Logiciel P&ID

Les P&ID sont généralement développés par les ingénieurs en conception de processus pour les processus industriels (physiques, électriques ou mécaniques) de la fabrication de produits. Les ingénieurs spécialisés en tuyauterie et en instrumentation suivent les schémas pour planifier et développer la construction d’installations industrielles et coordonner l’installation avec les équipes de construction. Les opérateurs de processus utiliseront également les P&ID pour la sécurité, la formation et l’exploitation.