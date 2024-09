Les processus de CAO et de BIM permettent de capturer et de communiquer l’intention de conception et de construction d’un projet AEC à l’aide d’une représentation visuelle, aidant ainsi les parties prenantes à comprendre ce qui doit être construit et comment. Le BIM permet aux équipes de conception et de construction d’exploiter leurs investissements technologiques pour en faire davantage. Le processus de BIM permet la création et la gestion des informations tout au long du cycle de vie d’un projet AEC en réunissant la conception pluridisciplinaire et la documentation de construction dans un jeu de données commun. Comme ces données sont accessibles dans plusieurs représentations (2D, 3D et tableaux), les informations sont beaucoup plus accessibles et connectées que les sources de données disparates qui découlent des approches de CAO traditionnelles.