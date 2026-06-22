Autodesk til mindre virksomheder 

Design og skab software, der arbejder lige så hårdt som din virksomhed.

Vi introducerer et lavere minimumbeløb for køb af Autodesk Flex

Autodesk Flex giver dig mulighed for at forudbetale med tokens for fleksibel adgang til mere end 100 Autodesk-produkter til en daglig pris. Priserne varierer afhængigt af det anvendte produkt. Flex er en fantastisk mulighed for teammedlemmer eller enkeltmandsiværksættere, der ønsker at udforske et produkt eller kun har brug for projektbaseret adgang.

Kombiner Flex-tokens med Autodesk-produkter på udvalgte projekter for at:

  • Få adgang til 3D-funktioner, BIM-modellering og branchespecifikke værktøjssæt. 
  • Køre avancerede simuleringer, genere fotorealistiske renderinger, og få adgang til specialiserede produktionsværktøjer. 
  • Øge din softwareadgang under spidsbelastninger uden ekstra licenser eller langvarige kontraktperiodebindinger.

Vælg mellem vores produkter, der er designet til virksomheder som din

Autodesk tilbyder tilgængelige løsninger til professionelle, herunder AutoCAD LT til 2D- og 3D-skitsering og Fusion til 3D-modellering og -udskrivning.

SPECIALTILBUD

AutoCAD

Software til CAD i 2D og 3D. Abonnementet omfatter AutoCAD, specialiserede værktøjssæt og apps.

2.244 kr.*/måned
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Produktoplysninger

SPECIALTILBUD

Revit

Planlæg, design, konstruer og administrer bygninger med højeffektive værktøjer til Building Information Modeling.

3.257 kr.*/måned
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Produktoplysninger

SPECIALTILBUD

Fusion

Cloud-baseret produktdesignsoftware til fremstilling, 3D-modellering, elektronik, simulering og datastyring

732 kr.*/måned
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Produktoplysninger

SPECIALTILBUD

Maya

Software til animation, modellering, simulering og rendering i 3D til film, spil og tv

2.188 kr.*/måned
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Produktoplysninger

* Omfatter anslået moms

Find den rette Autodesk-plan til din virksomhed

Alle abonnementer og Flex-køb inkluderer support i lokale åbningstider, samlet login (SSO – Single Sign-on) og rapportering af brug. Årlig, månedlig og Flex leveres med tilfredshedsgarantier. 

Kalendergrafik, der repræsenterer årlige abonnementer

Årligt abonnement

Bedst til stabile produktionsteams
Hvis du...

  • bruger det samme produkt dagligt
  • har fuldtidsansatte designere eller ingeniører
  • har brug for løbende adgang
  • foretrækker forudsigelig budgettering

Vælg derfor et 1-års abonnement:

  • Lås besparelser
  • Spar op til 33% i forhold til månedlig
Udforsk årlige planer
Kalendergrafik, der repræsenterer månedlige abonnementer

Månedligt abonnement

Bedst til fleksibilitet med kort kontraktperiode

Hvis du...

  • arbejder på sæsonbestemte projekter
  • ansætter midlertidigt
  • har behov for at styre pengestrømmen
  • ikke ønsker en langvarig kontraktperiodebinding

Vælg derfor et månedligt abonnement:

  • Betal måned til måned
  • Tilføj eller fjern brugere når som helst
  • Konverter til årligt, hvis det er nødvendigt
Start månedligt
Flex-tokengrafik sammen med diagramgrafik for tokenbrug

Flex

Bedst til delt brug eller til flere produkter

Hvis du... 

  • bruger flere Autodesk-produkter
  • kun har brug for lejlighedsvis adgang 
  • arbejder med underleverandører
  • ønsker delt adgang for et team 

Køb derfor Flex-tokens: 

  • Forudbetal for antal dage brugt
  • Få adgang til mere end 100 Autodesk-produkter 
  • Del tokens på tværs af brugere
Få mere at vide om Flex
Ikon for en bærbar computer med grafik, der repræsenterer forsøg og opsætning

Prøv og udforsk

Bedst til lige at komme i gang

Hvis du...

  • vil udforske, før du køber
  • evaluerer produkter
  • lærer på egen hånd

Vælg derfor:

  • Gratis prøveversioner (op til 30 dages adgang)
  • Gratis API-niveau for udviklere
Start med gratis adgang

Vi præsenterer Autodesk til mindre virksomheder

Autodesk er dedikeret til at støtte mindre virksomheder med de erfaringer, den fleksibilitet og de priser, de har brug for til at vokse og konkurrere. Læs meddelelsen om Autodesk til mindre virksomheder (engelsk), og se vores nye rapport State of Small Business for at se, hvordan mindre virksomheder former fremtiden inden for design og fremstilling.

 

Rapporten State of Small Business (engelsk)

Se, hvordan fagfolk bruger Autodesk-software

Design af modulære byer

RAD LAB bruger Revit til at omdanne ledige grunde til levende, flytbare fællesrum bygget af skibscontainere.

Se historien

Skaber smartere opbevaring

GoBe og Sample Studio brugte Fusion til at designe, skabe en prototype og skalere et produkt fra idé til et salgsklart produkt.

Se historien

Styrkende historiefortælling

Efter at have forestillet sig det i årevis skabte 3D-kunstneren JL Mussi endelig sin debutkortfilm ved hjælp af Flow Studio.

Læs historien

Design af lettere komponenter

Se, hvordan Shute Dynamics bruger generativt design fra Fusion til at skabe lettere og stærkere dele til racerbiler til Pikes Peak.

Læs historien (engelsk)

Nytænkning af sundhedsvæsenet

EzeRx kombinerer teknik, AI og bæredygtigt design for at bygge sundhedsløsninger, der forbedrer plejen og reducerer miljøpåvirkningen.

Læs historien (engelsk)

Billedet er stillet til rådighed af EzeRx

Digitalisering af design

Wendy Stevens, designer af luksushåndtasker, genopbygger sin virksomhed med AutoCAD LT efter en katastrofal brand.

Læs historien (engelsk)

Billedet er stillet til rådighed af Wendy Stevens.

Kom i gang med professionelle værktøjer, der er prissat til hverdagens virkelighed

AutoCAD LT og Revit LT giver adgang til vigtige funktioner til 2D-skitsering og 3D-modellering til en overkommelig pris, så teams får de værktøjer, de har brug for til det daglige arbejde. Fagfolk kombinerer deres abonnementer med Flex-tokens for at få adgang til avancerede 3D- og BIM-værktøjssæt i AutoCAD og Revit for hvert enkelt projekt.

SPECIALTILBUD

AutoCAD LT

Omkostningseffektiv 2D CAD-software til skitsering, tegning og dokumentation

557 kr.*/måned
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Produktoplysninger

SPECIALTILBUD

AutoCAD Web

Skitsér, annoter og tilføj feltdata i dine tegninger online via din webbrowser eller mobilenhed. Få adgang til og rediger DWG-filer, og samarbejd hurtigt med AutoCAD-brugere om design.

113 kr.*/måned
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Produktoplysninger

SPECIALTILBUD

Revit LT

Forenklet 3D BIM-værktøj til fremstilling af arkitekttegninger og dokumentation i 3D

588 kr.*/måned
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Produktoplysninger

SPECIALTILBUD

Autodesk Flow Studio

Opret imponerende VFX (visuelle effekter) med AI, som du styrer. Omdan dine optagelser til CG-scener, som du kan instruere, redigere og eksportere – ved hjælp af AI-drevne værktøjer til bevægelsesoptagelse (mocap), kamerasporing, animation og komposition.

 
Sammenlign abonnementstyper
Produktoplysninger

* Omfatter anslået moms

Smartere skitsering med AI i AutoCAD

Autodesk AI hjælper dig med at arbejde hurtigere ved at automatisere gentagne opgaver og reducere manuelle redigeringer. Du kan hurtigt omdanne markeringer til opdateringer, placere blokke intelligent og rydde op i tegninger med færre klik. Brug mindre tid på revisioner og mere tid på at drive projekter fremad med ro i sindet.

Leder du efter flere funktioner fra dit abonnement? Saml og spar penge med disse tilbud

Få adgang til flere produktivitets- og automatiseringsværktøjer, og spar op til 80% på individuelle årlige licenser med vores pakketilbud.

SPECIALTILBUD

AutoCAD Revit LT Suite

Få Revit LT og AutoCAD LT samlet til en særdeles favorabel pris

750 kr.*/måned
Føj til indkøbsvogn
Produktoplysninger

SPECIALTILBUD

Architecture Engineering & Construction Collection

Effektive BIM- og CAD-værktøjer til designere, ingeniører og entreprenører, herunder Revit, AutoCAD, Civil 3D, Forma Site Design og meget mere

3.950 kr.*/måned
Føj til indkøbsvogn
Produktoplysninger

SPECIALTILBUD

Product Design & Manufacturing Collection

Få Inventor + AutoCAD + Fusion 360 + mere – Professionelle værktøjer til produktudvikling og produktionsplanlægning

3.632 kr.*/måned
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Produktoplysninger

SPECIALTILBUD

Media & Entertainment Collection

Software til animation, modellering, simulering og rendering i 3D til film, spil og tv

2.988 kr.*/måned
Føj til indkøbsvogn
Produktoplysninger

* Omfatter anslået moms

Kom i gang med disse ressourcer

AutoCAD

  • Opret nøjagtige 2D-tegninger og 3D-modeller hurtigere. Denne startvejledning (engelsk) hjælper dig med at opbygge færdigheder og arbejde med selvtillid.
  • Se vores webinar (engelsk) for at høre om fem praktiske AutoCAD tips til, hvordan du kan arbejde hurtigere, undgå fejl og skabe vækst i din virksomhed.
  • Se denne video (engelsk) for at få mere at vide om, hvordan AutoCAD oprydningsværktøjer hjælper små teams med hurtigt at finde og rette tegningsfejl.
  • Har du brug for AutoCAD-support? Find hjælp, svar og ressourcer (engelsk).

AutoCAD LT

  • Har du ikke brugt AutoCAD LT før, eller har du brug for en genopfriskning? Denne startvejledning (engelsk) hjælper små teams med hurtigt at opbygge vigtige tegnefærdigheder, så du kan producere nøjagtige tegninger og opretholde produktiviteten fra første sekund.
  • Har du brug for support til AutoCAD LT? Find hjælp, svar og ressourcer (engelsk).

Revit

  • Har du ikke brugt Revit før, eller har du brug for en genopfriskning? Denne startvejledning (engelsk) hjælper dig med at opbygge grundlæggende BIM færdigheder, så du kan skabe, dokumentere og samarbejde om projekter med ro i sindet fra første sekund.

  • Opbyg din Revit-ekspertise hurtigere, og lær i dit eget tempo – se selvstudier, der dækker kernearbejdsgange, modelleringsværktøjer, dokumentation og projektkoordination.

  • Styrk arbejdsgangene i den daglige brug af Revit med træning i grundlæggende færdigheder med fokus på de værktøjer og teknikker, som arkitekter, ingeniører og designteams bruger mest.

  • Har du brug for support til Revit? Find hjælp, svar og ressourcer (engelsk)

Revit LT

  • Kom i gang med strømlinede BIM arbejdsgange ved hjælp af denne startvejledning (engelsk), der er designet til at hjælpe dig med at skabe nøjagtige bygningsdesign og dokumentere effektivt.
  • Opbyg din Revit-ekspertise hurtigere, og lær i dit eget tempo – se selvstudier, der dækker kernearbejdsgange, modelleringsværktøjer, dokumentation og projektkoordination.
  • Styrk arbejdsgangene i den daglige brug af Revit med træning i grundlæggende færdigheder med fokus på de værktøjer og teknikker, som arkitekter, ingeniører og designteams bruger mest.
  • Har du brug for support til Revit? Find hjælp, svar og ressourcer (engelsk).

Fusion

  • Opbyg dine CAD-færdigheder med centrale Fusion-arbejdsgange, der er udviklet til virksomheder i vækst. Denne startvejledning (engelsk) viser, hvordan du designer, modellerer, samler og klargør produkter til produktion – så du hurtigere kan komme fra idé til virkelighed.
  • Få mere at vide om de vigtigste Fusion-værktøjer og arbejdsgange i denne videoserie, der viser, hvordan du designer og fremstiller en komplet fiskehjulmontage.
  • Har du brug for support til Fusion? Find hjælp, svar og ressourcer (engelsk).

Maya

Flow Studio

Udforsk gratis løsninger, API'er og meget mere

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Studerende kan forberede sig på fremtidens job med gratis adgang til Autodesk-software.

Gratis software til studerende (engelsk)
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Autodesk-API'er

Begynd at bruge cloud-API'er gratis for at tilpasse arbejdsgange og bygge løsninger, der passer til din virksomhed.

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Hvilket supportniveau har du?

Forskellige abonnementsplaner indeholder forskellige supportkategorier. Find supportniveauet for din plan.

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Ofte stillede spørgsmål

Hvordan kan jeg kombinere Flex-tokens med et AutoCAD LT-abonnement?

Gå ud over 2D, kun når du har brug for det. Få den fulde version af AutoCAD, når projekterne kræver mere. Dit AutoCAD LT-abonnement håndterer dagligdags skitsering. Når et projekt kræver 3D-modellering eller specialiserede værktøjssæt som f.eks. arkitektur, maskinisk eller elektrisk, skal du bruge Flex-tokens til at låse op for fuldt AutoCAD for dagen. Det er ikke nødvendigt at opgradere eller købe et nyt AutoCAD-abonnement. Betal for det, du har brug for. Få adgang til det, du har brug for.

 

Kombination af softwareabonnementer og Flex-tokens: AutoCAD LT-abonnement med Flex-tokens for at få adgang til AutoCAD. 

Målsætning for arbejdsgang: Få adgang til 3D-funktioner og branchespecifikke værktøjssæt fra projekt til projekt uden at opgradere dit abonnement.

Hvem er det til gavn for: Mindre arkitekt-, ingeniør- og designfirmaer, der primært arbejder i 2D, men som lejlighedsvis har brug for fuld AutoCAD kapacitet. 

 

Anbefalet tokenantal: 

  • Kom i gang med 33 tokens. 
  • Fagfolk bruger normalt 250 tokens pr. bruger pr. år til dette brugstilfælde.

For at få flere oplysninger om brug af Flex-tokens med abonnementer kan du se denne supportartikel (engelsk)

 

Andre ressourcer

Hvordan kan jeg kombinere Flex-tokens med et AutoCAD LT- eller Revit LT-abonnement?

Påtag dig BIM-projekter uden faste omkostninger. Levér BIM-klart arbejde uden et fuldt Revit-abonnement. Brug Flex-tokens til at få adgang til Revit, når et projekt kræver 3D-bygningsmodeller, koordinering eller BIM-leverancer. Behold dit abonnement på AutoCAD LT (eller Revit LT) til det daglige arbejde, og skaler kun til Revit, når projektet kræver det.
 

Kombination af softwareabonnementer og Flex-tokens: AutoCAD LT- eller AutoCAD Revit LT Suite-abonnement med Flex-tokens for at få adgang til fuld Revit. 

Målsætning for arbejdsgang: Få adgang til fuld Revit til BIM-modellering, -koordinering og -leverancer på udvalgte projekter uden at forpligte dig til et separat abonnement.

Hvem er det til gavn for: Mindre arkitekt-, ingeniør- og byggefirmaer, som håndterer både traditionelt tegnearbejde og lejlighedsvis BIM-arbejde. 
 

Anbefalet tokenantal: 

  • Kom i gang med 33 tokens. 
  • Fagfolk bruger normalt 200 tokens pr. bruger pr. år til dette brugstilfælde.

For at få flere oplysninger om brug af Flex-tokens med abonnementer kan du se denne supportartikel (engelsk)
 

Andre ressourcer

Hvordan kan jeg kombinere Flex-tokens med et abonnement på AutoCAD-, Fusion- eller Produktdesign og fremstilling-kollektionen?

Kast dig ud i komplet maskinkonstruktion i 3D, projekt for projekt: Arbejder du i Fusion eller AutoCAD og har brug for parametrisk modellering, montagestyring eller detaljeret komponentdesign? Brug Flex-tokens til at få adgang til Inventor Professional til de projekter, der kræver det, og reducer derefter, når du er færdig. Få adgang til maskinkonstruktion i 3D, kun når du har brug for det.

 

Kombination af softwareabonnementer og Flex-tokens: Abonnement på AutoCAD-, Fusion- eller Product Design and Manufacturing-kollektionen med Flex-tokens for at få adgang til Inventor Professional.

Målsætning for arbejdsgang: Få adgang til alle funktioner til maskinkonstruktion i 3D og parametrisk modellering på udvalgte projekter uden et separat Inventor-abonnement.

Hvem er det til gavn for: Mindre produktionsvirksomheder og produktdesignere, der primært bruger Fusion eller lettere værktøjer, men som med jævne mellemrum har brug for Inventor-dybden.

 

Anbefalet tokenantal:

  • Kom i gang med 33 tokens. 
  • Fagfolk bruger normalt 200 tokens pr. bruger pr. år til dette brugstilfælde.

For at få flere oplysninger om brug af Flex-tokens med abonnementer, kan du se denne supportartikel (engelsk).

 

Andre ressourcer

Hvordan kan jeg kombinere Flex-tokens med et Fusion-abonnement?

Avancerede værktøjer til de projekter, der har brug for dem. Arbejder du allerede i Fusion? Brug Flex-tokens til at få adgang til udvidelser til avanceret simulering, cloud-rendering, generativt design og avanceret CAM. Få den kapacitet, du har brug for til specifikke projekter, uden at du skal forpligte dig til en permanent opgradering.

 

Kombination af softwareabonnementer og Flex-tokens: Fusion-abonnement og Flex-tokens for at få adgang til Fusion-udvidelser til rendering.

Målsætning for arbejdsgang: Køre avancerede simuleringer, genere fotorealistiske renderinger, og få adgang til specialiserede produktionsværktøjer på projektbasis.

Hvem er det til gavn for: Produktdesignere og små producenter, der har brug for avancerede funktioner i udvalgte projekter, men ikke hver dag.

 

Anbefalet tokenantal: 

  • Kom i gang med 33 tokens.
  • Fagfolk bruger normalt 33 tokens pr. bruger pr. år til dette brugstilfælde.

For at få flere oplysninger om brug af Flex-tokens med abonnementer kan du se denne supportartikel (engelsk).

 

Andre ressourcer

Hvordan kan jeg kombinere Flex-tokens med et Maya- eller 3ds Max-abonnement?

Flere kunstnere. Flere værktøjer. Ingen langvarig kontraktperiodebinding. Skaler dit kreative team under produktionsspidsbelastninger, hvor produktionskravene svinger. Brug Flex-tokens til at give dit team adgang til Maya, 3ds Max eller andre kreative værktøjer i spidsbelastningsperioder. Antag freelancere, skift mellem værktøjer, eller få adgang til Arnold til rendering, og skaler ned, når projektet afsluttes.

 

Kombination af softwareabonnementer og Flex-tokens: Maya- eller 3ds Max-abonnement og Flex-tokens for yderligere Media & Entertainment-værktøjer eller overløbsadgang.

Målsætning for arbejdsgang: Skaler adgangen til kreative værktøjer op under produktionsspidsbelastninger og ned igen, når projekter afsluttes, uden ekstra licenser eller langvarige kontraktperiodebindinger.

Hvem det er til gavn for: Studier, freelancere og små M&E-teams, der administrerer varierende projektkrav og stramme budgetter. 

 

Anbefalet tokenantal: 

  • Kom i gang med 33 tokens.
  • Fagfolk bruger normalt 275 tokens pr. bruger pr. år i Maya og 100 tokens pr. bruger pr. år til 3ds Max til dette brugstilfælde.

For at få flere oplysninger om brug af Flex-tokens med abonnementer kan du se denne supportartikel (engelsk)

 

Andre ressourcer

Hvor meget koster abonnementer og opgraderinger?

Alle produktabonnementer har inkluderede fordele og tilbydes til en lokal pris, der er gældende for dit område. Opgradering til en Business Success-plan koster ca. 200 USD SRP for berettigede tilbud (engelsk).

Hvordan kan jeg købe eller opgradere et abonnement?

Du kan købe abonnementer online via en Autodesk-repræsentant eller en Autodesk-partner.

Hvordan kan jeg kombinere Flex-tokens med Autodesk-softwareabonnementer?

Der er fem almindelige arbejdsgange, hvor Autodesk anbefaler, at individuelle teknikere og teams kombinerer Flex-tokens med deres softwareabonnementer for at frigøre produktivitet og værdi for deres projekter. 

 

Brugstilfælde 1: Få den fulde version af AutoCAD, når projekterne kræver mere

Gå ud over 2D, kun når du har brug for det. Dit AutoCAD LT-abonnement håndterer dagligdags skitsering. Når et projekt kræver 3D-modellering eller specialiserede værktøjssæt som f.eks. arkitektur, maskinisk eller elektrisk, skal du bruge Flex-tokens til at låse op for fuldt AutoCAD for dagen. Det er ikke nødvendigt at opgradere eller købe et nyt AutoCAD-abonnement. Betal for det, du har brug for. Få adgang til det, du har brug for.

Kombination af softwareabonnementer og Flex-tokens: AutoCAD LT-abonnement med Flex-tokens for at få adgang til AutoCAD. 

Målsætning for arbejdsgang: Få adgang til 3D-funktioner og branchespecifikke værktøjssæt fra projekt til projekt uden at opgradere dit abonnement.

Hvem er det til gavn for: Mindre arkitekt-, ingeniør- og designfirmaer, der primært arbejder i 2D, men som lejlighedsvis har brug for fuld AutoCAD kapacitet.

Anbefalet tokenantal: 

  • Kom i gang med 33 tokens. 

  • Fagfolk bruger normalt 250 tokens pr. bruger pr. år til dette brugstilfælde.

 

Brugstilfælde 2: Levér BIM-klart arbejde uden et fuldt Revit-abonnement

Påtag dig BIM-projekter uden faste omkostninger. Brug Flex-tokens til at få adgang til Revit, når et projekt kræver 3D-bygningsmodeller, koordinering eller BIM-leverancer. Behold dit abonnement på AutoCAD LT (eller Revit LT) til det daglige arbejde, og skaler kun til Revit, når projektet kræver det.

Kombination af softwareabonnementer og Flex-tokens: AutoCAD LT- eller AutoCAD Revit LT Suite-abonnement med Flex-tokens for at få adgang til fuld Revit.

Målsætning for arbejdsgang: Få adgang til fuld Revit til BIM-modellering, -koordinering og -leverancer på udvalgte projekter uden at forpligte dig til en separat abonnement. 

Hvem er det til gavn for: Mindre arkitekt-, ingeniør- og byggefirmaer, som håndterer både traditionelt tegnearbejde og lejlighedsvis BIM-arbejde.

Anbefalet tokenantal: 

  • Kom i gang med 33 tokens.

  • Fagfolk bruger normalt 200 tokens pr. bruger pr. år til dette brugstilfælde. 

 

Brugstilfælde 3: Få adgang til maskinkonstruktion i 3D, når du har brug for det

Kast dig ud i komplet maskinkonstruktion i 3D, projekt for projekt. Arbejder du i Fusion eller AutoCAD og har brug for parametrisk modellering, montagestyring eller detaljeret komponentdesign? Brug Flex-tokens til at få adgang til Inventor Professional til de projekter, der kræver det, og reducer derefter, når du er færdig.

Kombination af softwareabonnementer og Flex-tokens: abonnement på AutoCAD-, Fusion- eller Product Design and Manufacturing-kollektionen med Flex-tokens for at få adgang til Inventor Professional.

Målsætning for arbejdsgang: Få adgang til alle funktioner til maskinkonstruktion i 3D og parametrisk modellering på udvalgte projekter uden et separat Inventor-abonnement. 

Hvem er det til gavn for: Små produktionsvirksomheder og produktdesignere, der primært bruger Fusion eller lettere værktøjer, men som med jævne mellemrum har brug for Inventor-dybden.

Anbefalet tokenantal: 

  • Kom i gang med 33 tokens.

  • Fagfolk bruger normalt 200 tokens pr. bruger pr. år til dette brugstilfælde. 

 

Brugstilfælde 4: Gå op i niveau med avanceret simulering, rendering og CAM

Avancerede værktøjer til de projekter, der har brug for dem. Arbejder du allerede i Fusion? Brug Flex-tokens til at få adgang til udvidelser til simulering, cloud-rendering, generativt design og avanceret CAM. Få den kapacitet, du har brug for til specifikke projekter, uden at du skal forpligte dig til en permanent opgradering.

Kombination af softwareabonnementer og Flex-tokens: Fusion-abonnement og Flex-tokens for at få adgang til Fusion-udvidelser til rendering.

Målsætning for arbejdsgang: Køre avancerede simuleringer, genere fotorealistiske renderinger, og få adgang til specialiserede produktionsværktøjer på projektbasis. 

Hvem er det til gavn for: Produktdesignere og små producenter, der har brug for avancerede funktioner i udvalgte projekter, men ikke hver dag.

Anbefalet tokenantal: 

  • Kom i gang med 33 tokens.

  • Fagfolk bruger normalt 33 tokens pr. bruger pr. år til dette brugstilfælde. 

 

Brugstilfælde 5: Skaler dit kreative team under spidsbelastninger

Flere kunstnere. Flere værktøjer. Ingen langvarig kontraktperiodebinding. Produktionskrav svinger. Brug Flex-tokens til at give dit team adgang til Maya, 3ds Max eller andre kreative værktøjer i spidsbelastningsperioder. Antag freelancere, skift mellem værktøjer, eller få adgang til Arnold til rendering, og skaler ned, når projektet afsluttes.

Køb tokens

Kombination af softwareabonnementer og Flex-tokens: Maya- eller 3ds Max-abonnement og Flex-tokens for yderligere Media & Entertainment-værktøjer eller overløbsadgang. 

Målsætning for arbejdsgang: Skaler adgangen til kreative værktøjer op under produktionsspidsbelastninger og ned igen, når projekter afsluttes, uden ekstra licenser eller langvarige kontraktperiodebindinger.

Hvem det er til gavn for: Studier, freelancere og små M&E-teams, der administrerer varierende projektkrav og stramme budgetter.

Anbefalet tokenantal: 

  • Kom i gang med 33 tokens. 

  • Fagfolk bruger normalt 275 tokens pr. bruger pr. år i Maya og 100 tokens pr. bruger pr. år til 3ds Max til dette brugstilfælde.

Andre ressourcer

Hvor lang tid har jeg til at bruge mine Flex-tokens, og kan de forlænges?

Du har 1 år fra købsdatoen til at bruge dine Flex-tokens. Da Flex er en forudbetalingsmodel, kan tokens ikke overføres, men du kan købe flere når som helst. Autodesk giver dig besked, når din tokensaldo er ved at løbe tør.

Hvordan opkræves jeg for brugen af Flex-produkter?

For produkter og tjenester, der faktureres pr. dag:
Når en bruger åbner og logger ind i et Autodesk-produkt, der er inkluderet i Flex, opkræves brugeren en daglig pris pr. produkt én gang i døgnet. Brugerne opkræves ikke for brug af flere versioner eller for at genåbne produktet inden for 24 timers-perioden.

 

Eksempel: Priscilla åbner og logger ind i AutoCAD fra 8:00-17:00 om mandagen. Hendes team opkræves 7 tokens. Hun åbner AutoCAD fra kl. 7.00-17.00 tirsdag. Hendes team opkræves 7 tokens kl. 8:00. Hun lukker AutoCAD kl. 17.00 og åbner det ikke igen den uge. Hun opkræves kun for to dages brug.

 

For produkter og tjenester, der faktureres pr. resultat
Brugerne faktureres en variabel pris baseret på resultattypen (f.eks. rendering af et billede i Revit).

 

Få vist priserne for hvert produkt og hver tjeneste, der er tilgængelig med Flex.

Kan jeg have en blanding af både Flex og abonnement?

Ja, administratorerne kan vælge, at brugerne får en blanding af abonnementer og Flex.

 

Når en bruger tildeles både abonnementer og Flex, bruges abonnementer før tokens. Hvis Priscilla f.eks. tildeles Flex og et abonnement på AutoCAD, bruger hun sit abonnement, når hun åbner AutoCAD, og bruger ikke nogen tokens. Hvis hun åbner Revit uden et abonnement, bruger hun tokens.

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