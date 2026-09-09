Installationsprobleme

Schritt 1: Überprüfen der Windows- und Hardwarekompatibilität 1. Prüfen Sie Ihre Windows-Version. 2. Vergewissern Sie sich, dass das Produkt mit Ihrer Windows-Version und Hardware kompatibel ist. Weitere Informationen finden Sie in den Systemanforderungen. 3. Falls es nicht kompatibel ist, installieren Sie eine unterstützte Version des Produkts, oder führen Sie ein Update auf eine unterstützte Kombination durch. Inkompatible Betriebssystem-/Hardwarekonfigurationen sind eine bekannte Ursache für Installationsfehler unter Windows.

Schritt 2: Installieren ausstehender Windows-Updates und Neustarten 1. Öffnen Sie die Einstellungen. 2. Navigieren Sie zu Windows Update. 3. Installieren Sie alle ausstehenden Updates. 4. Starten Sie Ihren Computer neu (einige Updates erfordern mehrere Neustarts). 5. Führen Sie das Autodesk-Installationsprogramm erneut aus. Ausstehende Betriebssystem-Updates oder Neustarts verhindern unter Umständen, dass das Autodesk-Installationsprogramm gestartet oder abgeschlossen wird.

Schritt 3: Ausführen des Installationsprogramms als Administrator 1. Suchen Sie die Installationsdatei (oftmals setup.exe oder eine von Autodesk erstellte ausführbare Installationsdatei). 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei. 3. Wählen Sie Als Administrator ausführen aus. 4. Bestätigen Sie den Vorgang im Dialogfeld für die Benutzerkontensteuerung. 5. Wiederholen Sie die Installation. Unzureichende Berechtigungen verhindern möglicherweise den Start des Installationsprogramms oder das Schreiben erforderlicher Dateien.

Schritt 4: Vorübergehendes Deaktivieren von Virenschutz-/Sicherheitstools 1. Deaktivieren Sie den Virenschutz vorübergehend (oder wenden Sie sich dafür bei Bedarf an die IT-Abteilung). 2. Führen Sie das Autodesk-Installationsprogramm erneut aus. 3. Aktivieren Sie die Virenschutz-Software nach Abschluss der Installation wieder. Sicherheitssoftware blockiert womöglich Installationsprozesse oder stellt Installationskomponenten während des Vorgangs unter Quarantäne.

Schritt 5: Wechseln des Download-Verfahrens (Installieren, Herunterladen, Direkter Download, Benutzerdefinierte Installation) 1. Melden Sie sich bei Ihrem Konto bei Autodesk an, und öffnen Sie den Bereich Produkte und Services. 2. Wählen Sie ein anderes Download-Verfahren für dasselbe Produkt aus (verwenden Sie beispielsweise Herunterladen statt Installieren oder Direkter Download, falls verfügbar). Weitere Informationen finden Sie unter Installieren des Produkts. 3. Laden Sie das Installationsprogramm erneut herunter, und wiederholen Sie die Installation. Verschiedene Download-Verfahren sind auf unterschiedliche Anwendungsfälle ausgelegt (Einzelgeräte, Offline-Prozess oder flexible Zeitplanung). Wenn Sie das Verfahren wechseln, umgehen Sie damit eventuelle Probleme bei der Erstellung von Downloads oder Installationsprogrammen.

Schritt 6: Löschen temporärer Installationsdateien (übliche Fehlerbehebung für beschädigte Pakete) 1. Löschen Sie den Inhalt unter C:\Autodesk\WI. 2. Löschen Sie den Inhalt des temporären Benutzerordners unter C:\Benutzer\\AppData\Local\Temp. 3. Leeren Sie den ODIS-Cache-Ordner unter C:\Benutzer\\AppData\Local\Autodesk\ODIS. 4. Falls Sie den Ordner AppData nicht sehen, blenden Sie versteckte Dateien und Ordner ein, und versuchen Sie es noch einmal. 5. Führen Sie das Installationsprogramm erneut aus. Zwischengespeicherte oder teilweise heruntergeladene Installationsdateien können beschädigt werden, sodass sich die Benutzeroberfläche des Installationsprogramms nicht anzeigen oder die Installation nicht abschließen lässt.

Schritt 7: Neuinstallieren der Autodesk-Installationskomponente (ODIS/AdODIS) Dies ist nur für Produkte mit dem neuen Installationsprozess (im Allgemeinen die Versionen 2022 und höher) relevant. Schritte: 1. Navigieren Sie zu C:\Programme\Autodesk\AdODIS\V1. 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf RemoveODIS.exe, und wählen Sie Als Administrator ausführen aus. 3. Laden Sie nach dem Entfernen die neueste AdODIS-installer.exe-Datei (ODIS-Installationsprogramm) herunter, und führen Sie sie als Administrator aus. 4. Starten Sie den Computer neu. 5. Wiederholen Sie die Installation Ihres Autodesk-Produkts. Der On-Demand Install Service (ODIS/AdODIS) verwaltet die Installation neuerer Produkte. Falls er veraltet oder beschädigt ist, können Installationsprogramme möglicherweise nicht gestartet werden, oder es kommt zu Fehlern während der Installation.

Schritt 8: Entfernen blockierter Debugger-Registrierungseinträge (Installationsprogramm wird nicht ausgeführt/sofort geschlossen) 1. Drücken Sie WINDOWS-TASTE + R, geben Sie regedit ein, und führen Sie den Vorgang als Administrator aus. 2. Navigieren Sie zu HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options. 3. Suchen Sie nach ausführbaren Autodesk-/ODIS-bezogenen Dateien (Beispiel: AdskAccessServiceHost.exe). 4. Falls Sie einen Debugger-Wert mit dem Eintrag Blocked (Blockiert) sehen, löschen Sie den Debugger-Wert. 5. Wiederholen Sie diesen Vorgang für andere ODIS-bezogene ausführbare Dateien, die unter dem ODIS-Installationspfad aufgeführt sind. 6. Starten Sie den Computer neu, und wiederholen Sie die Installation. Blockierte Debugger-Einträge verhindern unter Umständen den Start von Installationsprogrammen oder -diensten.

Schritt 9: Überprüfen von Netzwerk-/Proxy-Einschränkungen und erforderlichen URLs 1. Wenn Sie ein VPN, einen Proxy oder eine Unternehmensfirewall verwenden, testen Sie die Installation vorübergehend ohne VPN, falls möglich. 2. Stellen Sie sicher, dass die erforderlichen Autodesk-URLs/-Protokolle zulässig sind (arbeiten Sie bei Bedarf mit der IT-Abteilung zusammen). 3. Wiederholen Sie die Installation, nachdem der Netzwerkzugriff bestätigt wurde. Netzwerkeinschränkungen blockieren möglicherweise Installationskomponenten und -dienste, die zum Herunterladen, Verifizieren oder Abschließen der Einrichtung notwendig sind.

Schritt 10: Freigeben von Speicherplatz 1. Vergewissern Sie sich, dass Sie über ausreichend Speicherplatz für den Extraktionsordner des Installationsprogramms, temporäre Dateien und die endgültige Produktinstallation verfügen. 2. Wiederholen Sie die Installation. Unzureichender Speicherplatz ist eine direkte Ursache von Installationsfehlern.

Schritt 11: Durchführen einer sauberen Deinstallation mit anschließender Neuinstallation (Windows) 1. Führen Sie eine saubere Deinstallation der Autodesk-Software durch. Weitere Informationen finden Sie unter Saubere Deinstallation von Autodesk-Produkten. 2. Starten Sie das System neu. 3. Laden Sie das Installationsprogramm erneut von Autodesk Account herunter. 4. Wiederholen Sie die Installation. Bei einer standardmäßigen Deinstallation können Reste einer früheren Installation zurückbleiben, die neue Installationen blockieren. Autodesk weist ausdrücklich darauf hin, dass vor der Neuinstallation möglicherweise eine saubere Deinstallation erforderlich ist, wenn sich verbleibende Dateien nicht über die normale Deinstallation oder die Microsoft-Problembehandlung entfernen lassen.