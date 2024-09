A tervezés és az alkotás új módszerei iránti igény egyre növekszik. Az ügyfeleinknek egyre gyorsabban, fenntarthatóbb módon, alacsonyabb költségek mellett és jobb minőségben kell dolgozniuk. A mesterséges intelligencia területén elért fejlesztéseinknek köszönhetően minden elvárásnak megfelelhet – nemcsak a termelékenység növelésével, hanem az általunk biztosított eszközökkel is, amelyekkel kibővítheti a lehetőségek határait. Több mint egy évtizede fektetünk be a mesterséges intelligenciába. Most pedig elérhetővé vált az Autodesk AI, amely támogatja a kreatív problémamegoldást és a felfedezést, automatizálja a fárasztó és ismétlődő feladatokat, valamint hatékony elemzőeszközökkel segíti az egyéni felhasználókat és a csapatokat a megalapozott döntések meghozatalában.