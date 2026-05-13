Vores Autodesk-læringspartner-distributør forklarer mere om ACI-programmets krav, fordele og om, hvordan du kan begynde at opnå dine ACI-kvalifikationer. Her er nogle af de vigtigste krav, du skal opfylde:

Skal være tilknyttet instruktør hos en aktiv Autodesk-læringspartner

Opnå et Autodesk-instruktør-id fra din tilknyttede Autodesk-læringspartner

Aktivér din profil i portalen Autodesk Certified Instructor Enablement. Gennemfør kurset Uddannelse af læreren

Oprethold aktiv og løbende brug af Autodesks system til uddannelsesevaluering

Deltagelse i ACI-programmet, brug af ACI-badget og enhver ret til at identificere sig som en ACI er underlagt vilkårene i Autodesk Certified Instructor-programaftalen og eventuelle retningslinjer, der er gjort tilgængelige i programguiden eller på badging-platformen for brug af ACI badget, som kan ændres fra tid til anden efter Autodesks eget skøn. Autodesk kan ændre programvilkårene eller afslutte programmet når som helst efter eget valg.