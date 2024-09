En tant que norme internationale ouverte, l'IFC est la base de l'échange d'informations BIM dans les flux de travail openBIM au sein des équipes de projet. Dans ce guide, vous découvrirez non seulement comment exporter, lier et ouvrir des fichiers IFC à partir de Revit, mais aussi comment optimiser le paramétrage de vos imports et exports pour améliorer vos échanges openBIM.

Revit est certifié en Architecture et en Structure pour l'exportation IFC4.