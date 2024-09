La modélisation des données du bâtiment (BIM) est un processus intelligent basé sur des modèles 3D qui aide les professionnels du secteur MEP à concevoir, détailler, documenter et fabriquer des systèmes pour le bâtiment plus efficacement. Grâce au BIM, les équipes de projet collaborent mieux entre elles, partagent les données et livrent les projets plus rapidement, de la conception à la construction.