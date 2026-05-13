Integrált BIM-eszközök, köztük a Revit, az AutoCAD és a Civil 3D
gyártás
Az Inventorra és az AutoCAD-re épülő professzionális CAD-/CAM-eszközök
szórakoztatóipar
Szórakoztató tartalmak előállítására alkalmas eszközök (például 3ds Max és Maya)
Az Autodesk tanúsított oktatói (ACI) megbízható, képesített szakemberek, akik az Autodesk-megoldások és -termékek ismerete, professzionális képzések tartása és fejlett oktatási készségeik révén nyerték el elismertségüket. Az ACI-ket az Autodesk ellenőrzi, és kapcsolatban állnak az Autodesk Learning-partnerekkel. Küldetésük, hogy lehetővé tegyék a tanulók számára az állandóan változó világhoz való alkalmazkodást.
Látnoki képességekkel rendelkező Learning-partnereinkkel együtt szeretnénk hozzájárulni egy jobb világ megteremtéséhez mindenki számára. Az Autodesk tanúsított oktatói minősítése a valóságot tükröző oktatói követelmények teljesítésével szerezhető meg. Az ACI-vá válás kézzelfogható, azonnali eredményeket hoz szakértelmének fejlesztése, a jövőbeli bevételi források biztosítása, valamint az új, fenntartható ügyfelek és hosszú távú üzleti lehetőségek megszerzése terén.
A tanúsított Autodesk-oktatói minősítés megszerzéséhez az oktatónak minősített Learning-partnerrel rendelkező társoktatónak kell lennie. Az oktatóknak meg kell felelniük a minimális programkövetelményeknek, hogy ACI-minősítést szerezzenek.
A jóváhagyott Autodesk-oktatóvá válás után szerezhető meg.
Az ACI-minősítés három évig érvényes, évente megújítandó.
Az ACI-minősítés hat évig érvényes, évente megújítandó.
Az ACI-minősítés kilenc évig érvényes, évente megújítandó.
Autodesk Learning-partner disztribútorunk további információkat nyújt az ACI program követelményeiről, előnyeiről, valamint az ACI-minősítés megszerzésének első lépéseiről. A főbb követelmények a következők:
Az ACI programban való részvétel, az ACI-jelvény használata és az ACI-ként való bemutatkozás joga tekintetében az Autodesk minősített oktatói program megállapodási feltételei, valamint a Programútmutatóban vagy a Jelvényplatformon az ACI-jelvény használatára vonatkozóan elérhetővé tett irányelvek érvényesek, amelyek az Autodesk saját belátása szerint időről időre változhatnak. Az Autodesk saját belátása szerint bármikor megváltoztathatja a Program feltételeit vagy megszüntetheti a Programot.
A tanúsított Autodesk-oktatóvá válás megkezdéséhez vegye fel a kapcsolatot az Autodesk hivatalos oktatóközpontjának, az Autodesk hivatalos akadémiai partnerének vagy tagsági képzési szolgáltatójának (angol) területi vezetőjével.
További információért tekintse meg a tanúsított Autodesk-oktatókra vonatkozó Programmegállapodást (angol), Globális programútmutatót és az előnyök magyarázatát (angol).