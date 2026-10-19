deje atrás el software heredado

Cambie a Autodesk

La plataforma moderna para planificar, diseñar, construir y mantener la resiliente infraestructura de transporte del futuro.

Un tren pasa por un puente que cruza un gran río. Se ven montañas y un hermoso paisaje verde de fondo.

El futuro de las infraestructuras resilientes es interoperable

Los proyectos de transporte generan más datos que nunca. No permita que un software heredado y cerrado los mantenga aislados y dificulte su gestión. Autodesk conecta a las personas, los datos y los flujos de trabajo en una plataforma abierta e interoperable, con funciones de colaboración en la nube y con IA diseñadas para la infraestructura moderna. De este modo, podrá diseñar y crear infraestructuras resilientes y preparadas para el futuro que resistan el paso del tiempo.

Dejar el software heredado es una decisión importante. Hemos ayudado a empresas y agencias de todo el mundo a realizar el cambio con éxito, y estamos listos para ayudarle a hacer lo mismo con confianza, mientras mantiene la productividad de sus equipos y proyectos dentro de lo previsto.

Los líderes del sector del transporte coinciden en que la interoperabilidad ya no es opcional para una infraestructura resiliente

85 %

afirman que la convergencia de BIM y GIS es esencial para la gestión de proyectos.

83 %

afirman que la interoperabilidad mejora la colaboración.

84 %

afirman que la escasez de datos afecta a la entrega de proyectos.

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*Ocultar origen de datos

Descubra por qué las principales empresas de transporte están realizando el cambio

El 60 % de las organizaciones de transporte constatan avances sustanciales en sus procesos de transformación digital para permitir la interoperabilidad. No se quede atrás.

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Puede que haya necesitado un doctorado para configurar su software heredado, pero el cambio a Autodesk no tiene por qué ser complicado. Póngase en contacto con nuestro equipo para evaluar Autodesk en relación con la tecnología y los flujos de trabajo actuales, identificar las soluciones adecuadas para sus necesidades y crear una ruta clara hacia la transición mientras mantenemos los proyectos en marcha.
 