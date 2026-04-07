La automatización del diseño electrónico (EDA), también conocida como software de automatización del diseño electrónico, es una categoría de software que se utiliza para diseñar y desarrollar sistemas electrónicos como placas de circuito impreso (PCB) y ensamblajes electrónicos. Las herramientas de EDA automatizan las fases fundamentales del proceso de diseño electrónico, como la captura de esquemas, la simulación, la verificación y el diseño.

A medida que los productos electrónicos se vuelven más complejos, el software de EDA ayuda a los ingenieros a gestionar esa complejidad reduciendo el esfuerzo manual, mejorando la precisión del diseño e identificando los problemas con mayor antelación en el ciclo de desarrollo.