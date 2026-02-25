Autodesk Learningin kumppanit

Koulutuksen arviointijärjestelmän (TES) kumppanitietokannan käyttöopas ja videotutoriaalit opiskelijoille ja koulutukseen osallistuville

Valmistajana Autodesk. Voimanlähteenä yhteisömme.

Koulutuksen arviointijärjestelmän ohjevideot

Uusi Autodesk-koulutuksen arviointijärjestelmän käyttöopas koulutukseen osallistujalle (englanniksi) on koulutuskumppanien ja heidän asiakkaidensa käytettävissä. Oppaan avulla opit rekisteröitymään kurssille, hankkimaan kurssitodistuksen ja lähettämään kurssikyselyn.

Opiskelijat – osallistujat

Autodesk Learningin kumppani (ALP) -kurssille osallistuvat opiskelijat ja koulutukseen osallistujat voivat katsoa TES-opetusvideoitaan täältä. Lue, miten voit luoda tilin, rekisteröityä kurssille, täyttää kurssin jälkeisen kyselyn tai palauttaa unohtuneen salasanan.

Uusi opiskelija: Koulutukseen osallistujan rekisteröinti (ilman tiliä)

Katso, miten rekisteröit Autodesk-koulutuksen arviointijärjestelmä (TES) -tilin ja pääset alkuun. Tämä video on tarkoitettu uusille koulutukseen osallistujille, joilla ei vielä ole TES-tiliä tai Autodesk ID:tä.

 

Katso video

Nykyinen opiskelija: Koulutukseen osallistuvien rekisteröityminen

Lue, miten voit luoda Autodesk Account -tilitunnuksen ja käyttää sitä kirjautuessasi Autodesk-koulutuksen arviointijärjestelmään. Tämä prosessi on tarkoitettu koulutukseen osallistuville, joilla on jo koulutuksen arviointijärjestelmän tili mutta joilla ei vielä ole tilitunnusta.

 

Katso video

Uusi opiskelija: Koulutukseen osallistujan rekisteröityminen (tilin kanssa)

Katso, miten voit luoda tilin Autodesk-koulutuksen arviointijärjestelmässä. Tämä prosessi on tarkoitettu koulutukseen osallistujille, joilla on jo tilitunnus mutta joilla ei vielä ole koulutuksen arviointijärjestelmän tiliä. 

 

Katso video

Unohtuneen käyttäjätunnuksen tai salasanan palauttaminen

Katso, miten voit palauttaa unohtuneen käyttäjätunnuksen tai salasanan Autodesk-koulutuksen arviointijärjestelmässä.

 

Katso video

Ilmoittaudu kurssille

Katso, miten löydät kurssin kurssitunnuksesi avulla ja miten voit rekisteröityä kurssille.

 

Katso video

Täytä kurssikysely

Katso, miten voit vastata kurssien arviointikyselyyn ja saada linkin, josta voit ladata kurssien suoritustodistuksen Autodesk-koulutuksen arviointijärjestelmässä.

 

Katso video

Koulutuksen arviointijärjestelmä (TES) -tilin lopettaminen

Katso, miten voit poistaa tilisi Autodesk-koulutuksen arviointijärjestelmässä. Huomaa, että tämä prosessi poistaa myös Autodesk Account -tilisi tunnuksen.

 

Katso video