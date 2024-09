Tandem for AEC tarjotaan käyttöoikeutena BIM Collaborate Pro -tilauksiin, joten voit käyttää Tandem for AEC:tä osana BIM Collaborate Pro -tilaustasi. Tandem for AEC sisältää rajoittamattoman määrän tiloja, merkittyjä resursseja ja virtoja. Aikasarjan historian katselu on rajoitettu enintään 14 päivään. Tandem for AEC -käyttäjien määrä riippuu paketista BIM Collaborate Pro -tilausten määrän perusteella. EBA-asiakkaille se on itsenäinen tarjous, jonka voit pyytää saataville Token Flex -sopimuksesi mukaisesti.