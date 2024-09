AVANTAGES DU BIM

Pourquoi le BIM est-il important ?

Selon les estimations des Nations unies, la population mondiale devrait atteindre 9,7 milliards d’individus d’ici 2050. Le secteur mondial de l’AEC doit trouver des méthodes de conception plus intelligentes et plus efficaces pour concevoir et construire des bâtiments, non seulement pour répondre à la demande globale, mais aussi pour créer des espaces plus intelligents et plus résistants.

Le BIM permet non seulement aux équipes de conception et de construction de travailler de manière plus efficace, mais aussi de capturer les données qu'elles créent au cours du processus afin d'améliorer les opérations et les activités de maintenance. C'est la raison pour laquelle l'utilisation du BIM est de plus en plus obligatoire dans le monde entier.