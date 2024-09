La gestion des logiciels consiste à gérer le cycle de vie des actifs logiciels au sein d’une organisation.



Avec des pratiques optimisées de gestion des actifs logiciels, les licences complexes sont plus faciles à gérer et vous évitez les situations de non-conformité. En outre, vous pouvez réaliser des économies en décelant les déploiements insuffisants ou excessifs de licences.



La gestion des logiciels ne se limite pas à éviter les problèmes de conformité. Elle permet de protéger votre travail, d’assurer la productivité et d’orchestrer intelligemment vos activités.