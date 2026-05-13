Fejlessze oktatási készségeit, és szerezzen versenyelőnyt

Az Autodesk tanúsított oktatói

Az Autodesk tanúsított oktatói rendelkeznek az iparági szabványoknak való megfeleléshez és oktatási környezetben folytatott tanfolyamok vezetéséhez szükséges termékismeretekkel. Az ACI-jelvényeket neves szervezetek adják ki és érvényesítik. Elnyerheti ügyfelei bizalmát, ha hitelesített jelvényt mutat be a minősítései igazolásához. A tanúsított Autodesk-oktatói minősítés megszerzéséhez az oktatónak minősített Learning-partnerrel rendelkező társoktatónak kell lennie.

Tanterem a Diablo Valley Főiskolában, Pleasant Hillben, Kaliforniában. Diákok és tanárok használják a Fusion 360-at.

Elnyerheti ügyfelei bizalmát, ha a tudását igazoló globális minősítést mutat be

Az Autodesk tanúsított oktatói (ACI) megbízható, képesített szakemberek, akik az Autodesk-megoldások és -termékek ismerete, professzionális képzések tartása és fejlett oktatási készségeik révén nyerték el elismertségüket. Az ACI-ket az Autodesk ellenőrzi, és kapcsolatban állnak az Autodesk Learning-partnerekkel. Küldetésük, hogy lehetővé tegyék a tanulók számára az állandóan változó világhoz való alkalmazkodást.

Tűnjön ki a versenytársak közül a szakértelmével és hitelességével

Látnoki képességekkel rendelkező Learning-partnereinkkel együtt szeretnénk hozzájárulni egy jobb világ megteremtéséhez mindenki számára. Az Autodesk tanúsított oktatói minősítése a valóságot tükröző oktatói követelmények teljesítésével szerezhető meg. Az ACI-vá válás kézzelfogható, azonnali eredményeket hoz szakértelmének fejlesztése, a jövőbeli bevételi források biztosítása, valamint az új, fenntartható ügyfelek és hosszú távú üzleti lehetőségek megszerzése terén.

ACI-programszintek

A tanúsított Autodesk-oktatói minősítés megszerzéséhez az oktatónak minősített Learning-partnerrel rendelkező társoktatónak kell lennie. Az oktatóknak meg kell felelniük a minimális programkövetelményeknek, hogy ACI-minősítést szerezzenek.

A képen a Normál ACI-embléma látható

Normál ACI

A jóváhagyott Autodesk-oktatóvá válás után szerezhető meg.

 

Ezüst ACI

Az ACI-minősítés három évig érvényes, évente megújítandó.

 

A képen az Arany ACI embléma látható

Arany ACI

Az ACI-minősítés hat évig érvényes, évente megújítandó.

 

A képen a Platina ACI embléma látható

Platina ACI

Az ACI-minősítés kilenc évig érvényes, évente megújítandó.

 

Az Autodesk által tanúsított normál minősítés megszerzésének követelményei

Autodesk Learning-partner disztribútorunk további információkat nyújt az ACI program követelményeiről, előnyeiről, valamint az ACI-minősítés megszerzésének első lépéseiről. A főbb követelmények a következők: 

  • Aktív Autodesk Learning-partnerrel rendelkező társoktatónak kell lennie
  • Autodesk-oktatói azonosítót kell beszereznie Autodesk Learning-partnerétől
  • Aktiválnia kell a profilját az Autodesk Certified Instructor Enablement portálon, valamint el kell végeznie az oktatói tanfolyamot
  • Aktívan és folyamatosan használnia kell az Autodesk képzésértékelési rendszerét

Az ACI programban való részvétel, az ACI-jelvény használata és az ACI-ként való bemutatkozás joga tekintetében az Autodesk minősített oktatói program megállapodási feltételei, valamint a Programútmutatóban vagy a Jelvényplatformon az ACI-jelvény használatára vonatkozóan elérhetővé tett irányelvek érvényesek, amelyek az Autodesk saját belátása szerint időről időre változhatnak. Az Autodesk saját belátása szerint bármikor megváltoztathatja a Program feltételeit vagy megszüntetheti a Programot.

Workshop a kaliforniai Pleasant Hillben található Diablo Valley Főiskola CNC-laborjában. Diákok és tanárok használják a Fusion 360-at.

Ne csak várjon a fejlődésre. Tegyen érte.

A tanúsított Autodesk-oktatóvá válás megkezdéséhez vegye fel a kapcsolatot az Autodesk hivatalos oktatóközpontjának, az Autodesk hivatalos akadémiai partnerének vagy tagsági képzési szolgáltatójának (angol) területi vezetőjével.

További információért tekintse meg a tanúsított Autodesk-oktatókra vonatkozó Programmegállapodást (angol), Globális programútmutatót és az előnyök magyarázatát (angol).