Prin utilizarea Autodesk Construction Cloud ca mediu comun de date al proiectului, STRABAG a centralizat gestionarea internă a modelelor, administrarea documentelor și colaborarea de proiect pe o singură platformă. Această abordare unificată a conectat proiectanții de arhitectură, structură și MEP, subcontractorii și echipa STRABAG din șantier într-un mediu partajat, permițând fluxuri de lucru coordonate și acces constant la informații actualizate pentru toate disciplinele.

1. Gestionarea internă a modelelor

Pornind de la utilizarea existentă a Autodesk Revit, STRABAG a implementat Revit Cloud Worksharing în cadrul Autodesk Construction Cloud pentru a permite colaborarea simultană, în timp real, asupra modelelor partajate. Astfel, echipele de arhitectură, structură și MEP au putut lucra în paralel, menținând în același timp integritatea completă a modelului și controlul versiunilor.

„Modulul de coordonare a modelelor joacă un rol esențial în integrarea fără sincope a modelelor MEP cu cele structurale. De asemenea, oferă o imagine de ansamblu completă asupra eventualelor neconcordanțe dintre elementele arhitecturale și cele structurale”, explică Andrei. Prin identificarea și rezolvarea interferențelor încă din faza de proiectare, STRABAG a prevenit apariția problemelor pe șantier. „A fost cu adevărat o schimbare majoră pentru acest proiect faptul că am putut coordona direct în model încă din faza de proiectare”, subliniază Andrei.

„Utilizând modulul de coordonare a modelelor din Autodesk Construction Cloud, am obținut o reducere de 80% a interferențelor după fiecare sesiune de coordonare.” Cătălin Andrei, Group Leader BIM Management, STRABAG

2. Gestionarea clară a documentelor

Înainte de adoptarea Autodesk Construction Cloud, stocarea și organizarea documentelor se bazau pe procese manuale. Echipele petreceau mult timp căutând informații, verificând versiunile documentelor și pregătind manual pachete de fișiere pentru revizuirea de către client. Odată cu implementarea ACC, STRABAG a atins un nou nivel de structură și transparență în gestionarea documentelor.

Platforma a permis implementarea unui flux de lucru structurat, aliniat la cerințele ISO 19650. Fiecare desen includea informații clare privind versiunea și datele de transmitere, ceea ce a făcut procesele de facturare și aprobare mult mai transparente. Andrei explică: „Știm întotdeauna care este ultima versiune și dacă sunt utilizate documentele corecte. Acest lucru a îmbunătățit semnificativ comunicarea cu clientul.”

Această claritate s-a extins dincolo de echipele interne STRABAG, către toate părțile implicate în proiect. Subcontractorii au beneficiat de acces controlat la desenele și modelele actualizate, putând să revizuiască și să înțeleagă documentația înainte de începerea execuției. În același timp, clientul putea analiza cu ușurință atât modelele, cât și desenele 2D direct în platformă, fără a fi necesar un software specializat. „Persoanele noi în proiect știau imediat unde să găsească ultimele desene aprobate”, adaugă Aniela Tipser, BIM Coordinator în cadrul proiectului.

3. Colaborare și coordonare

Coordonarea disciplinelor de arhitectură, structură și MEP reprezintă una dintre cele mai mari provocări în proiectele complexe de construcții. În cadrul „The ARC”, STRABAG a abordat această provocare prin utilizarea unui model federat – un model 3D coordonat care reunește toate disciplinele și servește drept bază comună pentru colaborare.

Aniela Tipser și echipa sa au actualizat constant modelul federat cu exporturi IFC de la proiectanții MEP, au realizat detecția interferențelor (clash detection) în Autodesk Construction Cloud și au analizat zonele critice înaintea fiecărei faze de execuție. „Toate echipele puteau verifica simultan aceleași informații, fără a fi nevoie să caute prin e-mailuri”, explică Tipser.

„Modelele 3D au fost utilizate intensiv în ședințele de coordonare a proiectării. Participanții identificau probleme de coordonare și luau decizii informate.” Aniela Tipser, BIM Coordinator, STRABAG

Prin alinierea tuturor disciplinelor în jurul modelului federat, STRABAG a eliminat și barierele interne dintre departamente. Departamente precum achiziții, controlul costurilor și managementul șantierului nu s-au mai bazat pe calcule și ipoteze separate. „Nu mai pierdem timp cu trei echipe care fac același lucru”, explică Tipser. În schimb, cantitățile au fost extrase direct din modelele Revit dezvoltate de echipa BIM a STRABAG, utilizând șabloane standardizate pentru a asigura coerența datelor la nivelul tuturor departamentelor.

Această abordare coordonată, bazată pe model, a avut un impact direct asupra controlului costurilor și asupra transparenței. „Echipele noastre obțin automat cantitățile direct din model”, menționează Andrei. „Pentru o clădire precum «The ARC», cu multe muchii rotunjite și suprafețe curbe, este mult mai eficient și mai precis să extragi suprafețele din model decât să le aproximezi manual.” Echipa de control al costurilor a beneficiat de vizibilitate în timp real. „Puteau compara situația inițială cu situația actuală în timp real”, explică Andrei, „și puteau vedea imediat cum modificările de cantități influențau procesul de execuție.”

Deși acest flux de lucru colaborativ a generat câștiguri semnificative de eficiență, implementarea unor noi modalități de lucru a adus și provocări suplimentare.