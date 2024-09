On parle de piratage logiciel dans les cas suivants :

Modification ou piratage de logiciels

Copie ou revente de clés ou de comptes

Utilisation non conforme aux conditions générales d’utilisation des licences (par exemple, lorsque le logiciel est copié ou utilisé sur un nombre d’ordinateurs supérieur au nombre autorisé par la licence)

Le piratage logiciel peut nuire à l’efficacité des entreprises et des utilisateurs en les exposant à des menaces de sécurité, telles que des programmes malveillants. Seuls les logiciels Autodesk authentiques, légalement concédés sous licence, sont garantis et pris en charge par Autodesk. Ces logiciels permettent d’accéder aux dernières fonctionnalités, aux mises à jour de sécurité, aux versions antérieures et plus encore.