Når din prøveversion udløber, kan du ikke forlænge prøveperioden. Hvis du kun har et kortsigtet behov, kan du købe et månedligt abonnement og slå automatisk fornyelse fra (for at begrænse det betalte abonnements længde til kun en måned) eller købe Flex-tokens, hvis du ønsker et fleksibelt abonnement med betaling efter forbrug.