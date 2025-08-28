Díjszabási csomagok összehasonlítása – Autodesk Flow Studio

Akár független alkotóként, akár VFX-szakemberekből álló csapat tagjaként dolgozik, itt megtalálhatja a tökéletes csomagot a következő kreatív projektjéhez – legyen az akár kicsi, akár nagy.

Ingyenes

Lite

Standard

Pro

Felhőpont havonta

1 másodperces élő felvétel / animáció: 20 felhőpont 

1 másodperces AI-alapú mozgásrögzítés: 10 felhőpont

1 másodperces Wonder-eszközhasználat (üres háttér és kamerakövetés): 7 felhőpont

300

2100

6000

12 000

Élő felvétel / AI-alapú mozgásrögzítés (perc)

15 másodperc / 30 másodperc

1 perc 45 másodperc / 3 perc 30 másodperc

5 perc / 10 perc

10 perc / 20 perc

Maximális exportálási felbontás

720p

1080p

4K

4K

Tárhely

1 GB

5 GB

20 GB

80 GB

Videófeltöltési méret

100 MB

250 MB

500 MB

2000 MB

Egyéni karakterfeltöltések

3

6

15

50

Nyomon követett szereplők projektenként

1

2

3

4

Vízjel

AI-alapú mozgásrögzítés

A marker nélküli, AI-alapú mozgásrögzítési rendszerünkből részletes test- és kézkövetési adatokat tartalmazó FBX-és USD-fájlokat exportálhat. Az Ön által előnyben részesített szoftverben szerkesztheti az animációs adatokat, illetve tovább dolgozhat a karakterein. A különálló, AI-alapú mozgásrögzítési szolgáltatás kevesebb felhőpontba kerül

Élő felvétel kezdőknek 

Automatikusan elvégezheti a CG-karakterek animálását és megvilágítását, valamint beillesztheti őket az élő jelenetekbe is.

Élő felvétel haladóknak

Az Élő felvétel haladóknak projektek több lehetőséget kínálnak, és ezek segítségével jobban kézben tarthatja a projektek feldolgozását.

Animáció / Videóból 3D jelenet

Mozgásrögzítés, kamerakövetés és környezeti adatok segítségével animált jeleneteket hozhat létre, amelyek teljes mértékben szerkeszthetők, illetve illeszkednek a 3D térhez.

Wonder-eszközök – Kamerakövetés 

A kamerakövetést önálló eszközként is elérheti – nincs szükség teljes élőszereplős projekt futtatására.

Wonder-eszközök – Üres háttér

Az Üres háttér exportálását önálló eszközként is elérheti – nincs szükség teljes élőszereplős projekt futtatására.

Mozgásrögzítési adatok exportálása

A marker nélküli, AI-alapú mozgásrögzítési rendszerünkből részletes test- és kézkövetési adatokat tartalmazó FBX-fájlokat exportálhat. Az Ön által előnyben részesített szoftverben szerkesztheti az animációs adatokat, illetve tovább dolgozhat a karakterein. A Blender-jelenet exportálása lehetővé teszi az arckövetést is.

Kamerakövetés exportálása

Automatikusan egyeztetheti a kamera mozgását és a gyújtótávolságát a 3D térben. Azonnal exportálható, nincs szükség manuális követésre.

Üres háttér exportálása

Színész nélküli, üres hátteret hozhat létre a kompozitálási munkafolyamatok finomításához. Jelenetenként legfeljebb 4 színész távolítható el.

Nyers karakterrenderelés exportálása 

Letisztult, különálló renderelést exportálhat a 3D karakterről, átlátszó háttérrel. Ez a renderelés teljes kontrollt biztosít Önnek az utómunka során – módosíthatja a színeket, a megvilágítást és az effektusokat, vagy akár teljes egészében beillesztheti a karaktert egy másik jelenetbe is.

Alfa maszk exportálása (PNG)

Olyan maszkokat hozhat létre, amelyek képkockánként elkülönítik a szereplőket a zökkenőmentes rotoszkópozás és kompozitálás érdekében. 

Maya-jelenetek exportálása

Zökkenőmentesen exportálhat teljes 3D jeleneteket a Mayába – a meglévő folyamatához illeszkedő módon.

Blender-jelenetek exportálása

Zökkenőmentesen exportálhat teljes 3D jeleneteket a Blenderbe – a meglévő folyamatához illeszkedő módon.

Unreal Engine-jelenetek exportálása

Zökkenőmentesen exportálhat teljes 3D jeleneteket az Unreal Engine-be – a meglévő folyamatához illeszkedő módon.

USD-jelenetek exportálása

Zökkenőmentesen exportálhat teljes 3D jeleneteket az USD-be – a meglévő folyamatához illeszkedő módon.

PNG exportálása

PNG-képsorozatként exportálhatja a renderelt videót.

A M&E Collection részét képezi

Támogatási szint:

Tartalmazza

Nem érhető el

