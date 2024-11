Par le passé, dans les jeux, les animations et les vidéos, le mouvement flou était produit de manière globale, le plus souvent en réduisant progressivement l’opacité des images précédentes et en augmentant progressivement l’opacité des images suivantes, ce qui permettait d’appliquer le mouvement de manière cohérente à l’ensemble de la scène.

Avec le nouveau matériel plus perfectionné, il est désormais possible d’obtenir un mouvement flou par pixel ou par objet. Le système différencie les éléments visuels d’une image à l’autre et leur applique automatiquement le mouvement flou approprié, le plus souvent jusqu’aux pixels qui composent l’objet.

En outre, la conception et le déploiement de différents types de mouvements flous dans les jeux vidéo ou les séquences vidéo vont connaître des progrès considérables avec le développement des algorithmes de mouvement flou de l’IA qui automatisent l’ensemble du processus.