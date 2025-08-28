Integrált BIM-eszközök, köztük a Revit, az AutoCAD és a Civil 3D
Közvetlenül a felvételekről rögzítheti a színészek test-, arc- és kézmozdulatait – így nincs szükség öltözékekre vagy markerekre –, amelyeket aztán a kedvenc 3D eszközeibe exportálva alakíthat az igényei szerint.
Automatikusan elvégezheti a CG-karakterek animálását és megvilágítását, valamint beillesztheti őket az élő jelenetekbe is.
A több felvételből álló videókat 3D jelenetté alakíthatja – az AI rekonstruálja a kamerákat, a karaktereket és a környezetet a térben.
Automatikusan létrehozhat mozgásrögzítési adatokat, kamerakövetést, alfa maszkokat, üres háttereket és nyers karakterrendereléseket – és ezeket mind szerkesztheti is az Ön által preferált 3D eszközben.
Teljes 3D jeleneteket exportálhat – karakterekkel, kamerákkal és elrendezéssel együtt –, amelyeket azonnal finomíthat a Mayában, a Blenderben, az Unreal Engine-ben vagy az USD for 3ds Maxben.
Az eredményeket egyszerűen renderelheti a felhőben – gyorsan, automatizáltan és méretezhetően, valamint több projekt egyidejű támogatásával.
Marker nélküli, AI-alapú mozgásrögzítés
Részletes test- és kézmozdulatokat rögzíthet öltözékek és markerek nélkül. Egyszerűen szerkesztheti és animálhatja karaktereit olyan eszközökben, mint például a Maya, a Blender vagy az Unreal Engine.
ÚJ
MetaHuman animációs támogatás
Exportálhatja a felvételein szereplő testanimációkat az Unreal Engine MetaHuman szolgáltatásaiba, így a módosítható testtípusok révén valósághűbb és természetesebb mozgást biztosíthat.
Egyszerű szereplő-hozzárendelés
A CG-karaktereket ráhúzhatja a felvételén szereplő színészekre. Az intelligens ReID rendszerünk az összes felvételen nyomon követi az adott szereplőt, így csak egyszer kell hozzárendelnie a karaktert.
Továbbfejlesztett újrafelhasználás
Finomhangolhatja a CG-karakter méretét, a végtagjainak helyzetét és a medencéjének állását, hogy pontosan illeszkedjen az adott színészhez.
Speciális szolgáltatások
Beállíthatja a felvétel típusát (széles látószögű, közepes, közeli) és a mozgás típusát (lassú, közepes, gyors), hogy a legjobb eredményt érje el az adott jelenet esetében.
Szerkeszthető exportálási elemek
Automatikusan létrehozhat mozgásrögzítési adatokat, kamerakövetést, alfa maszkokat, üres háttereket és nyers karakterrendereléseket, és ezeket mind szerkesztheti is az Ön által preferált 3D eszközben.
3D jelenet exportálása
Teljes 3D jeleneteket exportálhat – karakterekkel, kamerákkal és elrendezéssel együtt –, amelyeket azonnal használatba vehet a Mayában, a Blenderben, az Unreal Engine-ben vagy az USD for 3ds Maxben.
Automatikus felhőalapú renderelés
Az eredményeket egyszerűen renderelheti a felhőben – gyorsan, automatizáltan és méretezhetően, valamint több projekt egyidejű támogatásával.
Zökkenőmentes CG-integráció
Automatikusan elvégezheti a CG-karakterek animálását és megvilágítását, valamint beillesztheti őket az élő jelenetekbe is. Kezdő és Haladó módok közül választhat a nagyobb kontroll érdekében.
Videóból 3D jelenet technológia
A több felvételből álló videókat 3D jelenetté alakíthatja – az AI rekonstruálja a kamerákat, a karaktereket és a környezetet a térben.
Mozgás előrejelzése
Pontos és természetes előrejelzést kaphat a CG-karakterek testhelyzetéről – még akkor is, ha a felvételen szereplő színészeket részben vagy teljesen eltakarják a jelenetben lévő tárgyak vagy más szereplők.
Mozgásrögzítés
AI-alapú mozgásrögzítési adatokat kérhet le a felvételeiből anélkül, hogy ehhez speciális öltözékekre vagy bonyolult beállításokra lenne szükség
Kamerakövetés
Automatikusan kinyerheti felvételeiből a 3D kamerakövetési adatokat, például a mozgásra és a gyújtótávolságra vonatkozó információkat.
Üres háttér
Egyszerűbbé és gyorsabbá teheti a kompozitálást az üres (színészek nélküli) hátterek létrehozásával, akár négy színészt is eltávolíthat jelenetenként.
Alfa maszk
A képkockánként létrehozott maszkokkal elkülönítheti a szereplőket, amellyel felgyorsíthatja a rotoszkópozást, illetve pontosabbá teheti a kompozitálást.
Nyers karakterrenderelés
Átlátszó háttérre exportálhatja a 3D karakter nyers renderelését, amelynek teljes körűen szerkesztheti a színezését, megvilágítását és effektusait, valamint végrehajthatja rajta a jelenetmódosításokat.
Karaktertextúra
Letöltheti a karakterek teljes textúratérképeit a beépített könyvtárunkból, és használhatja őket a Mayában vagy más hasonló eszközökben a konzisztens árnyékolás és megvilágítás érdekében.
Wonder-eszközök
A főbb szolgáltatásokhoz, például a kamerakövetéshez és az üres háttérhez önálló eszközként is hozzáférhet, anélkül, hogy teljes projekteket kellene feldolgoznia.