La mise en service de bâtiment est un processus systématique qui vise à rendre les systèmes d’une installation aussi performants et fonctionnels que possible. Elle a plusieurs objectifs, notamment de maximiser les performances des systèmes, d’améliorer l’efficacité énergétique, d’assurer le confort et la sécurité des occupants, de respecter les réglementations et de répondre aux attentes du maître d’ouvrage. Les avantages sont multiples : économies d’énergie, diminution des coûts d’exploitation, allongement de la durée de vie des équipements, amélioration de la qualité de l’air intérieur, réduction des risques, garantie de conformité et gain de productivité des occupants.

Pour matérialiser ces avantages, le processus de mise en service doit prévoir une formation et une surveillance du personnel. Avec des programmes de formation complets, les opérateurs peuvent acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour comprendre le fonctionnement des systèmes, optimiser leurs performances et cerner les problèmes.



Tout au long du processus de mise en service d’un bâtiment, l’élaboration d’une documentation détaillée (rapports, journaux et manuels) est essentielle. Elle permet de suivre la progression, de déterminer les problèmes et de garantir la conformité aux normes. Cette documentation aide à appréhender les systèmes du bâtiment et, sur le long terme, à en réaliser la maintenance et à résoudre les problèmes qui pourraient se produire.