Uusi Autodesk-koulutuksen arviointijärjestelmän käyttöopas koulutukseen osallistujalle (englanniksi) on koulutuskumppanien ja heidän asiakkaidensa käytettävissä. Oppaan avulla opit rekisteröitymään kurssille, hankkimaan kurssitodistuksen ja lähettämään kurssikyselyn.
Autodesk Learningin kumppani (ALP) -kurssille osallistuvat opiskelijat ja koulutukseen osallistujat voivat katsoa TES-opetusvideoitaan täältä. Lue, miten voit luoda tilin, rekisteröityä kurssille, täyttää kurssin jälkeisen kyselyn tai palauttaa unohtuneen salasanan.
Katso, miten rekisteröit Autodesk-koulutuksen arviointijärjestelmä (TES) -tilin ja pääset alkuun. Tämä video on tarkoitettu uusille koulutukseen osallistujille, joilla ei vielä ole TES-tiliä tai Autodesk ID:tä.
Lue, miten voit luoda Autodesk Account -tilitunnuksen ja käyttää sitä kirjautuessasi Autodesk-koulutuksen arviointijärjestelmään. Tämä prosessi on tarkoitettu koulutukseen osallistuville, joilla on jo koulutuksen arviointijärjestelmän tili mutta joilla ei vielä ole tilitunnusta.
Katso, miten voit luoda tilin Autodesk-koulutuksen arviointijärjestelmässä. Tämä prosessi on tarkoitettu koulutukseen osallistujille, joilla on jo tilitunnus mutta joilla ei vielä ole koulutuksen arviointijärjestelmän tiliä.
Katso, miten voit palauttaa unohtuneen käyttäjätunnuksen tai salasanan Autodesk-koulutuksen arviointijärjestelmässä.
Katso, miten löydät kurssin kurssitunnuksesi avulla ja miten voit rekisteröityä kurssille.
Katso, miten voit vastata kurssien arviointikyselyyn ja saada linkin, josta voit ladata kurssien suoritustodistuksen Autodesk-koulutuksen arviointijärjestelmässä.
Katso, miten voit poistaa tilisi Autodesk-koulutuksen arviointijärjestelmässä. Huomaa, että tämä prosessi poistaa myös Autodesk Account -tilisi tunnuksen.