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Evaluat la aproximativ 49 de milioane de euro și având 30.000 de metri pătrați de spații de birouri premium, distribuite pe 12 etaje, „The ARC” a reprezentat un proiect de referință pentru STRABAG România. Dincolo de dimensiune și prestigiu, proiectul a marcat un moment de cotitură. În calitate de proiect pilot pentru strategia BIM a STRABAG, acesta a demonstrat cum livrarea digitală poate genera avantaje reale pe șantier, în birou și pe piață.
Prin utilizarea Autodesk Construction Cloud ca mediu comun de date, STRABAG a redus interferențele (clash-uri), a aliniat cantitățile între echipe și a optimizat gestionarea documentelor. Pe o piață a construcțiilor din România în care BIM este încă mai degrabă excepția decât regula, această adoptare timpurie a poziționat STRABAG drept un lider incontestabil. Drumul către aceste rezultate fusese deja trasat în 2024.
La începutul anului 2024, STRABAG a dezvoltat o strategie BIM cuprinzătoare, care acoperă toate procesele interne, inclusiv estimarea costurilor, pregătirea ofertelor, achizițiile, execuția lucrărilor și finalizarea proiectelor. Echipa a elaborat scheme procedurale detaliate pentru fiecare caz de utilizare, indicând exact modul în care BIM urma să înlocuiască fluxurile de lucru existente. Autodesk Construction Cloud a avut un rol esențial, furnizând mediul comun de date (common data environment – CDE) care a devenit sursa unică de adevăr pentru toate părțile implicate în proiect. Odată stabilite aceste proceduri complete, STRABAG avea nevoie de un proiect în care teoria să fie pusă în practică.
Un proiect pilot strategic pentru transformarea digitală
„The ARC” a oferit oportunitatea ideală de a implementa strategia BIM a STRABAG. „Acesta a fost primul proiect major pentru echipa noastră actuală”, explică Cătălin Andrei, Group Leader BIM Management. Departamentul său, format din 28 de experți BIM, a avut misiunea de a livra un flux de lucru complet digital, coordonând disciplinele de arhitectură, structură și MEP și facilitând o colaborare fără sincope între echipele STRABAG, subcontractori, proiectanți externi și client. Autodesk Construction Cloud a susținut această abordare prin asigurarea unei coordonări transparente și a unui schimb coerent de date între toate părțile implicate.
Prin utilizarea Autodesk Construction Cloud ca mediu comun de date al proiectului, STRABAG a centralizat gestionarea internă a modelelor, administrarea documentelor și colaborarea de proiect pe o singură platformă. Această abordare unificată a conectat proiectanții de arhitectură, structură și MEP, subcontractorii și echipa STRABAG din șantier într-un mediu partajat, permițând fluxuri de lucru coordonate și acces constant la informații actualizate pentru toate disciplinele.
1. Gestionarea internă a modelelor
Pornind de la utilizarea existentă a Autodesk Revit, STRABAG a implementat Revit Cloud Worksharing în cadrul Autodesk Construction Cloud pentru a permite colaborarea simultană, în timp real, asupra modelelor partajate. Astfel, echipele de arhitectură, structură și MEP au putut lucra în paralel, menținând în același timp integritatea completă a modelului și controlul versiunilor.
„Modulul de coordonare a modelelor joacă un rol esențial în integrarea fără sincope a modelelor MEP cu cele structurale. De asemenea, oferă o imagine de ansamblu completă asupra eventualelor neconcordanțe dintre elementele arhitecturale și cele structurale”, explică Andrei. Prin identificarea și rezolvarea interferențelor încă din faza de proiectare, STRABAG a prevenit apariția problemelor pe șantier. „A fost cu adevărat o schimbare majoră pentru acest proiect faptul că am putut coordona direct în model încă din faza de proiectare”, subliniază Andrei.
„Utilizând modulul de coordonare a modelelor din Autodesk Construction Cloud, am obținut o reducere de 80% a interferențelor după fiecare sesiune de coordonare.” Cătălin Andrei, Group Leader BIM Management, STRABAG
2. Gestionarea clară a documentelor
Înainte de adoptarea Autodesk Construction Cloud, stocarea și organizarea documentelor se bazau pe procese manuale. Echipele petreceau mult timp căutând informații, verificând versiunile documentelor și pregătind manual pachete de fișiere pentru revizuirea de către client. Odată cu implementarea ACC, STRABAG a atins un nou nivel de structură și transparență în gestionarea documentelor.
Platforma a permis implementarea unui flux de lucru structurat, aliniat la cerințele ISO 19650. Fiecare desen includea informații clare privind versiunea și datele de transmitere, ceea ce a făcut procesele de facturare și aprobare mult mai transparente. Andrei explică: „Știm întotdeauna care este ultima versiune și dacă sunt utilizate documentele corecte. Acest lucru a îmbunătățit semnificativ comunicarea cu clientul.”
Această claritate s-a extins dincolo de echipele interne STRABAG, către toate părțile implicate în proiect. Subcontractorii au beneficiat de acces controlat la desenele și modelele actualizate, putând să revizuiască și să înțeleagă documentația înainte de începerea execuției. În același timp, clientul putea analiza cu ușurință atât modelele, cât și desenele 2D direct în platformă, fără a fi necesar un software specializat. „Persoanele noi în proiect știau imediat unde să găsească ultimele desene aprobate”, adaugă Aniela Tipser, BIM Coordinator în cadrul proiectului.
3. Colaborare și coordonare
Coordonarea disciplinelor de arhitectură, structură și MEP reprezintă una dintre cele mai mari provocări în proiectele complexe de construcții. În cadrul „The ARC”, STRABAG a abordat această provocare prin utilizarea unui model federat – un model 3D coordonat care reunește toate disciplinele și servește drept bază comună pentru colaborare.
Aniela Tipser și echipa sa au actualizat constant modelul federat cu exporturi IFC de la proiectanții MEP, au realizat detecția interferențelor (clash detection) în Autodesk Construction Cloud și au analizat zonele critice înaintea fiecărei faze de execuție. „Toate echipele puteau verifica simultan aceleași informații, fără a fi nevoie să caute prin e-mailuri”, explică Tipser.
„Modelele 3D au fost utilizate intensiv în ședințele de coordonare a proiectării. Participanții identificau probleme de coordonare și luau decizii informate.” Aniela Tipser, BIM Coordinator, STRABAG
Prin alinierea tuturor disciplinelor în jurul modelului federat, STRABAG a eliminat și barierele interne dintre departamente. Departamente precum achiziții, controlul costurilor și managementul șantierului nu s-au mai bazat pe calcule și ipoteze separate. „Nu mai pierdem timp cu trei echipe care fac același lucru”, explică Tipser. În schimb, cantitățile au fost extrase direct din modelele Revit dezvoltate de echipa BIM a STRABAG, utilizând șabloane standardizate pentru a asigura coerența datelor la nivelul tuturor departamentelor.
Această abordare coordonată, bazată pe model, a avut un impact direct asupra controlului costurilor și asupra transparenței. „Echipele noastre obțin automat cantitățile direct din model”, menționează Andrei. „Pentru o clădire precum «The ARC», cu multe muchii rotunjite și suprafețe curbe, este mult mai eficient și mai precis să extragi suprafețele din model decât să le aproximezi manual.” Echipa de control al costurilor a beneficiat de vizibilitate în timp real. „Puteau compara situația inițială cu situația actuală în timp real”, explică Andrei, „și puteau vedea imediat cum modificările de cantități influențau procesul de execuție.”
Deși acest flux de lucru colaborativ a generat câștiguri semnificative de eficiență, implementarea unor noi modalități de lucru a adus și provocări suplimentare.
Ori de câte ori sunt necesare modificări sau procesele sunt reproiectate, apare întotdeauna provocarea de a renunța la rutinele consacrate. „Este foarte dificil să începi să înveți un proces nou atunci când ai simultan un șantier în desfășurare, trebuie să respecți termenele-limită, să coordonezi lucrările și să remediezi problemele”, explică Andrei. O gestionare atentă a schimbării a fost indispensabilă.
STRABAG a abordat această provocare printr-o strategie multidimensională. Echipa a organizat sesiuni de instruire, a testat fluxurile de lucru înainte de a le aplica în documentația oficială a proiectului și, cel mai important, a desemnat permanent un expert BIM pe șantier pentru a oferi asistență imediată. „Dacă oferi o asistență solidă, în cele din urmă oamenii vor adopta schimbarea”, spune Andrei.
Adoptarea a fost susținută suplimentar de experiența de utilizare familiară și intuitivă oferită de Autodesk Construction Cloud. „Structura de foldere din ACC este similară cu cea cu care echipele noastre sunt obișnuite”, detaliază Andrei. Această ușurință în utilizare s-a dovedit deosebit de importantă pentru echipele din șantier fără experiență în proiectare, dar care aveau totuși nevoie să interacționeze zilnic cu mediul digital.
Aniela Tipser, BIM Coordinator, STRABAG
Integrarea cu sistemele existente a jucat, de asemenea, un rol esențial. Prin intermediul unei extensii, ACC s-a conectat fără întreruperi la platforma GIS a STRABAG, permițând accesarea directă a modelelor și desenelor din ACC. Această integrare a redus suplimentar efortul manual și a economisit timp valoros pentru echipele de proiect.
Impacturi cuantificabile – pe scurt
Utilizarea ACC ca mediu comun de date (CDE) a permis STRABAG să obțină rezultate măsurabile:
Reducere de 80% a interferențelor după fiecare sesiune de coordonare.
Corectarea mai rapidă a erorilor din planurile 2D prin coordonare 3D timpurie.
Monitorizare transparentă a costurilor, cu vizualizare clară a situației de referință comparativ cu cantitățile reale.
Reducerea pierderilor generate de refaceri prin detecția proactivă a interferențelor.
Economii de costuri prin evitarea modificărilor ulterioare finalizării construcției.
„The ARC” reprezintă o dovadă a conceptului pentru viitorul construcțiilor din România. Prin implementarea sistematică a metodologiei BIM, cu ACC ca platformă suport, STRABAG a demonstrat că transformarea digitală generează beneficii concrete: reducerea pierderilor, îmbunătățirea coordonării, unificarea fluxurilor de lucru și creșterea transparenței pentru toate părțile implicate. „Acest proiect a fost un reper major”, reflectează Tipser. „Am reușit să facem întreaga echipă să lucreze într-un singur CDE — STRABAG, clientul, echipele de șantier subcontractate și proiectanții. Am unificat activitatea departamentelor interne STRABAG.”
Experiența STRABAG oferă perspective valoroase pentru alte companii de construcții care iau în considerare transformarea digitală. „Nu o poți realiza într-un singur an”, avertizează Andrei. „Definiți-vă strategia și stabiliți clar punctul de plecare. Realizați un studiu de caz care să includă costurile de analiză și rentabilitatea investiției.”
Îmbunătățirea ACC prin inteligență artificială
Deși „The ARC” a demonstrat potențialul transformator al ACC, STRABAG privește deja inteligența artificială ca următoarea etapă de evoluție. „Cel mai mare beneficiu al IA va fi automatizarea verificărilor pe care în prezent le facem manual”, anticipează Tipser. Andrei subliniază importanța unei baze solide de date în contextul utilizării IA:
Cătălin Andrei, Group Leader BIM Management, STRABAG
STRABAG este activă pe piața din România din 1991, stabilindu-și sediul central la București în 1994. În prezent, Grupul STRABAG are filiale în toate regiunile majore ale României și operează în toate sectoarele construcțiilor, în special în infrastructura de transport, construcții de clădiri și lucrări de inginerie civilă, precum și în proiecte de construcții cu componentă de mediu.