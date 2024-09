Le moment est venu de découvrir de nouvelles perspectives. BIM Collaborate Pro vous aide à améliorer la visibilité sur vos projets en permettant à votre équipe d’accéder à tout moment et en tout lieu aux outils et aux informations dont elle a besoin. Grâce à de puissants outils de cocréation, de gestion de projets et de coordination de modèles, votre équipe peut collaborer dans un environnement de données commun sécurisé. Résultat : une collaboration renforcée et moins de modifications.