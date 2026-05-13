Autodesk Learning Partner keresése

A Partnerkereső az Autodesk hivatalos keresőplatformja Learning Partnerek kereséséhez, akik képzési szolgáltatásokat, személyre szabott tanulási élményt és támogatást nyújtanak az ügyfeleknek.

Legyen Ön is Autodesk Learning Partner (angol)

Tanulási partnereink hatékony tervezési eszközökkel, tartalommal, képzésekkel és oktatóanyagokkal segítik a diákok, oktatók és szakemberek folyamatos tanulását, akik ezáltal képesek lesznek a valódi kihívások megoldására, és felkészülhetnek a jövő karrierjeire.

Autodesk Learning Online (angol)

A diákok és az oktatók kihasználhatják az Autodesk Learning naprakész, online tartalmai és képzései nyújtotta előnyöket. Gyakoroljon, tegye próbára a képességeit, és tanuljon a saját tempójában.

Autodesk-minősítés (angol)

Az Autodesk-minősítések igazolják a kiemelkedő iparági készségeket. Szerezzen állást, érjen el kiemelkedő eredményeket a karrierjében, és adja hozzá a digitális jelvényét a nyilvános profiljaihoz.

Autodesk-közösség

Látogassa meg az Autodesk fórumait és blogjait (angol), ahol kapcsolatba léphet a többi szakemberrel, kérdéseket tehet fel, valamint információt oszthat meg. Pezsgő oktatási közösséggel (angol) is rendelkezünk.

Igény szerint megtekinthető Autodesk University-előadások (angol)

Az Autodesk University konferencia azoknak szól, akik bármit képesek megalkotni. Az AU összehozza a Design and Make újítóit az építészet, a mérnöki tervezés, a kivitelezés, a terméktervezés, a gyártás, valamint a média- és szórakoztatóipar területéről, hogy megoszthassák egymással az ötleteiket, továbbfejleszthessék az iparági gyakorlatokat, illetve felfedezhessék a jövő új lehetőségeit. Fedezze fel a Design and Make-szakembereknek szóló, igény szerint megtekinthető AU-előadásokat.