Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
スーツやマーカーは必要ありません。アクターの体・顔・手の動きを映像から直接取り込み、3D ツールに書き出して独自の形に仕上げます。任意の 3D ツールに幅広く対応します。
自動的にアニメートし、ライティングを適用し、ライブ アクション シーンに CG キャラクターを合成します。
複数のショットが含まれる動画を 3D シーンに変換し、AI を活用して 3D 空間内のカメラ、キャラクター、環境を再構築します。
モーション キャプチャ データ、カメラ トラッキング、アルファ マスク、クリーン プレート、キャラクター パスを自動生成し、任意の 3D ツールで編集できます。
キャラクター、カメラ、レイアウトを含む完全な 3D シーンを書き出し、Maya、Blender、Unreal Engine、または USD for 3ds Max でリファインできます。
クラウドで簡単にレンダリングできます。高速で、自動で、スケーラブルで、複数のプロジェクトに一度に対応可能です。
AI 搭載のマーカーレス モーション キャプチャ
スーツやマーカーは必要ありません。体や手の動きを詳細にキャプチャし、Maya、Blender、Unreal Engine などのツールでキャラクターを編集し、簡単にアニメーション化することができます。
新機能
MetaHuman アニメーションをサポート
映像から Unreal Engine の MetaHuman にボディ アニメーションを書き出します。調整可能なボディ タイプを使用することで、自然でリアルなモーションを実現します。
アクターを容易に割り当て
CG キャラクターを映像内のアクターにドラッグ アンド ドロップします。オートデスクのスマートな ReID システムでは、ショット間で同じアクターを追跡できるため、1 回割り当てるだけで済みます。
編集可能な書き出し要素
3D シーンの書き出し
キャラクター、カメラ、レイアウトを含む完全な 3D シーンを書き出し、Maya、Blender、Unreal Engine、または USD for 3ds Max で使用できます。
自動クラウド レンダリング
クラウドで簡単にレンダリングできます。高速で、自動で、スケーラブルで、複数のプロジェクトに一度に対応可能です。
シームレスな CG 統合
自動的にアニメートし、ライティングを適用し、ライブ アクション シーンに CG キャラクターを合成します。Easy モードと Advanced モードのいずれかを選択して、より詳細に制御できます。
アクターを容易に割り当て
CG キャラクターを映像内のアクターにドラッグ アンド ドロップします。オートデスクのスマートな ReID システムでは、ショット間で同じアクターを追跡できるため、1 回割り当てるだけで済みます。
編集可能な書き出し要素
3D シーンの書き出し
キャラクター、カメラ、レイアウトを含む完全な 3D シーンを書き出し、Maya、Blender、Unreal Engine、または USD for 3ds Max で使用できます。
自動クラウド レンダリング
キャラクター、カメラ、レイアウトを含む完全な 3D シーンを書き出し、Maya、Blender、Unreal Engine、または USD for 3ds Max で使用できます。
アクターを容易に割り当て
CG キャラクターを映像内のアクターにドラッグ アンド ドロップします。オートデスクのスマートな ReID システムでは、ショット間で同じアクターを追跡できるため、1 回割り当てるだけで済みます。
編集可能な書き出し要素
3D シーンの書き出し
キャラクター、カメラ、レイアウトを含む完全な 3D シーンを書き出し、Maya、Blender、Unreal Engine、または USD for 3ds Max で使用できます。
自動クラウド レンダリング
クラウドで簡単にレンダリングできます。高速で、自動で、スケーラブルで、複数のプロジェクトに一度に対応可能です。
クリーン プレート
クリーン プレート（アクターなしのバックグラウンド）を生成し、シーンごとに最大 4 人分のアクターを削除する機能を使用して、合成プロセスを単純化および高速化します。
キャラクター パス
3D キャラクターのクリーンなレンダリングを、透明なバックグラウンドで書き出すことができます。色、ライティング、エフェクト、シーンの変更などを完全に編集できます。
キャラクター テクスチャ
組み込みのライブラリからキャラクターの完全なテクスチャ マップをダウンロードし、Maya などのツールで一貫したシェーディングとライティングを適用できます。
Wonder Tools
Camera Track（カメラ トラッキング）
や Clean Plate（クリーン プレート）などの主要な機能にスタンドアロン ツールとしてアクセスできます。プロジェクト全体を処理する必要はありません。