Autodesk Learning-partner disztribútorunk további információkat nyújt az ACI program követelményeiről, előnyeiről, valamint az ACI-minősítés megszerzésének első lépéseiről. A főbb követelmények a következők:

Aktív Autodesk Learning-partnerrel rendelkező társoktatónak kell lennie

Autodesk-oktatói azonosítót kell beszereznie Autodesk Learning-partnerétől

Aktiválnia kell a profilját az Autodesk Certified Instructor Enablement portálon, valamint el kell végeznie az oktatói tanfolyamot

Aktívan és folyamatosan használnia kell az Autodesk képzésértékelési rendszerét

Az ACI programban való részvétel, az ACI-jelvény használata és az ACI-ként való bemutatkozás joga tekintetében az Autodesk minősített oktatói program megállapodási feltételei, valamint a Programútmutatóban vagy a Jelvényplatformon az ACI-jelvény használatára vonatkozóan elérhetővé tett irányelvek érvényesek, amelyek az Autodesk saját belátása szerint időről időre változhatnak. Az Autodesk saját belátása szerint bármikor megváltoztathatja a Program feltételeit vagy megszüntetheti a Programot.