Autodesk Fusion y sus extensiones ofrecen una amplia variedad de herramientas para ayudar a los equipos durante la fase de creación de prototipos, entre las que se incluyen el modelado 3D, el entramado, el diseño electrónico, la fabricación aditiva, la simulación, el modelado automatizado, el diseño generativo, la renderización y mucho más.
El ensamblaje simultáneo y el uso compartido de modelos públicos permiten a los equipos colaborar sin problemas a medida que avanzan en la fase de creación de prototipos. Las opciones flexibles de pago por uso permiten a los equipos adaptarse a las necesidades cambiantes durante el ciclo de desarrollo del producto.