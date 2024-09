Le moteur de rendu Arnold, inclus dans Media & Entertainment Collection est également le moteur de rendu par défaut de 3ds Max et de Maya. Il a été conçu pour répondre aux exigences de longs-métrages animés et d’effets spéciaux. Il propose des niveaux d’interactivité et de performances améliorés, une interface utilisateur simple et intuitive, ainsi que l’efficacité du rendu en différé.