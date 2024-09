La modélisation des données du bâtiment (BIM) est un processus intelligent basé sur des modèles 3D qui constitue la base de la transformation numérique. Les ingénieurs civils peuvent créer et gérer toutes les informations relatives aux ressources de conception, ce qui améliore la collaboration, le partage des données et la livraison des projets, tout en respectant les délais et les budgets.