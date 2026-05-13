Find en Autodesk-læringspartner
Partnerfinder er Autodesks officielle søgeplatform til at finde læringspartnere, der leverer uddannelsestjenester, tilpassede læringsoplevelser og support til kunder.
Bliv Autodesk-læringspartner (engelsk)
Vores læringspartnere hjælper studerende, undervisere og fagfolk med at deltage i kontinuerlig læring ved at udstyre dem med effektive designværktøjer, indhold, kurser og læseplaner, så de kan løse udfordringer fra den virkelige verden og forberede sig på morgendagens job.
Autodesk-læring online (engelsk)
Som studerende og underviser kan du nyde godt af online opdateret indhold og kurser fra Autodesk-læring. Øv dig, afprøv dine færdigheder, og lær i dit eget tempo.
Autodesk-certificering (engelsk)
Autodesk-certificeringer fremhæver avancerede færdigheder inden for din branche. Bliv ansat, skil dig ud i din karriere, og tilføj dit digitale badge til dine offentlige profiler.
Autodesk-fællesskab
Gå til Autodesk-fora og -blogs (engelsk) for at komme i kontakt med fagfolk, stille spørgsmål og dele informationer. Der er også et levende uddannelsesfællesskab (engelsk).
Autodesk University-sessioner efter behov (engelsk)
Autodesk University er konferencen for dem, der skaber hvad som helst. AU samler innovatører inden for arkitektur, teknik og udførelse, produktdesign, produktdesign, produktion, medier og underholdning for at udveksle ideer, fremme branchepraksis og udforske fremtidige muligheder. Udforsk AU-sessioner efter behov for alle Design and Make-professionelle.