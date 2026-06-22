Der er fem almindelige arbejdsgange, hvor Autodesk anbefaler, at individuelle teknikere og teams kombinerer Flex-tokens med deres softwareabonnementer for at frigøre produktivitet og værdi for deres projekter.

Brugstilfælde 1: Få den fulde version af AutoCAD, når projekterne kræver mere

Gå ud over 2D, kun når du har brug for det. Dit AutoCAD LT-abonnement håndterer dagligdags skitsering. Når et projekt kræver 3D-modellering eller specialiserede værktøjssæt som f.eks. arkitektur, maskinisk eller elektrisk, skal du bruge Flex-tokens til at låse op for fuldt AutoCAD for dagen. Det er ikke nødvendigt at opgradere eller købe et nyt AutoCAD-abonnement. Betal for det, du har brug for. Få adgang til det, du har brug for.

Kombination af softwareabonnementer og Flex-tokens: AutoCAD LT-abonnement med Flex-tokens for at få adgang til AutoCAD.

Målsætning for arbejdsgang: Få adgang til 3D-funktioner og branchespecifikke værktøjssæt fra projekt til projekt uden at opgradere dit abonnement.

Hvem er det til gavn for: Mindre arkitekt-, ingeniør- og designfirmaer, der primært arbejder i 2D, men som lejlighedsvis har brug for fuld AutoCAD kapacitet.

Anbefalet tokenantal:

Kom i gang med 33 tokens.

Fagfolk bruger normalt 250 tokens pr. bruger pr. år til dette brugstilfælde.

Brugstilfælde 2: Levér BIM-klart arbejde uden et fuldt Revit-abonnement

Påtag dig BIM-projekter uden faste omkostninger. Brug Flex-tokens til at få adgang til Revit, når et projekt kræver 3D-bygningsmodeller, koordinering eller BIM-leverancer. Behold dit abonnement på AutoCAD LT (eller Revit LT) til det daglige arbejde, og skaler kun til Revit, når projektet kræver det.

Kombination af softwareabonnementer og Flex-tokens: AutoCAD LT- eller AutoCAD Revit LT Suite-abonnement med Flex-tokens for at få adgang til fuld Revit.

Målsætning for arbejdsgang: Få adgang til fuld Revit til BIM-modellering, -koordinering og -leverancer på udvalgte projekter uden at forpligte dig til en separat abonnement.

Hvem er det til gavn for: Mindre arkitekt-, ingeniør- og byggefirmaer, som håndterer både traditionelt tegnearbejde og lejlighedsvis BIM-arbejde.

Anbefalet tokenantal:

Kom i gang med 33 tokens.

Fagfolk bruger normalt 200 tokens pr. bruger pr. år til dette brugstilfælde.

Brugstilfælde 3: Få adgang til maskinkonstruktion i 3D, når du har brug for det

Kast dig ud i komplet maskinkonstruktion i 3D, projekt for projekt. Arbejder du i Fusion eller AutoCAD og har brug for parametrisk modellering, montagestyring eller detaljeret komponentdesign? Brug Flex-tokens til at få adgang til Inventor Professional til de projekter, der kræver det, og reducer derefter, når du er færdig.

Kombination af softwareabonnementer og Flex-tokens: abonnement på AutoCAD-, Fusion- eller Product Design and Manufacturing-kollektionen med Flex-tokens for at få adgang til Inventor Professional.

Målsætning for arbejdsgang: Få adgang til alle funktioner til maskinkonstruktion i 3D og parametrisk modellering på udvalgte projekter uden et separat Inventor-abonnement.

Hvem er det til gavn for: Små produktionsvirksomheder og produktdesignere, der primært bruger Fusion eller lettere værktøjer, men som med jævne mellemrum har brug for Inventor-dybden.

Anbefalet tokenantal:

Kom i gang med 33 tokens.

Fagfolk bruger normalt 200 tokens pr. bruger pr. år til dette brugstilfælde.

Brugstilfælde 4: Gå op i niveau med avanceret simulering, rendering og CAM

Avancerede værktøjer til de projekter, der har brug for dem. Arbejder du allerede i Fusion? Brug Flex-tokens til at få adgang til udvidelser til simulering, cloud-rendering, generativt design og avanceret CAM. Få den kapacitet, du har brug for til specifikke projekter, uden at du skal forpligte dig til en permanent opgradering.

Kombination af softwareabonnementer og Flex-tokens: Fusion-abonnement og Flex-tokens for at få adgang til Fusion-udvidelser til rendering.

Målsætning for arbejdsgang: Køre avancerede simuleringer, genere fotorealistiske renderinger, og få adgang til specialiserede produktionsværktøjer på projektbasis.

Hvem er det til gavn for: Produktdesignere og små producenter, der har brug for avancerede funktioner i udvalgte projekter, men ikke hver dag.

Anbefalet tokenantal:

Kom i gang med 33 tokens.

Fagfolk bruger normalt 33 tokens pr. bruger pr. år til dette brugstilfælde.

Brugstilfælde 5: Skaler dit kreative team under spidsbelastninger

Flere kunstnere. Flere værktøjer. Ingen langvarig kontraktperiodebinding. Produktionskrav svinger. Brug Flex-tokens til at give dit team adgang til Maya, 3ds Max eller andre kreative værktøjer i spidsbelastningsperioder. Antag freelancere, skift mellem værktøjer, eller få adgang til Arnold til rendering, og skaler ned, når projektet afsluttes.

Køb tokens

Kombination af softwareabonnementer og Flex-tokens: Maya- eller 3ds Max-abonnement og Flex-tokens for yderligere Media & Entertainment-værktøjer eller overløbsadgang.

Målsætning for arbejdsgang: Skaler adgangen til kreative værktøjer op under produktionsspidsbelastninger og ned igen, når projekter afsluttes, uden ekstra licenser eller langvarige kontraktperiodebindinger.

Hvem det er til gavn for: Studier, freelancere og små M&E-teams, der administrerer varierende projektkrav og stramme budgetter.

Anbefalet tokenantal:

Kom i gang med 33 tokens.

Fagfolk bruger normalt 275 tokens pr. bruger pr. år i Maya og 100 tokens pr. bruger pr. år til 3ds Max til dette brugstilfælde.

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