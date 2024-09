L’abonnement à Autodesk Fusion apporte une valeur ajoutée considérable aux entreprises de toutes tailles. L’abonnement à Autodesk Fusion peut être souscrit en ligne. Un poste Autodesk Fusion coûte --- /an ou --- /mois. Un abonnement à Autodesk Fusion donne accès à tous les outils de conception et de modélisation 3D, à une plate-forme complète de CAO, d’IAO, de FAO et de création de cartes de circuits imprimés, mais aussi à bien d’autres avantages : collaboration et gestion des données étendues, documentation et dessins 2D complets, assistance téléphonique, par e-mail et via les forums, rendu local et dans le cloud, 16 types de fichiers d’exportation, 23 types de fichiers d’importation, stratégies de simulation locales et dans le cloud, technologie de conception générative et accès exclusif à EAGLE Premium et HSMWorks. En matière de logiciels de CAO/FAO (anglais), il n’existe pas de solution unique. Parfois, un logiciel offre tous les outils nécessaires pour votre travail, mais il peut arriver que vous ayez besoin de plus de fonctionnalités pour aller encore plus loin, pour permettre à votre atelier ou à votre service de fabrication (anglais) qui s’agrandit d’accéder à des stratégies 5 axes plus complexes, ou bien pour proposer à votre équipe de conception de nouvelles solutions de conception générative (anglais). C’est là qu’interviennent les extensions Autodesk Fusion. Les extensions Autodesk Fusion permettent aux utilisateurs d’accéder à des fonctionnalités et à des workflows avancés. Avec nos plans d’abonnement, les clients peuvent créer leur propre solution et profiter d’outils de CAO, de FAO et d’IAO adaptés à leurs besoins. Pour en savoir plus, consultez la page des tarifs et des plans Autodesk Fusion : https://www.autodesk.com/fr/campaigns/fusion-360/pricing.