Los productos electrónicos modernos suelen contener miles, o millones, de componentes interconectados. Las herramientas de EDA son esenciales para gestionar esta complejidad al tiempo que se mantiene el rendimiento, la fiabilidad y el cumplimiento de las normas del sector.
Con el software de automatización del diseño electrónico, los equipos de ingeniería pueden hacer lo siguiente:
- Automatizar las tareas de diseño repetitivas para mejorar la productividad
- Simular el comportamiento del circuito antes de la fabricación
- Detectar errores de diseño con antelación para reducir las rectificaciones
- Acortar el tiempo de comercialización de productos electrónicos
Con estas ventajas, el software de EDA resulta una parte fundamental de los flujos de trabajo de diseño electrónico actuales.