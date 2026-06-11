Motion Prediction で不完全な映像からよりクリーンなモーション キャプチャを取得

映像が不完全な場合は、Flow Studio でモーション予測を選択（英語）します。アクターが部分的に隠れている場合やフレーム外に移動した場合のポーズ推定が向上するため、実際の撮影からより使いやすいモーションを取得し、隙間の修正や再撮影にかかる時間を短縮できます。