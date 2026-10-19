Los proyectos de transporte generan más datos que nunca. No permita que un software heredado y cerrado los mantenga aislados y dificulte su gestión. Autodesk conecta a las personas, los datos y los flujos de trabajo en una plataforma abierta e interoperable, con funciones de colaboración en la nube y con IA diseñadas para la infraestructura moderna. De este modo, podrá diseñar y crear infraestructuras resilientes y preparadas para el futuro que resistan el paso del tiempo.

Dejar el software heredado es una decisión importante. Hemos ayudado a empresas y agencias de todo el mundo a realizar el cambio con éxito, y estamos listos para ayudarle a hacer lo mismo con confianza, mientras mantiene la productividad de sus equipos y proyectos dentro de lo previsto.