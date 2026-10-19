Herramientas BIM integradas, como Revit, AutoCAD y Civil 3D
Herramientas de CAD/CAM profesionales añadidas a Inventor y AutoCAD
Herramientas para la creación de contenido de entretenimiento, como 3ds Max y Maya
Los proyectos de transporte generan más datos que nunca. No permita que un software heredado y cerrado los mantenga aislados y dificulte su gestión. Autodesk conecta a las personas, los datos y los flujos de trabajo en una plataforma abierta e interoperable, con funciones de colaboración en la nube y con IA diseñadas para la infraestructura moderna. De este modo, podrá diseñar y crear infraestructuras resilientes y preparadas para el futuro que resistan el paso del tiempo.
Dejar el software heredado es una decisión importante. Hemos ayudado a empresas y agencias de todo el mundo a realizar el cambio con éxito, y estamos listos para ayudarle a hacer lo mismo con confianza, mientras mantiene la productividad de sus equipos y proyectos dentro de lo previsto.
afirman que la convergencia de BIM y GIS es esencial para la gestión de proyectos.
afirman que la interoperabilidad mejora la colaboración.
afirman que la escasez de datos afecta a la entrega de proyectos.
El 60 % de las organizaciones de transporte constatan avances sustanciales en sus procesos de transformación digital para permitir la interoperabilidad. No se quede atrás.
Descubra cómo los propietarios de activos de transporte pueden conectar equipos y datos, mejorar la previsibilidad de los proyectos y tomar mejores decisiones durante el ciclo de vida de los activos.
Descubra cómo los consultores de ingeniería pueden mejorar la coordinación, reducir las rectificaciones, tomar decisiones más rápidas y ampliar la entrega de proyectos.
—Russel Vine, director general de comunicaciones estratégicas y compromiso, Cross River Rail Delivery Authority
—Kelly M. Barber, jefa de ingeniería de administración de carreteras del Departamento de Transporte de Pensilvania
Puede que haya necesitado un doctorado para configurar su software heredado, pero el cambio a Autodesk no tiene por qué ser complicado. Póngase en contacto con nuestro equipo para evaluar Autodesk en relación con la tecnología y los flujos de trabajo actuales, identificar las soluciones adecuadas para sus necesidades y crear una ruta clara hacia la transición mientras mantenemos los proyectos en marcha.