちながら、映画、テレビ、ゲーム向けに、ポージング、タイミング、目線、フェイシャル アニメーションを調整できます。今日の 3D パイプラインは、リグ、モーション キャプチャ、キーフレームを組み合わせ、アニメーションの原則に基づいて構築されています。 オートデスクのキャラクター アニメーション用ソフトウェアは、書き出し、レビュー、パイプライン全体での統合を可能にしながら、これらのワークフローをエンドツーエンドでサポートします。
画像提供：Tiago Mesquita 氏
無償版を利用
画像提供：Tiago Mesquita 氏
Maya Indie では、対象となる卒業生、フリーランサー、インディー アーティストが、Maya のすべての機能を手頃な価格で商用制作に使用できます。ポートフォリオの作成、短編作品の制作、有償プロジェクトの請け負いなど、用途を問わず利用できます。Maya Indie では、キーフレームまたはモーション キャプチャでキャラクターをリグ化してアニメートし、ボディとフェイシャルのパフォーマンスを調整し、クロス シミュレーションでセカンダリ モーションを追加し、統合された Arnold で最終ショットをレンダリングできます。
Maya Indie の資格要件
スタート地点と成果物に必要な作業内容に基づいて、Maya と Flow Studio のどちらかを選択できます。
キャラクター、小道具、環境を作成
シェイプ コントロール用のポリゴンと滑らかな曲線用の NURBS で、プロップ、環境、キャラクターを構築できます。Maya では、デジタル ダブルやスタイライズされたヒーローをスカルプトおよびグルームできます。卒業生、フリーランサー、インディー クリエイターは、Maya Indie を使用してコストを抑えて利用できます。
反復ツールでアニメーションを高速化
ベース アニメーションを壊さずに、よりすばやく反復できます。グラフ エディタでカーブを微調整し、タイム エディタでクリップの結合やリタイムを行い、キャッシュされた再生で変更をすぐに確認し、HumanIK リターゲティング で異なるリグ間のモーションを再利用できます。
LookdevX で OpenUSD マテリアルを構築して共有
Maya の LookdevX では、OpenUSD オブジェクト上にシェーディング ネットワークを直接グラフ化することにより、プロシージャル マテリアルを構築できます。クロスプラットフォーム オーサリングに対応しているため、ツール間でマテリアルを移動し、複数のレンダラーで作業できます。
テキスト プロンプトからテクスチャ付き 3D アセットを生成
Flow Studio でテキスト プロンプトから、テクスチャ付きで編集可能な 3D アセットを生成できます。これにより、アイデアを検討し、シーンにプレースホルダーを配置し、ゼロから始めずに数分でレビューに使用できるビジュアルを短時間で作成できます。
スケーラブルなクラウド処理でレビューを高速化
レビューまでのスピードと予測可能な成果物が最も重要な場合は、Flow Studio を選択してください。自動クラウド レンダリングにより、複数のプロジェクトの結果を一度に処理できます。特定の出力が必要な場合は、プロジェクト全体を処理せずに、カメラ トラッキング（英語）またはクリーン プレート（英語）をスタンドアロン ツールとして実行できます。
Motion Prediction で不完全な映像からよりクリーンなモーション キャプチャを取得
映像が不完全な場合は、Flow Studio でモーション予測を選択（英語）します。アクターが部分的に隠れている場合やフレーム外に移動した場合のポーズ推定が向上するため、実際の撮影からより使いやすいモーションを取得し、隙間の修正や再撮影にかかる時間を短縮できます。
キャラクター アニメーションは反復的なプロセスです。Maya や Flow Studio などのツールを使用すると、Maya でアニメーションを調整し、Flow Studio で実写映像を指示可能な CG シーンに変換できるため、一連の反復作業をスムーズに進められます。
ブロッキングから仕上げまで Maya でアニメートできます。グラフ エディタでアニメーション カーブとタンジェントを編集してタイミングと間隔を調整 し、アニメーション レイヤに修正を適用してベースの作業をそのまま保持できます。プレイブラストでレビューを高速化し、Unreal Live Link for Maya でゲームを反復できます。
複雑なセットアップなしで、マルチショット ビデオを Flow Studio の編集可能な CG シーン（英語）に変換できます。CG キャラクターを一度割り当てると、ショット全体でトラッキングを維持できます。レビューを高速化するために、モーション キャプチャ、カメラ トラッキング、クリーン プレート、アルファ マスク、キャラクター パスを書き出すことができます。
Maya の最新のシーケンサ（英語）を使用して、アニメーションをストーリーとして編集、整理できます。さまざまなショットやシーケンスを非破壊で自由に試せるため、「これを試してみたらどうなるか」という場面に最適です。
すべての背景キャラクターを手作業でアニメートすることなく、複数キャラクターのシーンに群衆を配置できます。Media & Entertainment Collection 限定で提供される Golaem（英語）for Maya を使用して、グループをシミュレートできます。
画像提供：LAVAlabs
Maya の MotionMaker に AI 馬アニメーションが導入（英語）され、キャラクター アニメーターは説得力のある馬のモーションを数秒で生成できるようになりました。これにより、チームは常歩、速歩、駈歩、襲歩のサイクルをよりすばやく開始できます。モーションは制御可能かつ編集可能な状態に保たれるため、アーティストは何時間も手直しすることなく、歩様、タイミング、パフォーマンスを調整できます。馬のモーションは、二足歩行や犬のモーション スタイルに加わる、MotionMaker の拡大中のライブラリへの最新の追加要素です。
Walt Disney Animation Studios は Maya と Flow Production Tracking を使用して『ズートピア 2』を制作しました（英語）。この作品は、同スタジオでの最も意欲的なアニメーション映画の 1 つです。Maya は、チームが複雑な環境を構築し、スケール、ディテール、キャラクター パフォーマンスを高めるのに役立ちました。一方、Flow Production Tracking は、約 2,055 ショットと 8,000 以上の要素にわたって 700 人以上の連携を支え、ストーリーの進化に合わせて制作の勢いを維持しました。
画像提供：Zootopia 2 © Disney
SOKRISPYMEDIA は、メイキング映像用に Flow Studio、Maya、3ds Max を使用して『Beast Games』シーズン 2 のビジュアル エフェクトを再現しました（英語）。このプロジェクトは、反復可能で完全に編集可能なワークフローにより、アーティストがクリエイティブな制御を維持し、従来のスタジオ パイプラインを超えてハイエンド VFX 技術をより利用しやすくできることを示しました。
画像提供：SOKRISPYMEDIA
Rodeo FX は、Media & Entertainment Collection の Maya、MotionBuilder、Arnold を使用して、『ウェンズデー』シーズン 2 のクリーチャーと環境の VFX を作成しました（英語）。統合されたワークフローにより、チームは Enid の狼男への変身を調整し、モジュール式の CG Nevermore Academy を構築して、各ショットを番組の進化するビジュアル スタイルに適応させることができました。これは、連携したツールセットが創造的なビジョンと大規模制作の両方を支えられることを示しています。
画像提供：Netflix および Rodeo FX
組み立てや再生成が可能なモジュール式パーツからリグを構築できます。Maya と Bifrost モジュール式リギング フレームワーク（英語）を使用すると、グラフ内でプロシージャル リグを作成し、ネイティブのコントロール、ジョイント、アトリビュートに変換できるため、更新内容を予測可能な形で反映できます。
初期段階のキャラクターやプロップの検討では、多くの場合スピードが求められますが、Flow Studio の Wonder 3D は、このニーズに対応します。テキスト プロンプトまたは参照画像から、編集可能な 3D の開始点を生成できます。Wonder 3D では、より迅速なアイデア出しと反復作業が可能です（英語）。作業を 3D パイプライン、ゲーム エンジン、3D プリント ソフトウェアに移行する場合でも同様です。
Maya の機械学習デフォーマ などのツールは、重いリグでの変形を機械学習（ML）で支援し、アニメーションを高速化する流れの一部です。チームは、高精度のデフォメーション セットアップで ML モデルをトレーニングし、スムーズなビューポート パフォーマンスを得るために軽量な近似でアニメートし、最終出力時には完全なリグに戻すことができます。
コンテキスト内の Flow のアニメーション（英語）などのツールを使用すると、Maya アーティストは Flow Production Tracking からアクティブ ショットの前後のショットを読み込み、編集コンテキスト内でクリエイティブな判断を行うことができます。また、レイアウトや CFX など他部門のショットまたはカットのバージョンも表示されます。
パイプラインでは Maya、Blender、Unreal Engine などのツールが組み合わされるため、相互運用性はキャラクター アニメーションの中核的な要件となっています。スタジオでは、ツール間でアセット、アニメーション、カメラ、レイアウトを移動して変換と手戻りを削減するために、openusd の使用が増えています。
Unreal Engine プロジェクトでは、クリエイターが Flow Studio AI モーション キャプチャを使用してビデオからボディ モーションをキャプチャし、MetaHumans に直接エクスポートします。このワークフローにより、Unreal 内で仕上げる余地を残しながら、ゲームのプロトタイピングと映画のようなブロッキングを高速化できます。
このガイドでは、キャラクター リギングのワークフローを詳しく説明します。スケルトンとスキン ウェイトの設定、IK/コンストレイントの追加、リグ セットアップの再利用、反復作業の高速化まで、Maya でキャラクターをリグ化する方法を学べます。
明瞭さと仕上がりを向上させるためにすぐに適用できる、日常的なアニメーション テクニックと習慣に焦点を当てた実用的な「クイック ウィン」動画です。
このガイドは、AI 駆動型モーション キャプチャを取得し、Maya または Blender に統合したいクリエイター向けのものです。編集と調整プロセスを正確に制御しながら、自動化されたワークフローを活用できます。
このチュートリアルでは、Maya の MotionMaker で人間、犬、馬のベース モーションを生成する方法を学べます。次に、手作業でアニメートして個性を加え、パフォーマンスを仕上げることができます。
実写ビデオでよりクリーンな結果を得るための 8 つの提案をご覧ください。このブログでは、衣装のコントラスト、照明、フレーム レート、広めのショット、Maya や Blender などのプログラムでさらに編集するための映像の書き出しなどを取り上げています。
Autodesk Flow Studio を使用してアイデアに命を吹き込むストーリーテラー、3D アーティスト、映像制作者向けのクリエイティブ ハブに参加しましょう。最新のシーンを共有し、新しいテクニックを学び、他のクリエイターとつながりましょう。ここは、ストーリーがオーディエンスと出会う場所です。
キャラクター アニメーション用ソフトウェアは、キーフレーム、モーション キャプチャ、またはその両方を使用してキャラクター リグをアニメートし、説得力のある動きとパフォーマンスを作成するために使用されます。3D キャラクター アニメーションは、最終ショットやゲームプレイ アニメーションを作成するために、シーン内で 3D キャラクターに命を吹き込むプロセスです。
2D キャラクター アニメーションは、通常、描画フレームまたは 2D リグを使用して、平面の 2 次元空間で作成されます。3D キャラクター アニメーションでは、奥行きのある仮想環境で 3D モデルを使用するため、カメラ移動、ライティング、ステージング、パースペクティブをより柔軟に扱えます。
リギングでは、キャラクター コントロールを構築します。これにより、アニメーターはモデルに効率的にポーズを付けて動かすことができます。優れたリグは、インバース キネマティクスなどのシステムによる自然なモーションをサポートし、顔やボディのパフォーマンスを調整しやすいコントロールをアニメーターに提供します。
はい。AI 搭載キャラクター アニメーション ツールは、モーションの最初のパスを生成したり、ビデオからモーション キャプチャを抽出してクリーンアップや調整に使用したりすることで、反復作業を高速化できます。
リギング ツール、グラフ エディタ/カーブ、レイヤ、コンストレイント、リターゲティング、モーション キャプチャのクリーンアップで構成される強力なアニメーション コアを優先してください。また、キャラクターやショットを制作全体でスムーズに移動できるため、パイプラインの相互運用性も確認してください。
特にガイド付きチュートリアルや練習課題を活用すれば、ポージング、タイミング、シンプルなキャラクター モーションの基本は数週間で学べます。プロフェッショナル レベルのキャラクター パフォーマンスに到達するには、継続的な練習と、アニメーションの原則、演技の選択、ワークフローのスピード、制作パイプラインの理解が必要です。
はい。多くのツールでは、無償体験版、低価格のクリエイター向けプラン、柔軟なサブスクリプションが提供されており、フリーランサーや小規模チームが導入前に適合性を確認するのに役立ちます。ワークフロー全体をカバーするソフトウェアを選ぶことで、複数の重複するツールにかかるコストを抑えることができます。