La modélisation des données du bâtiment (BIM) permet aux professionnels de la conception d’installations industrielles de créer et de gérer toutes les informations de leur projet tout au long du cycle de vie des ressources. Ils peuvent ainsi mieux comprendre les tenants et les aboutissants du projet plus tôt, améliorer la coordination entre les équipes et réduire la perte de données et les imprécisions.