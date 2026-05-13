Ismerjen meg mindent, amire kíváncsi az Autodesk oktatók által vezetett, online vagy saját ütemben elvégezhető képzéseivel kapcsolatban

A hivatalos oktatóközpontok minőségi tanulási élményt nyújtanak az ügyfeleknek és az oktatóknak. Átfogó képzéseik segítségével fejlesztheti a termékekkel kapcsolatos ismereteit, felkészülhet a minősítési vizsgákra, valamint elérheti a karriercéljait. Az oktatóközpontok professzionális, az Autodesk által tanúsított oktatói világszerte elismertek az Autodesk Learning Partner közösségben.

Az Ön szervezete is csatlakozna az ATC-khez?

A hivatalos Autodesk-oktatóközpontok olyan szervezetek vagy képzési szolgáltatók, amelyek kiváló minőségű tanulási élményt nyújtanak az ügyfeleknek, iparági szakembereknek, diákoknak és oktatóknak. Az Autodesk-termékekkel kapcsolatos ismeretek elmélyítésével támogatják a jövő újítóit, felkészítik a diákokat a minősítési vizsgákra, valamint segítik a tanulókat abban, hogy képesek legyenek elérni karriercéljaikat a folyamatosan változó világunkban.

 

Ahhoz, hogy egy szervezet ATC lehessen, bejegyzett képzési szolgáltatónak kell lennie tapasztalt, az Autodesk által tanúsított oktatókkal, valamint az Autodesk normáinak megfelelő létesítményekkel. A szervezetnek vállalnia kell, hogy fenntartja a képzések magas színvonalát, rendszeresen frissíti a tantervét, illetve megfelelő támogatást és forrásanyagokat biztosít a tanulók számára. Emellett meg kell felelnie az Autodesk ATC programja által támasztott követelményeknek. Alkossa meg a saját jövőjét. Csatlakozzon a hivatalos Autodesk-oktatóközpontokhoz.

Képesített Autodesk-oktatói program

Az Autodesk tanúsított oktatói (ACI) megbízható, képesített szakemberek, akik az Autodesk-megoldások és -termékek ismerete, professzionális képzések tartása és fejlett oktatási készségeik révén nyerték el elismertségüket. Az ACI-ket az Autodesk ellenőrzi, és kapcsolatban állnak az Autodesk Learning-partnerekkel. Küldetésük, hogy lehetővé tegyék a tanulók számára az állandóan változó világhoz való alkalmazkodást.

A jobb jövő megteremtése itt kezdődik

részvétel aap-ben

Hivatalos akadémiai partnerprogram

Az Autodesk hivatalos akadémiai partnerei (AAP-k) felsőoktatási intézményekkel együttműködve készítik fel az oktatókat arra, hogy képesek legyenek inspirálni és támogatni az újítók új generációját, a diákokat pedig arra, hogy helyt tudjanak állni a választott iparáguk jövőjében. Az akadémiai partnerek együttműködési lehetőségeket, célzott beszélgetéseket és a tanúsítási vizsgára való felkészítést biztosítanak.

 

Autodesk-minősítés megszerzése

Autodesk minősítési program

Az Autodesk-minősítések igazolják a kiemelkedő iparági készségeket. Érvényesítse Desing and Make-készségeit, hogy új állást találjon vagy előrébb jusson a karrierjében, illetve pörgesse fel üzleti tevékenységét az AECO, a programtervezés és -gyártás, valamint a média- és szórakoztatóipar területén.

 

valós osztálytermi képzés 

Tagsági képzésszolgáltatói program

Az Autodesk tagsági képzésszolgáltatói (MTP-k) olyan szakszervezethez kapcsolódó képzési szervezetek vagy szakképzési egyesületek, amelyek támogatást nyújtanak ahhoz, hogy a szakszervezetek gyakornokai és a jövő iparági szakemberei minőségi tanulási élményben részesülhessenek, fejlődhessen a termékismeretük, valamint hatékonyabban juthassanak el az Autodesk-szoftverek telepítésétől azok bevezetéséig.

 

Bővebben az oktatásról

Autodesk-oktatási forrásanyagok

Az Autodesknél elkötelezetten törekszünk arra, hogy inspirációt és lehetőséget nyújtsunk a diákok és oktatók számára a szükséges készségek, gyakorlati tapasztalatok és minősítések megszerzéséhez, hogy mindenki számára jobb világot teremthessünk.

Autodesk-oktatási támogatás

Segítséget és forrásanyagokat találhat oktatási, tanulási és képzési igényeihez, valamint válaszokat kaphat az Autodesk-termékekkel kapcsolatos kérdéseire.

