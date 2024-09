Quando si esegue il software per la prima volta, è probabile che sia possibile utilizzarlo immediatamente, perché l'autenticazione del prodotto viene eseguita automaticamente. In genere, per attivare il software non è necessario eseguire altre operazioni.

In alcuni casi potrebbe tuttavia venire visualizzata una finestra iniziale in cui vengono richieste informazioni sulla licenza. È necessario selezionare una delle tre opzioni disponibili per indicare il tipo di licenza in uso e specificare le informazioni correlate.

Di seguito sono illustrate le tre opzioni visualizzate nella finestra iniziale. Il testo esatto dipende dalla versione del prodotto.