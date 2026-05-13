Uddannelse, kurser og certificering

Begynd med en Autodesk-læringspartner i dag. Lær af organisationer og virksomheder, der er autoriseret af Autodesk® og anerkendt for deres enestående viden om og levering af læringsoplevelser af høj kvalitet. Autodesk giver læringspartnere adgang til ægte Autodesk-software-teknologiløsninger, bekræfter deres øgede viden om, hvordan man bruger Autodesk-løsninger, og verificerer deres effektive undervisningsteknikker. Læringspartnere giver dig redskaberne til at lære og skille dig ud inden for dit felt, klar til at forfølge nye jobmuligheder og karriereudvikling.

Autoriseret uddannelsescenter ATC®

Autoriseret udannelsescenter er din katalysator for karriereudvikling. Brug vores kursuscentre og deres ansatte Autodesk-certificerede instruktører til at mestre produkter og opnå professionel certificering (engelsk) og mærkning.

Autoriserede akademiske partnere

Autoriserede akademiske partnere hjælper kvalificerede studerende og undervisere. Vores partnere og deres ansatte Autodesk-certificerede instruktører leverer kursusydelser, der hjælper andre med at lære og skille sig ud inden for deres felt, så de er klar til at forfølge nye jobmuligheder og karriereudvikling.

Udbydere af medlemskurser

Udbyder af medlemskurser-programmet (engelsk) er et professionelt samarbejde mellem Autodesk og det nationale lederskab i de største fagforeninger og deres uddannelsesorganisationer. Dette program henvender sig til kvalificerede fagforeninger, fagforeningstilknyttede kursusinstitutioner, brancheforeninger og lignende organisationer, der er godkendt af Autodesk.

Er du interesseret i at blive Autodesk-læringspartner?

Vores læringspartnere hjælper studerende, undervisere og fagfolk med at deltage i kontinuerlig læring ved at udstyre dem med effektive designværktøjer, indhold, kurser og læseplaner, så de kan løse udfordringer fra den virkelige verden og forberede sig på morgendagens job.

Autodesk-certificerede instruktører

Autodesk-certificerede instruktører (ACI'er) er uddannede fagfolk, der er tilknyttet Autodesk-læringspartnere og anerkendt over hele verden for deres evne til at beherske produkter, levere og instruere. Autodesk giver vores certificerede instruktører mulighed for at uddanne fremtidens innovatører i Autodesk-løsninger, så de kan tilpasse sig i en verden i evig forandring.

Yderligere uddannelsesressourcer

Find en Autodesk-læringspartner

Partnerfinder er Autodesks officielle søgeplatform til at finde læringspartnere, der leverer uddannelsestjenester, tilpassede læringsoplevelser og support til kunder.

 

Bliv Autodesk-læringspartner (engelsk)

Autodesk-læring online (engelsk)

Som studerende og underviser kan du nyde godt af online opdateret indhold og kurser fra Autodesk-læring. Øv dig, afprøv dine færdigheder, og lær i dit eget tempo.

 

Autodesk-certificering (engelsk)

Autodesk-certificeringer fremhæver avancerede færdigheder inden for din branche. Bliv ansat, skil dig ud i din karriere, og tilføj dit digitale badge til dine offentlige profiler.

 

Autodesk-fællesskab

Gå til Autodesk-fora og -blogs (engelsk) for at komme i kontakt med fagfolk, stille spørgsmål og dele informationer. Der er også et levende uddannelsesfællesskab (engelsk).

 

Autodesk University-sessioner efter behov (engelsk)

Autodesk University er konferencen for dem, der skaber hvad som helst. AU samler innovatører inden for arkitektur, teknik og udførelse, produktdesign, produktdesign, produktion, medier og underholdning for at udveksle ideer, fremme branchepraksis og udforske fremtidige muligheder. Udforsk AU-sessioner efter behov for alle Design and Make-professionelle.