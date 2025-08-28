Az Autodesk Flow Studio szolgáltatásainak felfedezése

AI-alapú mozgásrögzítés

Közvetlenül a felvételekről rögzítheti a színészek test-, arc- és kézmozdulatait – így nincs szükség öltözékekre vagy markerekre –, amelyeket aztán a kedvenc 3D eszközeibe exportálva alakíthat az igényei szerint.

CG-integráció az élő felvételbe

Automatikusan elvégezheti a CG-karakterek animálását és megvilágítását, valamint beillesztheti őket az élő jelenetekbe is. 

Animáció / Videóból 3D jelenet

A több felvételből álló videókat 3D jelenetté alakíthatja – az AI rekonstruálja a kamerákat, a karaktereket és a környezetet a térben.

Szerkeszthető exportálási elemek

Automatikusan létrehozhat mozgásrögzítési adatokat, kamerakövetést, alfa maszkokat, üres háttereket és nyers karakterrendereléseket – és ezeket mind szerkesztheti is az Ön által preferált 3D eszközben.

 

3D jelenetek zökkenőmentes exportálása

Teljes 3D jeleneteket exportálhat – karakterekkel, kamerákkal és elrendezéssel együtt –, amelyeket azonnal finomíthat a Mayában, a Blenderben, az Unreal Engine-ben vagy az USD for 3ds Maxben.  
 

Automatikus felhőalapú renderelés

Az eredményeket egyszerűen renderelheti a felhőben – gyorsan, automatizáltan és méretezhetően, valamint több projekt egyidejű támogatásával.  

Az Autodesk Flow Studio további szolgáltatásai

AI-alapú mozgásrögzítés

Marker nélküli, AI-alapú mozgásrögzítés

Részletes test- és kézmozdulatokat rögzíthet öltözékek és markerek nélkül. Egyszerűen szerkesztheti és animálhatja karaktereit olyan eszközökben, mint például a Maya, a Blender vagy az Unreal Engine.  

További információ

ÚJ

MetaHuman animációs támogatás

Exportálhatja a felvételein szereplő testanimációkat az Unreal Engine MetaHuman szolgáltatásaiba, így a módosítható testtípusok révén valósághűbb és természetesebb mozgást biztosíthat. 

Egyszerű szereplő-hozzárendelés 

A CG-karaktereket ráhúzhatja a felvételén szereplő színészekre. Az intelligens ReID rendszerünk az összes felvételen nyomon követi az adott szereplőt, így csak egyszer kell hozzárendelnie a karaktert. 

További információ

Továbbfejlesztett újrafelhasználás 

Finomhangolhatja a CG-karakter méretét, a végtagjainak helyzetét és a medencéjének állását, hogy pontosan illeszkedjen az adott színészhez.

További információ

Speciális szolgáltatások

Beállíthatja a felvétel típusát (széles látószögű, közepes, közeli) és a mozgás típusát (lassú, közepes, gyors), hogy a legjobb eredményt érje el az adott jelenet esetében.

További információ

Szerkeszthető exportálási elemek

Automatikusan létrehozhat mozgásrögzítési adatokat, kamerakövetést, alfa maszkokat, üres háttereket és nyers karakterrendereléseket, és ezeket mind szerkesztheti is az Ön által preferált 3D eszközben.  

További információ

3D jelenet exportálása

Teljes 3D jeleneteket exportálhat – karakterekkel, kamerákkal és elrendezéssel együtt –, amelyeket azonnal használatba vehet a Mayában, a Blenderben, az Unreal Engine-ben vagy az USD for 3ds Maxben. 

További információ

Automatikus felhőalapú renderelés

Az eredményeket egyszerűen renderelheti a felhőben – gyorsan, automatizáltan és méretezhetően, valamint több projekt egyidejű támogatásával.

Élő felvétel

Zökkenőmentes CG-integráció 

Automatikusan elvégezheti a CG-karakterek animálását és megvilágítását, valamint beillesztheti őket az élő jelenetekbe is. Kezdő és Haladó módok közül választhat a nagyobb kontroll érdekében. 

További információ

Animáció / Videóból 3D jelenet

Videóból 3D jelenet technológia 

A több felvételből álló videókat 3D jelenetté alakíthatja – az AI rekonstruálja a kamerákat, a karaktereket és a környezetet a térben. 

További információ

Mozgás előrejelzése 

Pontos és természetes előrejelzést kaphat a CG-karakterek testhelyzetéről – még akkor is, ha a felvételen szereplő színészeket részben vagy teljesen eltakarják a jelenetben lévő tárgyak vagy más szereplők.

További információ

Szerkeszthető exportálási elemek

Mozgásrögzítés

AI-alapú mozgásrögzítési adatokat kérhet le a felvételeiből anélkül, hogy ehhez speciális öltözékekre vagy bonyolult beállításokra lenne szükség 

További információ

Kamerakövetés

Automatikusan kinyerheti felvételeiből a 3D kamerakövetési adatokat, például a mozgásra és a gyújtótávolságra vonatkozó információkat. 

További információ

Üres háttér

Egyszerűbbé és gyorsabbá teheti a kompozitálást az üres (színészek nélküli) hátterek létrehozásával, akár négy színészt is eltávolíthat jelenetenként.

További információ

Alfa maszk

A képkockánként létrehozott maszkokkal elkülönítheti a szereplőket, amellyel felgyorsíthatja a rotoszkópozást, illetve pontosabbá teheti a kompozitálást.

További információ

Nyers karakterrenderelés

Átlátszó háttérre exportálhatja a 3D karakter nyers renderelését, amelynek teljes körűen szerkesztheti a színezését, megvilágítását és effektusait, valamint végrehajthatja rajta a jelenetmódosításokat.

További információ

Karaktertextúra

Letöltheti a karakterek teljes textúratérképeit a beépített könyvtárunkból, és használhatja őket a Mayában vagy más hasonló eszközökben a konzisztens árnyékolás és megvilágítás érdekében.

További információ

Wonder-eszközök

A főbb szolgáltatásokhoz, például a kamerakövetéshez és az üres háttérhez önálló eszközként is hozzáférhet, anélkül, hogy teljes projekteket kellene feldolgoznia.  

További információ