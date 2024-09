La modélisation des données du bâtiment (BIM) est un processus intelligent basé sur des modèles 3D qui aide les ingénieurs structure à concevoir, détailler, documenter et fabriquer des systèmes structurels. Le BIM permet aux équipes de projet de travailler de manière plus collaborative en vue d’optimiser les conceptions, de gagner précision et de connecter la conception à la fabrication pour livrer les projets plus rapidement et plus efficacement.