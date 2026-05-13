A hivatalos Autodesk-oktatóközpontok olyan szervezetek vagy képzési szolgáltatók, amelyek kiváló minőségű tanulási élményt nyújtanak az ügyfeleknek, iparági szakembereknek, diákoknak és oktatóknak. Az Autodesk-termékekkel kapcsolatos ismeretek elmélyítésével támogatják a jövő újítóit, felkészítik a diákokat a minősítési vizsgákra, valamint segítik a tanulókat abban, hogy képesek legyenek elérni karriercéljaikat a folyamatosan változó világunkban.

Ahhoz, hogy egy szervezet ATC lehessen, bejegyzett képzési szolgáltatónak kell lennie tapasztalt, az Autodesk által tanúsított oktatókkal, valamint az Autodesk normáinak megfelelő létesítményekkel. A szervezetnek vállalnia kell, hogy fenntartja a képzések magas színvonalát, rendszeresen frissíti a tantervét, illetve megfelelő támogatást és forrásanyagokat biztosít a tanulók számára. Emellett meg kell felelnie az Autodesk ATC programja által támasztott követelményeknek. Alkossa meg a saját jövőjét. Csatlakozzon a hivatalos Autodesk-oktatóközpontokhoz.