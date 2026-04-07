Software de automatización del diseño electrónico (EDA)

Modernas herramientas de EDA para el diseño electrónico y de placas de circuitos impresos (PCB)

El software de automatización del diseño electrónico (EDA) ayuda a los ingenieros a diseñar y validar sistemas electrónicos más rápido. Autodesk Fusion proporciona herramientas de EDA para la creación de esquemas, el diseño de placas de circuitos impresos (PCB), la simulación y la colaboración entre componentes electrónicos y mecánicos.

Autodesk Fusion para la automatización del diseño electrónico

¿Qué es la automatización del diseño electrónico (EDA)?

La automatización del diseño electrónico (EDA), también conocida como software de automatización del diseño electrónico, es una categoría de software que se utiliza para diseñar y desarrollar sistemas electrónicos como placas de circuito impreso (PCB) y ensamblajes electrónicos. Las herramientas de EDA automatizan las fases fundamentales del proceso de diseño electrónico, como la captura de esquemas, la simulación, la verificación y el diseño.

A medida que los productos electrónicos se vuelven más complejos, el software de EDA ayuda a los ingenieros a gestionar esa complejidad reduciendo el esfuerzo manual, mejorando la precisión del diseño e identificando los problemas con mayor antelación en el ciclo de desarrollo.

Software de EDA

Por qué el software de EDA es esencial para el diseño electrónico moderno

Los productos electrónicos modernos suelen contener miles, o millones, de componentes interconectados. Las herramientas de EDA son esenciales para gestionar esta complejidad al tiempo que se mantiene el rendimiento, la fiabilidad y el cumplimiento de las normas del sector.

Con el software de automatización del diseño electrónico, los equipos de ingeniería pueden hacer lo siguiente:

  • Automatizar las tareas de diseño repetitivas para mejorar la productividad
  • Simular el comportamiento del circuito antes de la fabricación
  • Detectar errores de diseño con antelación para reducir las rectificaciones
  • Acortar el tiempo de comercialización de productos electrónicos

Con estas ventajas, el software de EDA resulta una parte fundamental de los flujos de trabajo de diseño electrónico actuales.

Comprobador electrónico de sondas

Cómo funciona el software de automatización del diseño electrónico

El software de automatización del diseño electrónico respalda todo el flujo de trabajo de diseño electrónico mediante herramientas de EDA integradas:

  1. Diseño esquemático: los ingenieros crean esquemas electrónicos (inglés) que definen los componentes y la conectividad eléctrica mediante herramientas específicas de EDA.
  2. Simulación y análisis: el software de EDA simula (inglés) el comportamiento de los circuitos para validar la funcionalidad y el rendimiento antes de fabricar prototipos físicos.
  3. Diseño de PCB: los componentes se colocan y enrutan en placas de circuito impreso respetando las restricciones eléctricas y de fabricación.
  4. Verificación y comprobación de reglas: las comprobaciones de reglas de diseño (inglés) (DRC) y la comprobación de comparación entre diseño y esquema (LVS) ayudan a garantizar la viabilidad de fabricación y la precisión.
  5. Salida para fabricación: las herramientas de EDA generan los archivos y documentación necesarios para la fabricación y el ensamblaje.

Ventajas principales de las herramientas de EDA

El software de automatización del diseño electrónico proporciona ventajas cuantificables durante todo el proceso de desarrollo del producto:

Gestione la complejidad del diseño

Las herramientas de EDA gestionan sistemas electrónicos cada vez más complejos con flujos de trabajo estructurados y automatización.

Mejore la precisión y la fiabilidad

La simulación y la verificación ayudan a los ingenieros a identificar los problemas con antelación, lo que reduce los costosos errores posteriores en la fabricación.

Aumente la productividad de ingeniería

Al automatizar las tareas repetitivas, el software de EDA permite a los equipos centrarse en la innovación y la optimización del diseño.

Acorte los plazos de comercialización

La validación temprana y los flujos de trabajo integrados ayudan a lanzar productos electrónicos al mercado en menos tiempo.

Autodesk Fusion, software de EDA

Autodesk Fusion para la automatización del diseño electrónico

Autodesk proporciona software de EDA como parte de Autodesk Fusion, por lo que ofrece herramientas de automatización del diseño electrónico dentro de una plataforma de desarrollo del producto más amplia. Fusion permite a los equipos electrónicos y mecánicos trabajar juntos en un entorno de datos compartidos.

Con las herramientas de EDA de Autodesk Fusion, los equipos pueden hacer lo siguiente:

  • Diseñar esquemas electrónicos y placas de circuitos impresos (PCB)
  • Validar diseños con simulación integrada
  • Coordinar diseños electrónicos y mecánicos
  • Mantener una única fuente de información en todas las disciplinas

Este enfoque integrado permite un desarrollo electrónico más eficiente y colaborativo.

Componentes clave de las herramientas de EDA

Comprobación de reglas de diseño en Autodesk Fusion

Comprobación de reglas de diseño (DRC)

La comprobación de reglas de diseño (DRC) verifica que el diseño se adhiera a las normas y directrices de fabricación específicas.

Más información (inglés)
Enrutamiento de PCB en Autodesk Fusion Electronics

Diseño y enrutamiento de PCB

Determine la disposición óptima de los componentes (colocación) y establezca conexiones (enrutamiento) en una PCB o un CI para minimizar los retrasos y optimizar el rendimiento.

Más información (inglés)
Verificación del diseño de PCB

Verificación del diseño físico

Compruebe el diseño del circuito con respecto a varias reglas y restricciones de diseño para garantizar la viabilidad de fabricación, la fiabilidad y el cumplimiento de las normas del sector, lo que reduce los errores y mejora la eficiencia general de la producción.

Más información (inglés)
Editor de biblioteca de componentes en Autodesk Fusion.

Editor de biblioteca de componentes electrónicos

Simplifica la creación de componentes y permite diseñar, gestionar y reutilizar piezas personalizadas sin esfuerzo. Esto garantiza una integración perfecta en el editor de esquemas para ofrecer un diseño de PCB más rápido y eficaz.

Más información
Captura de esquemas en Autodesk Fusion

Captura de esquemas

Simplifica el diseño de circuitos al permitir a los ingenieros colocar, conectar y modificar componentes fácilmente, lo que garantiza precisión, eficiencia y una integración perfecta con el diseño de PCB.

 

Más información (inglés)
Simulación electrónica en Autodesk Fusion

Simulación

La simulación esquemática permite a los ingenieros probar y validar los diseños de circuitos antes de la fabricación, lo que garantiza la funcionalidad, detecta errores en fases tempranas y optimiza el rendimiento para que el proceso de desarrollo sea más fluido.

 

Más información (inglés)

La historia de EDA

Aparición de la EDA

La introducción de los circuitos integrados (CI) aumentó la complejidad de los diseños electrónicos, lo que generó la necesidad de herramientas más avanzadas. En 1973, la Universidad de California, en Berkeley (Estados Unidos), desarrolló el Programa de simulación con énfasis en circuitos integrados (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis, SPICE), que se convirtió en una herramienta fundamental para la simulación de circuitos analógicos. Casi al mismo tiempo, algunas empresas comenzaron a desarrollar herramientas de EDA centradas en la captura de esquemas, la simulación y el diseño de PCB.

Crecimiento, innovación y estandarización de EDA

En la década de 1980 se produjo un crecimiento significativo de la automatización del diseño electrónico (EDA) impulsado por la tecnología VLSI, que requería herramientas de EDA avanzadas y conversión automatizada de diseños de alto nivel mediante herramientas de síntesis lógica. En la década de 1990, los avances de EDA continuaron con lenguajes de descripción de hardware (HDL) como VHDL. Verilog para el diseño digital planteó la importancia de la verificación del diseño con herramientas formales de verificación y simulación.

Integración y complejidad

El auge de los diseños de sistemas en chip (SoC) requirió soluciones de EDA más completas que admitieran diversos dominios de diseño. Las empresas de EDA comenzaron a ofrecer conjuntos de herramientas integradas que cubrían todo el flujo de diseño, desde la especificación hasta la fabricación. Los avances en las herramientas de diseño físico permitieron una planificación de planta, una colocación y un enrutamiento más eficientes para los circuitos integrados complejos.

EDA moderna

Se introdujeron las soluciones de EDA basadas en la nube, que ofrecen recursos informáticos escalables y facilitan la colaboración de equipos globales. Las herramientas de EDA comenzaron a incorporar algoritmos de aprendizaje automático para optimizar las fases de diseño, como el diseño físico, la verificación y el análisis energético. 

IA y sostenibilidad

La integración de la inteligencia artificial (IA) y la automatización avanzada sigue mejorando la eficacia y la precisión del diseño. Las herramientas de EDA también se centran cada vez más en la sostenibilidad para optimizar la eficiencia energética y el impacto medioambiental de los diseños.
Automatización del diseño electrónico con Autodesk Fusion.

Tendencias futuras de la EDA

El futuro de la automatización del diseño electrónico (EDA) y del software de EDA estará marcado por los avances en IA y aprendizaje automático, que mejorarán la automatización y el análisis predictivo. Las soluciones basadas en la nube ofrecerán escalabilidad y mejorarán la colaboración global. Surgirán nuevas metodologías para la computación cuántica, mientras que las herramientas evolucionarán para gestionar los desafíos relacionados con los circuitos integrados 3D y el empaquetado avanzado. La sostenibilidad será una cuestión clave, por lo que se optimizarán los diseños en cuanto a eficiencia energética y cumplimiento normativo. Las herramientas de EDA se adaptarán a los requisitos de sistemas heterogéneos, IoT y procesos perimetrales. La verificación mejorada y la precisión de la simulación garantizarán la fiabilidad del diseño. En general, la EDA estará más automatizada y será más colaborativa y capaz de gestionar diseños complejos de varios dominios.

Autodesk Fusion para la automatización del diseño electrónico

Preguntas frecuentes sobre la automatización del diseño electrónico

¿Qué es la automatización del diseño electrónico (EDA)?

La automatización del diseño electrónico (EDA) es una categoría de software que se utiliza para diseñar, simular, verificar y fabricar sistemas electrónicos como placas de circuito impreso (PCB) y circuitos electrónicos. Autodesk Fusion (inglés) ofrece funciones de EDA, lo que permite el diseño electrónico dentro de una plataforma de desarrollo del producto integrada.

¿Para qué se utiliza el software de EDA?

El software de EDA se utiliza para crear esquemas electrónicos (inglés), diseñar disposiciones de PCB, ejecutar simulaciones, verificar diseños y generar salidas para fabricación de productos electrónicos.

 

En Autodesk Fusion, estas herramientas de EDA están disponibles junto con el diseño mecánico (inglés), lo que ayuda a los equipos a agilizar el desarrollo electrónico desde el concepto hasta la producción.

¿Qué son las herramientas de EDA?

Las herramientas de EDA son aplicaciones dentro del software de automatización del diseño electrónico que permiten realizar tareas específicas, como la captura de esquemas, el diseño de PCB, la simulación y la comprobación de reglas de diseño (inglés). Las herramientas de EDA se integran directamente en Autodesk Fusion, lo que reduce la necesidad de flujos de trabajo de electrónica independientes.

¿Por qué es importante el software de EDA?

El software de EDA ayuda a gestionar la complejidad de los sistemas electrónicos modernos, mejora la precisión del diseño, identifica antes los errores y reduce el tiempo de comercialización. Mediante el uso del software de automatización del diseño electrónico, como Autodesk Fusion (inglés), los equipos pueden validar los diseños electrónicos con antelación y reducir las costosas rectificaciones.

¿Qué sectores utilizan el software de automatización del diseño electrónico?

El software de EDA se utiliza en sectores como la electrónica de consumo, la automoción, el sector aeroespacial, las telecomunicaciones, los equipos industriales y los dispositivos médicos.

¿Cuál es la diferencia entre EDA y ECAD?

EDA (automatización del diseño electrónico) hace referencia en términos generales al software para diseñar sistemas electrónicos, mientras que ECAD (inglés) (diseño electrónico asistido por ordenador), que se utiliza a menudo indistintamente, se centra en herramientas de diseño esquemático y de PCB. Autodesk Fusion (inglés) admite flujos de trabajo de EDA y ECAD en un único entorno.

¿Qué es el diseño esquemático en el software de EDA?

El diseño esquemático (inglés) es el proceso de creación de la representación lógica de un circuito electrónico mediante símbolos normalizados y conexiones dentro de las herramientas de EDA. En Autodesk Fusion, el diseño esquemático está conectado directamente al diseño de PCB y al contexto mecánico para mejorar la continuidad del diseño.

¿Qué es el diseño de PCB en la automatización del diseño electrónico?

El diseño de PCB implica la colocación de componentes electrónicos y el enrutamiento de conexiones en una placa de circuito impreso garantizando el cumplimiento de las restricciones eléctricas y de fabricación mediante el software de EDA. Las herramientas de EDA de Autodesk Fusion ofrecen el diseño de PCB junto con el modelado mecánico 3D para mejorar la alineación de los componentes electrónicos con la carcasa.

¿Autodesk Fusion incluye herramientas de simulación de EDA?

Sí. Autodesk Fusion incluye herramientas de simulación y validación (inglés) que permiten a los ingenieros analizar diseños electrónicos e identificar posibles problemas antes de la fabricación. Los usuarios pueden explorar estas funciones a través de una versión de prueba de Fusion.

¿Cómo reduce los errores el software de EDA?

Las herramientas de EDA utilizan la simulación, la verificación y las comprobaciones de reglas de diseño para identificar posibles problemas en las primeras fases del proceso de diseño, lo que reduce las costosas rectificaciones posteriores. En el software de automatización del diseño electrónico, como Autodesk Fusion (inglés), las comprobaciones de diseño electrónico se integran con el modelo general del producto, lo que ayuda a los equipos a reducir los errores posteriores.

¿Puede el software de EDA respaldar la colaboración en equipo?

Sí, el software de automatización del diseño electrónico, como Autodesk Fusion, favorece la colaboración al permitir que los equipos electrónicos y mecánicos (inglés) trabajen a partir de datos de diseño compartidos, lo que mejora la visibilidad y la coordinación entre disciplinas.

¿Cómo ayuda Autodesk a la automatización del diseño electrónico?

Autodesk Fusion ofrece herramientas de EDA para la creación de esquemas, el diseño de PCB, la simulación y la colaboración electrónica y mecánica (inglés) en una misma plataforma.

¿Puedo probar el software de EDA de Autodesk Fusion?

Sí. Autodesk ofrece una versión de prueba gratuita de 30 días de Fusion, lo que permite a los usuarios explorar las herramientas de EDA, incluidos el diseño esquemático y el diseño de PCB, antes de elegir una suscripción.

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