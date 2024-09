Un codice di attivazione potrebbe essere necessario nei seguenti casi:

Se si utilizza il software offline e si dispone di una licenza permanente singola per un prodotto 2020 (o versioni precedenti).

Se si dispone di una licenza didattica e si utilizza il software offline.

Per richiedere un codice di attivazione, è necessario innanzitutto ottenere un codice di richiesta. Per ottenerne uno, vedere Trovare il codice di richiesta per l'attivazione manuale.

Una volta ottenuto il codice, attivare la licenza in Registrazione e attivazione dei prodotti Autodesk.

Importante: Autodesk non supporta più l'autenticazione manuale in modalità offline per i prodotti 2021 e versioni successive. Se si dispone di una licenza permanente per un prodotto 2021 o versioni successive e si desidera utilizzare il software offline, è necessario attivare il software passando alla modalità online una sola volta per effettuare la registrazione. Sarà quindi possibile utilizzare il software offline. Questa modifica non riguarda le licenze di rete in abbonamento o le versioni precedenti che sono già state attivate offline, che è possibile continuare ad utilizzare normalmente.