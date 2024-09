Dans le monde réel, la lumière provient de toutes les directions et est réfléchie, diffusée et absorbée par toutes les surfaces.

La reproduction du comportement naturel de la lumière dans les images et les séquences générées par ordinateur a toujours été un Saint-Graal pour les studios d’animation (anglais), de création d’effets visuels (anglais) et de développement de jeux vidéo (anglais). La trajectoire de rayons permet de se rapprocher plus que jamais de cet objectif.



La trajectoire de rayons représente l’évolution de techniques plus anciennes, telles que la rastérisation, qui consiste à créer une image à partir d’une source de lumière unique, et le lancer de rayons, qui détermine les points visibles à partir de différentes directions dans la scène, vous permettant ainsi de programmer une dispersion et un impact plus réalistes de la lumière.



Le rendu par trajectoire de rayons applique un algorithme aux propriétés d’illumination de l’image entière, déterminant la quantité et la qualité de lumière projetée vers l’observateur pour chaque pixel de l’image. La puissance de calcul sur laquelle repose ce rendu permet d’inclure d’autres effets tels que les changements de focalisation de profondeur de champ et le mouvement flou.



Grâce à de nouveaux outils, la trajectoire de rayons en temps réel est désormais accessible pour les spécialistes de l’animation et les concepteurs. Son utilisation devrait donc se généraliser dans les films, les séries télévisées et les jeux vidéo au cours des prochaines années.