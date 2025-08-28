Felhőpont havonta 1 másodperces élő felvétel / animáció: 20 felhőpont 1 másodperces AI-alapú mozgásrögzítés: 10 felhőpont 1 másodperces Wonder-eszközhasználat (üres háttér és kamerakövetés): 7 felhőpont 300 2100 6000 12 000

Élő felvétel / AI-alapú mozgásrögzítés (perc) 15 másodperc / 30 másodperc 1 perc 45 másodperc / 3 perc 30 másodperc 5 perc / 10 perc 10 perc / 20 perc

Maximális exportálási felbontás Az a maximális videófelbontás, amelyben a feldolgozott projektet exportálni lehet. 720p 1080p 4K 4K

Tárhely A feltöltött videóelemekhez rendelkezésre álló felhőtárhely. 1 GB 5 GB 20 GB 80 GB

Videófeltöltési méret A projektenként feltölthető és feldolgozható maximális videofájlméret. 100 MB 250 MB 500 MB 2000 MB

Egyéni karakterfeltöltések A feltöltött és sikeresen érvényesített egyéni karakterek maximális száma havonta. 3 6 15 50

Nyomon követett szereplők projektenként Egy projekten belül nyomon követhető szereplők maximális száma. 1 2 3 4

Vízjel

AI-alapú mozgásrögzítés A marker nélküli, AI-alapú mozgásrögzítési rendszerünkből részletes test- és kézkövetési adatokat tartalmazó FBX-és USD-fájlokat exportálhat. Az Ön által előnyben részesített szoftverben szerkesztheti az animációs adatokat, illetve tovább dolgozhat a karakterein. A különálló, AI-alapú mozgásrögzítési szolgáltatás kevesebb felhőpontba kerül

Élő felvétel kezdőknek Automatikusan elvégezheti a CG-karakterek animálását és megvilágítását, valamint beillesztheti őket az élő jelenetekbe is.

Élő felvétel haladóknak Az Élő felvétel haladóknak projektek több lehetőséget kínálnak, és ezek segítségével jobban kézben tarthatja a projektek feldolgozását.

Animáció / Videóból 3D jelenet Mozgásrögzítés, kamerakövetés és környezeti adatok segítségével animált jeleneteket hozhat létre, amelyek teljes mértékben szerkeszthetők, illetve illeszkednek a 3D térhez.

Wonder-eszközök – Kamerakövetés A kamerakövetést önálló eszközként is elérheti – nincs szükség teljes élőszereplős projekt futtatására.

Wonder-eszközök – Üres háttér Az Üres háttér exportálását önálló eszközként is elérheti – nincs szükség teljes élőszereplős projekt futtatására.

Mozgásrögzítési adatok exportálása A marker nélküli, AI-alapú mozgásrögzítési rendszerünkből részletes test- és kézkövetési adatokat tartalmazó FBX-fájlokat exportálhat. Az Ön által előnyben részesített szoftverben szerkesztheti az animációs adatokat, illetve tovább dolgozhat a karakterein. A Blender-jelenet exportálása lehetővé teszi az arckövetést is.

Kamerakövetés exportálása Automatikusan egyeztetheti a kamera mozgását és a gyújtótávolságát a 3D térben. Azonnal exportálható, nincs szükség manuális követésre.

Üres háttér exportálása Színész nélküli, üres hátteret hozhat létre a kompozitálási munkafolyamatok finomításához. Jelenetenként legfeljebb 4 színész távolítható el.

Nyers karakterrenderelés exportálása Letisztult, különálló renderelést exportálhat a 3D karakterről, átlátszó háttérrel. Ez a renderelés teljes kontrollt biztosít Önnek az utómunka során – módosíthatja a színeket, a megvilágítást és az effektusokat, vagy akár teljes egészében beillesztheti a karaktert egy másik jelenetbe is.

Alfa maszk exportálása (PNG) Olyan maszkokat hozhat létre, amelyek képkockánként elkülönítik a szereplőket a zökkenőmentes rotoszkópozás és kompozitálás érdekében.

Maya-jelenetek exportálása Zökkenőmentesen exportálhat teljes 3D jeleneteket a Mayába – a meglévő folyamatához illeszkedő módon.

Blender-jelenetek exportálása Zökkenőmentesen exportálhat teljes 3D jeleneteket a Blenderbe – a meglévő folyamatához illeszkedő módon.

Unreal Engine-jelenetek exportálása Zökkenőmentesen exportálhat teljes 3D jeleneteket az Unreal Engine-be – a meglévő folyamatához illeszkedő módon.

USD-jelenetek exportálása Zökkenőmentesen exportálhat teljes 3D jeleneteket az USD-be – a meglévő folyamatához illeszkedő módon.

PNG exportálása PNG-képsorozatként exportálhatja a renderelt videót.