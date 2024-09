Si vous possédez ou exploitez un bâtiment ancien, vous avez deux possibilités : démolir et reconstruire ou réhabiliter.

La réhabilitation peut consister à apporter des améliorations mineures à une pièce ou à moderniser des éléments d’un bâtiment dans son ensemble (fenêtres, isolation ou systèmes CVC, par exemple).

Les projets de réhabilitation peuvent avoir pour but de réduire les besoins en maintenance, de prolonger la durée de vie d’un bâtiment ou de limiter l’effet des mouvements de terrain dans les zones sismiques. Il est également courant de réhabiliter le toit d’un bâtiment pour renforcer d’autres systèmes qui se trouvent à l’intérieur de celui-ci.

La réhabilitation est une façon durable d’amener un bâtiment commercial en exploitation à un niveau de performance optimal. Elle permet dans de nombreux cas de gagner du temps et de consommer moins de matériaux qu’une nouvelle construction.

Le secteur de la construction génère plus de 40 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. L’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments existants est donc l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le changement climatique. La réhabilitation permet de mettre en conformité des structures et installations industrielles avec de nouvelles réglementations et normes environnementales, en installant, par exemple, des équipements de contrôle de la pollution ou en mettant à niveau certains processus afin de réduire les émissions.

Bien que les deux approches soient liées, la réhabilitation des bâtiments se distingue de la rénovation, qui est davantage axée sur la conception esthétique et la réparation ponctuelle des bâtiments et des espaces de travail. Elle se différencie également de la préservation historique et de la réutilisation adaptative dans la mesure où elle consiste principalement à améliorer le fonctionnement des systèmes de bâtiments.