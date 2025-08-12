Autodesk Flow Studio の機能を見る

AI モーション キャプチャ

スーツやマーカーは必要ありません。アクターの体・顔・手の動きを映像から直接取り込み、3D ツールに書き出して独自の形に仕上げます。任意の 3D ツールに幅広く対応します。

ライブ アクションに CG を統合

自動的にアニメートし、ライティングを適用し、ライブ アクション シーンに CG キャラクターを合成します。 

アニメーション/動画から 3D シーンを生成

複数のショットが含まれる動画を 3D シーンに変換し、AI を活用して 3D 空間内のカメラ、キャラクター、環境を再構築します。

編集可能な書き出し要素

モーション キャプチャ データ、カメラ トラッキング、アルファ マスク、クリーン プレート、キャラクター パスを自動生成し、任意の 3D ツールで編集できます。

 

シームレスな 3D シーンの書き出し

キャラクター、カメラ、レイアウトを含む完全な 3D シーンを書き出し、Maya、Blender、Unreal Engine、または USD for 3ds Max でリファインできます。    
 

自動クラウド レンダリング

クラウドで簡単にレンダリングできます。高速で、自動で、スケーラブルで、複数のプロジェクトに一度に対応可能です。 

Autodesk Flow Studio のその他の機能

AI モーション キャプチャ

AI 搭載のマーカーレス モーション キャプチャ

スーツやマーカーは必要ありません。体や手の動きを詳細にキャプチャし、Maya、Blender、Unreal Engine などのツールでキャラクターを編集し、簡単にアニメーション化することができます。 

詳細はこちら （英語）

新機能

MetaHuman アニメーションをサポート

映像から Unreal Engine の MetaHuman にボディ アニメーションを書き出します。調整可能なボディ タイプを使用することで、自然でリアルなモーションを実現します。 

アクターを容易に割り当て 

CG キャラクターを映像内のアクターにドラッグ アンド ドロップします。オートデスクのスマートな ReID システムでは、ショット間で同じアクターを追跡できるため、1 回割り当てるだけで済みます。 

詳細はこちら （英語）

高度なリターゲティング 

CG キャラクターのサイズ、リムの位置決め、骨盤の位置合わせを微調整して、アクターを正確にマッチングさせることができます。

詳細はこちら （英語）

高度な機能

シーンの最適な結果が得られるように、ショットの種類（ワイド、ミディアム、クローズアップ）やモーションの種類（低速、中速、高速）を調整します。

詳細はこちら （英語）

編集可能な書き出し要素

モーション キャプチャ データ、カメラ トラッキング、アルファ マスク、クリーン プレート、キャラクター パスを自動的に生成し、任意の 3D ツールで編集できます。 

詳細はこちら （英語）

3D シーンの書き出し

キャラクター、カメラ、レイアウトを含む完全な 3D シーンを書き出し、Maya、Blender、Unreal Engine、または USD for 3ds Max で使用できます。 

詳細はこちら （英語）

自動クラウド レンダリング

クラウドで簡単にレンダリングできます。高速で、自動で、スケーラブルで、複数のプロジェクトに一度に対応可能です。

ライブ アクション

シームレスな CG 統合 

自動的にアニメートし、ライティングを適用し、ライブ アクション シーンに CG キャラクターを合成します。Easy モードと Advanced モードのいずれかを選択して、より詳細に制御できます。 

詳細はこちら （英語）

アクターを容易に割り当て 

CG キャラクターを映像内のアクターにドラッグ アンド ドロップします。オートデスクのスマートな ReID システムでは、ショット間で同じアクターを追跡できるため、1 回割り当てるだけで済みます。 

詳細はこちら （英語）

高度なリターゲティング 

CG キャラクターのサイズ、リムの位置決め、骨盤の位置合わせを微調整して、アクターを正確にマッチングさせることができます。 

詳細はこちら （英語）

高度な機能

シーンの最適な結果が得られるように、ショットの種類（ワイド、ミディアム、クローズアップ）やモーションの種類（低速、中速、高速）を調整します。

詳細はこちら （英語）

編集可能な書き出し要素

モーション キャプチャ データ、カメラ トラッキング、アルファ マスク、クリーン プレート、キャラクター パスを自動的に生成し、任意の 3D ツールで編集できます。 

詳細はこちら （英語）

3D シーンの書き出し

キャラクター、カメラ、レイアウトを含む完全な 3D シーンを書き出し、Maya、Blender、Unreal Engine、または USD for 3ds Max で使用できます。

詳細はこちら （英語）

自動クラウド レンダリング 

キャラクター、カメラ、レイアウトを含む完全な 3D シーンを書き出し、Maya、Blender、Unreal Engine、または USD for 3ds Max で使用できます。 

アニメーション/動画からの 3D シーン生成

動画から 3D シーンを生成するテクノロジー 

複数のショットが含まれる動画を 3D シーンに変換し、AI を活用して 3D 空間内のカメラ、キャラクター、環境を再構築します。 

詳細はこちら （英語）

モーション予測 

映像内のアクターが部分的または完全に、シーン内のオブジェクトや他のアクターに隠れている場合でも、CG キャラクターの自然なポーズを正確に予測できます。

詳細はこちら （英語）

アクターを容易に割り当て 

CG キャラクターを映像内のアクターにドラッグ アンド ドロップします。オートデスクのスマートな ReID システムでは、ショット間で同じアクターを追跡できるため、1 回割り当てるだけで済みます。 

詳細はこちら （英語）

高度なリターゲティング 

CG キャラクターのサイズ、リムの位置決め、骨盤の位置合わせを微調整して、アクターを正確にマッチングさせることができます。

詳細はこちら （英語）

高度な機能

シーンの最適な結果が得られるように、ショットの種類（ワイド、ミディアム、クローズアップ）やモーションの種類（低速、中速、高速）を調整します。

詳細はこちら （英語）

編集可能な書き出し要素

モーション キャプチャ データ、カメラ トラッキング、アルファ マスク、クリーン プレート、キャラクター パスを自動的に生成し、任意の 3D ツールで編集できます。

詳細はこちら （英語）

3D シーンの書き出し

キャラクター、カメラ、レイアウトを含む完全な 3D シーンを書き出し、Maya、Blender、Unreal Engine、または USD for 3ds Max で使用できます。 

詳細はこちら （英語）

自動クラウド レンダリング

クラウドで簡単にレンダリングできます。高速で、自動で、スケーラブルで、複数のプロジェクトに一度に対応可能です。

編集可能な書き出し要素

モーション キャプチャ

特別なスーツを使用したり複雑な設定を行う必要なく、映像から AI モーション キャプチャ データを取得できます。 

詳細はこちら （英語）

カメラ トラッキング

モーションや焦点距離などの 3D カメラ トラッキング データを映像から自動的に抽出します。 

詳細はこちら （英語）

クリーン プレート

クリーン プレート（アクターなしのバックグラウンド）を生成し、シーンごとに最大 4 人分のアクターを削除する機能を使用して、合成プロセスを単純化および高速化します。

詳細はこちら （英語）

アルファ マスク

アクターを分離するフレームごとのマスクを生成することで、ロトスコーピングを高速化し、正確な合成を作成できます。

詳細はこちら （英語）

キャラクター パス

3D キャラクターのクリーンなレンダリングを、透明なバックグラウンドで書き出すことができます。色、ライティング、エフェクト、シーンの変更などを完全に編集できます。

詳細はこちら （英語）

キャラクター テクスチャ

組み込みのライブラリからキャラクターの完全なテクスチャ マップをダウンロードし、Maya などのツールで一貫したシェーディングとライティングを適用できます。

詳細はこちら （英語）

Wonder Tools

Camera Track（カメラ トラッキング）

や Clean Plate（クリーン プレート）などの主要な機能にスタンドアロン ツールとしてアクセスできます。プロジェクト全体を処理する必要はありません。  

詳細はこちら （英語）