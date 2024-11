Tehostetaiteilijat sanovat, että heidän paras työnsä on näkymätöntä. Realistisuuden rima on korkealla, ja yleisö voi olla anteeksiantamatonta, jos visuaalisissa tehosteissa on vähänkin puutteita. Tämän vuoden Kingdom of the Planet of the Apes -elokuvassa esiintymisen taltiointi on saumatonta – katsojat voivat nähdä realistisia puhuvia apinoita valkokankaalla vuorovaikutuksessa rekvisiitan, live-action-hahmojen ja toistensa kanssa.

Yksi suurimmista haasteista, joita Winquist ja hänen tekninen tiiminsä ratkaisivat vuoden 2011 Rise of the Planet of the Apes -elokuvassa, oli mahdollisuus viedä liikkeenkaappaus ulkoilmaan, pois studiosta. ”Liikkeenkaappaustekniikka perustuu infrapunaan, ja auringonvalossa on massiivinen infrapunakomponentti”, hän kertoo. ”Heti kun menet ulos, taistelet kaiken pois heijastavaa infrapunavaloa vastaan.”

Liikkeenkaappaustiimi tarvitsee yksityiskohtaiseen taltiointiin kiintopisteitä, joita Winquist kuvailee ”valkoisiksi pisteiksi mustassa meressä”; pisteitä, jotka viittaavat näyttelijöiden käyttämiin liikkeenkaappauspukuihin kiinnitettyihin markkereihin. Sisälavalla voidaan käyttää keinovaloa, jossa ei ole infrapunaa, jotta kamera voi helposti poimia pukujen markkerit. Ratkaisu esiintymisen taltiointiin ulkona on parannetut markkerit.

Uusimman sukupolven markkerit ovat pieniä LED-valonlähteitä, jotka syttyvät synkronoidusti kameran sulkimen kanssa, mikä eristää markkerit ja suodattaa pois kaikki muut infrapunalähteet. Kameraoperaattorit voivat säätää valotusasetuksia siten, että auringonvalon infrapuna ei edes taltioidu.

Aktiiviset LED-valot voivat kuitenkin olla hauraita. Vuoden 2014 Dawn of the Planet of the Apes -elokuvassa Wētā FX koteloi johdot suojaaviin kumisiin nauhoihin, jotta ne voitaisiin viedä ulos Kanadan Vancouverin kosteisiin metsiin. Vuoden 2017 War for the Planet of the Apes -elokuvassa Wētā FX pystyi suojakoteloiden avulla taltioimaan esityksiä vielä ankarammissa ympäristöissä kuten lumessa ja vedessä.