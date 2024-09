La funzionalità CAE integrata di Autodesk Fusion migliora notevolmente il processo di sviluppo del prodotto, creando un workflow continuo dalla progettazione all'analisi. Consente agli ingegneri di eseguire direttamente sui propri modelli CAD diverse tipologie di analisi, come test di sollecitazione, fluidodinamica, analisi termica e dinamica multibody, senza dover cambiare software. Questo consente non solo di risparmiare tempo ma anche di fare in modo che le analisi siano basate sul modello più aggiornato.

Grazie alla possibilità di iterare rapidamente i progetti in base a queste analisi, gli ingegneri possono ottimizzare i progetti in modo più efficiente, migliorando le prestazioni e l'affidabilità dei prodotti. In questo modo è inoltre possibile ridurre notevolmente la necessità di prototipi fisici risparmiando tempo e risorse. Gli strumenti CAE di Fusion consentono inoltre agli ingegneri di prevedere il comportamento del progetto in condizioni reali, aiutando ad identificare e correggere potenziali problemi nelle fasi iniziali del processo di progettazione. Questo può ridurre notevolmente il rischio di malfunzionamento del prodotto e i costi associati.