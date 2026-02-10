アニメーション スタジオ（英語）、ビジュアル エフェクト（VFX 英語）スタ ジオ 、ゲーム スタジオは、何十年にもわたって制作過程で使用するさまざまなツールの相互運用性の欠如に悩まされてきました。データをある場所から別の場所に移動させるという課題に直面していたスタジオは、複雑なパイプラインを構築することによって、データの相互運用性を管理していました。これにはカスタムのツールも含まれます。

Pixar でも異なるアプリケーション間でのデータ交換で問題を抱えていました。Pixar は 2012 年に映画『メリダとおそろしの森』を制作後、シーン記述が非常に複雑になっているため、真のソリューションが必要だと判断しました。その年、Pixar はユニバーサル シーン ディスクリプション（USD）を開発（英語）し、3D パイプライン内に異なる API とファイル形式が数多く存在する複雑な状態に対処できるようにしました。2016 年、Pixar は USD が VFX 業界とアニメーション業界の標準となるよう、オープンソース コードとして USD をリリースしました。Pixar はすべてのスタジオが複雑な状態を管理するという点で同じ問題を抱えていることに気づき、ユニバーサル シーン ディスクリプションをオープンソースにすることによって、他の関係者も改善できる拡張性に優れた形式として、誰もがその恩恵を受けられるようにしました。

OpenUSD は 3D シーンを制作する際のワークフローと複雑性に伴う課題を解決します。OpenUSD はオープンソース標準として、互換性のあるソフトウェアとプラットフォームで相互運用可能な拡張性のある共通言語となります。また、レイヤ データ システムにより、非破壊編集が可能となり、コラボレーションが容易になります。OpenUSD のバージョン管理機能を使用すれば、複数のアーティストが同時に同じアセットで作業した後で、全員の作業を統合できます。また、OpenUSD では膨大なデータセットにすばやくアクセスできるため、リアルタイム再生が可能で、複雑なシーンをインタラクティブに編集できます。