Autodesk-certificerede instruktører

Autodesk-certificerede instruktører har den nødvendige produktviden til at leve op til branchestandarder og lede kurser i undervisningsmiljøer. ACI-badges udstedes og valideres af velrenommerede organisationer. Gør dig fortjent til dine kunders tillid, når du fremviser et certificeret badge, der validerer dine legitimationsoplysninger. For at opnå certificering som Autodesk-certificeret instruktør skal en instruktør være en tilknyttet instruktør med en kvalificeret læringspartner.

Autodesk-certificerede instruktører (ACI) er betroede, kvalificerede fagfolk, som anerkendes for deres Autodesk-løsninger og produktbeherskelse, professionelle uddannelsesresultater og avancerede instruktionsfærdigheder. ACI'er kontrolleres af Autodesk og er tilknyttet Autodesk-læringspartnere. Deres mission er at styrke eleverne, så de kan tilpasse sig i en verden i konstant forandring.

Skil dig ud fra konkurrenterne med ekspertise og troværdighed

Sammen med vores visionære læringspartnere ønsker vi at hjælpe med at skabe en bedre verden for alle. Autodesks autorisation som certificeret instruktør er en opnåelig udfordring med realistiske krav til undervisere. Din status som ACI giver en håndgribelig, øjeblikkelig gevinst ved at fremme din ekspertise, sikre fremtidige indtægtsstrømme og tiltrække bæredygtige, nye kunder og langsigtet forretning.

ACI-programniveauer

For at opnå certificering som Autodesk-certificeret instruktør skal en instruktør være en tilknyttet instruktør med en kvalificeret læringspartner. Instruktører skal opfylde minimumskravene for programmet for at opnå en ACI-certificering.

Standard-ACI

Optjenes, når du er blevet Autodesk-godkendt instruktør.

 

Sølv-ACI

ACI-certificering opretholdes årligt i tre år.

 

Guld-ACI

ACI-certificering opretholdes årligt i seks år.

 

Platin-ACI

ACI-certificering opretholdes årligt i ni år.

 

Krav for at opnå en Autodesk-certificeret standardcertificering

Vores Autodesk-læringspartner-distributør forklarer mere om ACI-programmets krav, fordele og om, hvordan du kan begynde at opnå dine ACI-kvalifikationer. Her er nogle af de vigtigste krav, du skal opfylde: 

  • Skal være tilknyttet instruktør hos en aktiv Autodesk-læringspartner
  • Opnå et Autodesk-instruktør-id fra din tilknyttede Autodesk-læringspartner
  • Aktivér din profil i portalen Autodesk Certified Instructor Enablement. Gennemfør kurset Uddannelse af læreren
  • Oprethold aktiv og løbende brug af Autodesks system til uddannelsesevaluering

Deltagelse i ACI-programmet, brug af ACI-badget og enhver ret til at identificere sig som en ACI er underlagt vilkårene i Autodesk Certified Instructor-programaftalen og eventuelle retningslinjer, der er gjort tilgængelige i programguiden eller på badging-platformen for brug af ACI badget, som kan ændres fra tid til anden efter Autodesks eget skøn. Autodesk kan ændre programvilkårene eller afslutte programmet når som helst efter eget valg.

Start din rejse mod at blive Autodesk-certificeret instruktør ved at kontakte den ansvarlige på stedet på dit Autodesk Authorized Training Center, din Autodesk Authorized Academic Partner eller din Membership Training Provider (engelsk).

Du kan finde flere oplysninger i vores Programaftale (engelsk) for Autodesk-certificeret instruktør,Global programvejledning og Forklaring af fordele (engelsk).