AUTODESK FUSION PARA LA CREACIÓN RÁPIDA DE PROTOTIPOS

La creación rápida de prototipos en un mundo plagado de retrasos

El proceso de creación de prototipos rara vez es lineal. Los equipos deben iterar entre herramientas de modelado 3D, simulación y electrónica para lograr el mejor diseño. ¿Qué pasaría si una solución hiciera todo eso y más?

Cree prototipos y fabrique con rapidez sin sacrificar la calidad

Tanto si trabaja en solitario como si forma parte de un equipo más amplio, la creación de prototipos y la materialización de ideas requieren rapidez, agilidad y capacidad de exploración. No se trata, desde luego, de procesos lineales, pero una colaboración fluida desde el principio sienta las bases para que el proceso de desarrollo de productos sea un éxito.

Explore tantas opciones de diseño como sea posible, envíe fácilmente sus ideas a los fabricantes y mantenga unas líneas de comunicación fluidas tanto de forma interna como externa gracias a las eficaces funciones de Autodesk Fusion.

Donde los resultados tienen mayor repercusión

Agilice el proceso de desarrollo de productos

Aumente el rendimiento de fabricación mediante la automatización, la colaboración y la interoperabilidad del software con el fin de reducir los procesos que no aportan valor añadido, desde la fase inicial del diseño hasta la producción.

 

Enriquezca la colaboración

Ponga en contacto a su equipo de diseño e ingeniería con fabricantes internos o externos para garantizar el cumplimiento de los objetivos de producción y minimizar la confusión en cuanto a las versiones del diseño. 

 

Mejore la calidad de los productos

Realice iteraciones, simulaciones y prototipos con facilidad gracias a flujos de trabajo automatizados y conectados para mejorar la calidad y la fiabilidad del producto en las primeras fases de su desarrollo.

 

Impulse la innovación

Un proceso de diseño de prototipos digitales más rápido da cabida a más ideas, lo que le brinda más oportunidades de conseguir exactamente el producto final que desea.

 

Mejore el tiempo de comercialización

Optimice los procesos de creación de prototipos y fabricación para aumentar la productividad y, al mismo tiempo, reducir los costes de materiales e ingeniería, así como los gastos generales fijos.

 

Reduzca los defectos de las piezas

Aproveche las herramientas de diseño de prototipos digitales, simulación, gestión de datos y control de calidad para reducir la probabilidad de que se produzcan costosos defectos.

 

Promover unos resultados sostenibles en el diseño y la fabricación

¿Está su organización planteándose dar un giro hacia unos resultados más sostenibles? ¿O tal vez desee convencer a los responsables de que lo hagan? En este libro electrónico se analizan diversos aspectos de esa iniciativa y se examina una amplia variedad de enfoques.

Todo lo que necesita para llevar a cabo sus proyectos de creación de prototipos y fabricación con facilidad

Colaboración simplificada

Colabore sin problemas con contratistas o clientes directamente en un ensamblaje mediante Assembly Concurrency. El acceso a través del navegador web desde el emplazamiento facilita a quienes lo necesiten la consulta sobre la marcha de los modelos 3D.

 

Iteración de diseño mejorada

Explore rápidamente nuevas oportunidades de diseño mediante el modelado automatizado o vaya un paso más allá con el diseño generativo para incorporar aspectos como los métodos de fabricación o los costes. 

Simulación del rendimiento de las piezas

Prevea el impacto que los cambios de diseño tienen en el rendimiento y la viabilidad de fabricación del producto mediante el análisis de elementos finitos (CEF) y la simulación de moldeado por inyección.

 

Información de procesamiento posterior

Identifique mejoras en el diseño antes de la fabricación a partir de la renderización en el lienzo, el diseño para la viabilidad de fabricación mediante la simulación de moldeado por inyección y mucho más. 

 

Creación intuitiva de dibujos

Publique los planos de fabricación y montaje del producto con modelos detallados y dibujos de ensamblaje para ofrecer una visión clara y eficaz a todos los participantes.

 

Fabricación de chapa

Prepárese para la fabricación con la creación de bocetos y modelado de piezas de chapa, reglas de plegado y desahogo, separaciones de unión, llamadas de soldadura y funciones de anidación integrales.

 

ECAD y MCAD integrados

Diseñe circuitos rápidamente, visualice los aspectos del modelo 3D de los productos electrónicos y pruebe cómo encaja la PCB en el ensamblaje del diseño con la integración de ECAD y MCAD.

 

Fabricación aditiva y CAM

Genere rutas de herramienta para fresado de 2 y 3 ejes, 3+2, 4 y 5 ejes y mucho más, con compatibilidad para la fabricación aditiva, sustractiva e híbrida. Prevea posibles fallos antes de poner en marcha la máquina. 

 

Planes y precios de Autodesk Fusion para la creación rápida de prototipos

Autodesk Fusion

Suscripción de un año: acceso de un año a herramientas avanzadas CAD, CAM, CAE, de PCB, de gestión de datos y de colaboración con Autodesk Fusion.
 

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Autodesk Fusion for Manufacturing

Suscripción de un año: combina las funciones básicas de Autodesk Fusion con herramientas de nivel profesional de Manufacturing Extension para la impresión en 3D, el mecanizado CNC, la fabricación de chapas y mucho más.
 

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Extensiones de Autodesk Fusion

Las extensiones le permiten acceder a las tecnologías avanzadas de diseño y fabricación de Autodesk Fusion.

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DISTRIBUIDORES DE HARDWARE Y SOFTWARE DE AUTODESK FUSION

Explore las integraciones de diseño y fabricación para Fusion

Descubra cómo puede conectar soluciones de distribuidores de máquinas herramienta, maquinaria de fabricación aditiva, mecanizado, sondeo y mantenimiento de trabajo con Fusion y explore las integraciones de software para aumentar el rendimiento de la fabricación y maximizar los beneficios potenciales.

Preguntas frecuentes sobre el software de creación rápida de prototipos

¿Qué es la creación de prototipos?

La creación de prototipos es la primera fase del proceso de desarrollo de un producto. Se trata de una fase rápida y experimental dedicada a la generación de ideas y la concepción. El objetivo es generar tantas ideas de productos viables como sea posible. 

¿Qué es la fabricación?

La fabricación es el estudio del método empleado para crear el prototipo para la producción. Puede fabricar el diseño internamente o enviarlo a un fabricante externo.

¿De qué herramientas dispone Autodesk Fusion para facilitar el proceso de creación de prototipos?

Autodesk Fusion y sus extensiones ofrecen una amplia variedad de herramientas para ayudar a los equipos durante la fase de creación de prototipos, entre las que se incluyen el modelado 3D, el entramado, el diseño electrónico, la fabricación aditiva, la simulación, el modelado automatizado, el diseño generativo, la renderización y mucho más.

El ensamblaje simultáneo y el uso compartido de modelos públicos permiten a los equipos colaborar sin problemas a medida que avanzan en la fase de creación de prototipos. Las opciones flexibles de pago por uso permiten a los equipos adaptarse a las necesidades cambiantes durante el ciclo de desarrollo del producto. 

¿Cómo puedo optimizar el modelo de Fusion para crear prototipos y fabricar productos con mayor eficiencia?

Gracias a las herramientas disponibles en Autodesk Fusion, los equipos pueden generar prototipos virtuales para minimizar o incluso eliminar la necesidad (y los costes) de la creación de prototipos físicos. Podrá detectar rápidamente los posibles riesgos, probar diferentes soluciones y comunicar los cambios a los participantes internos y externos, todo ello desde Autodesk Fusion. 

Autodesk Fusion simplifica la fabricación al llevar los modelos y ensamblajes al siguiente nivel mediante el diseño orientado a la viabilidad de fabricación. Genere rutas de herramienta para la fabricación CAM y aditiva, diseñe cómo debe plegarse y cortarse la chapa, optimice la disposición de las piezas en el material en bruto o en el espacio de construcción e incluso obtenga información sobre la moldeabilidad del plástico por inyección. 

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