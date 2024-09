Disinstallazione del software Autodesk

A volte, i file residui di un'installazione precedente rimangono nel sistema dopo la rimozione del software tramite il Pannello di controllo. In tal caso, non è possibile installare nuove versioni. Per rimuovere i file residui utilizzare lo strumento di risoluzione dei problemi di installazione di Microsoft, in precedenza denominato Fix It.

Passare a Risolvere i problemi che impediscono l'installazione o la rimozione dei programmi. Fare clic su Scarica. Fare clic su Esegui o Apri. Eseguire quindi i passaggi descritti nello strumento di risoluzione dei problemi.