Integrált BIM-eszközök, köztük a Revit, az AutoCAD és a Civil 3D
gyártás
Az Inventorra és az AutoCAD-re épülő professzionális CAD-/CAM-eszközök
szórakoztatóipar
Szórakoztató tartalmak előállítására alkalmas eszközök (például 3ds Max és Maya)
Akár független alkotóként, akár VFX-szakemberekből álló csapat tagjaként dolgozik, itt megtalálhatja a tökéletes csomagot a következő kreatív projektjéhez – legyen az akár kicsi, akár nagy.
|
Ingyenes
|
Lite
|
Standard
|
Pro
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|