Det internationale ingeniørkonsulentfirma Aurecon er syv år inde i sin digitale transformationsrejse og er nu klar til den næste grænse: at implementere generativ kunstig intelligens (AI) i sine designautomatiseringsprocesser.

Aurecon har allerede forbedret sine færdigheder i gennemførelse af store projekter i Australien, New Zealand og Asien ved hjælp af en række digitale strategier, der inkluderer softwareudvikling, automatisering og beregningsdesign. Virksomhedens projekter omfatter Dau Tieng 1 og 2 Solar Power Plant, Sydøstasiens største solkraftværk, og Murdoch University's Boola Katitjin center, den første massekonstruerede træbygning i det vestlige Australien.

I det forløbne år har digital transformation nået et vendepunkt for virksomheder over hele verden. Rapporten2024 State of Design & Make , Autodesks globale undersøgelse af virksomhedsledere inden for design og fremstilling, beretter, at 64% af lederne nu siger, at deres organisationer er digitalt modne. Det er et dramatisk skift fra året før, hvor kun 38% klassificerede deres virksomheder som digitalt modne.

Disse virksomheder ser den positive indvirkning af deres digitaliseringsindsats og fortsætter med at investere for at holde trit med deres konkurrenter. Inden for arkitektur, teknik, byggeri og drift (AECO) (engelsk) kan det betyde, at virksomheder har investeret i teknologier til bygningsinformationsmodellering (BIM) (engelsk), digital projektlevering (engelsk) eller skytjenester og -platforme (engelsk), f.eks. Autodesk Construction Cloud.