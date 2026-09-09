Abstürze und Leistungsprobleme

4. Öffnen Sie das Produkt erneut.

3. Starten Sie Ihren Computer neu.

2. Schließen Sie Ihr Autodesk-Produkt.

1. Speichern Sie alle geöffneten Arbeiten.

Anmerkung: Updates können entweder über Autodesk Access oder per Download von Autodesk Account abgerufen werden. Weitere Informationen finden Sie unter Aktualisieren der Software .

Autodesk Access ist eine Desktop-Anwendung, mit der sich Updates schnell und einfach direkt über Ihr System installieren lassen, ohne sie manuell herunterladen zu müssen.

6. Starten Sie Ihr Autodesk-Produkt neu.

5. Warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist.

4. Klicken Sie neben jedem Produkt, das Sie aktualisieren möchten, auf Aktualisieren.

3. Überprüfen Sie im Abschnitt für Updates die Liste der verfügbaren Updates.

2. Suchen Sie nach Autodesk Access, und öffnen Sie das Programm.

1. Öffnen Sie das Windows-Startmenü.

5. Starten Sie Ihren Computer neu.

4. Installieren Sie den Treiber.

3. Laden Sie den neuesten empfohlenen Treiber herunter.

2. Rufen Sie die Website des Herstellers auf (NVIDIA, AMD oder Intel).

1. Ermitteln Sie das Modell Ihrer Grafikkarte (GPU).

5. Starten Sie Ihr Autodesk-Produkt neu.

4. Klicken Sie auf Task beenden.

3. Wählen Sie nicht benötigte Programme aus.

2. Überprüfen Sie die ausgeführten Anwendungen.

1. Drücken Sie STRG-TASTE + UMSCHALTTASTE + ESC-TASTE, um den Task-Manager zu öffnen.

3. Rüsten Sie bei Bedarf die Hardware auf.

2. Vergleichen Sie sie mit Ihren Systemspezifikationen:

1. Prüfen Sie die Systemanforderungen für Ihr Autodesk-Produkt.

Wenn der Fehler nur bei einer einzigen Datei auftritt, ist die Ursache wahrscheinlich in dieser Datei zu finden. Versuchen Sie, eine neue Version zu speichern, sie zu vereinfachen oder mit einer lokalen Kopie zu arbeiten. Falls das Problem bei mehreren Dateien besteht, ist es eher auf Ihr System oder Ihre Einrichtung zurückzuführen. Gehen Sie also die Fehlerbehebungsschritte durch, um Ihre Umgebung zu aktualisieren, zurückzusetzen und zu optimieren. Wenn weiterhin Probleme auftreten, insbesondere im Zusammenhang mit bestimmten Fehlermeldungen, besuchen Sie den Autodesk-Support-Hub , um gezieltere Hilfe zu erhalten.

Auf diese Weise lässt sich feststellen, ob das Problem an einer beschädigten oder komplexen Datei liegt und nicht am System selbst.

3. Führen Sie grundlegende Aktionen aus.

2. Erstellen Sie eine neue Datei, oder öffnen Sie eine bekannte Arbeitsdatei.

1. Öffnen Sie das Autodesk-Produkt.

5. Starten Sie Ihren Computer neu.

Anmerkung: Wenn eine Meldung erscheint, dass eine Datei nicht gelöscht werden kann, bedeutet das in der Regel, dass die Datei derzeit von Windows oder einer anderen Anwendung verwendet wird. Dies ist normal. Überspringen Sie diese Dateien, und fahren Sie mit dem Löschen der restlichen Dateien fort.

4. Wählen Sie so viele Dateien wie möglich aus, und löschen Sie sie.

3. Navigieren Sie zu C:\Benutzer\\AppData\Local\Temp.

2. Öffnen Sie den Datei-Explorer.

1. Schließen Sie alle Anwendungen.

3. Öffnen Sie die Datei am neuen Speicherort.

2. Kopieren Sie sie in einen lokalen Ordner (z. B. Desktop oder Dokumente).

1. Suchen Sie Ihre Arbeitsdatei.

Schritt 9: Anpassen von Grafikeinstellungen

Teil A: Passen Sie die Grafikeinstellungen im Autodesk-Produkt an. A1. Öffnen Sie Ihr Autodesk-Produkt. A2. Öffnen Sie das Menü Optionen oder Voreinstellungen: - Drücken Sie STRG-TASTE + UMSCHALTTASTE + P (oder geben Sie OPTIONEN in die Befehlsleiste ein, falls verfügbar). - Navigieren Sie alternativ im oberen Werkzeugkasten zum Menü Einstellungen, Voreinstellungen oder Optionen. A3. Wechseln Sie zur Registerkarte Grafik oder Leistung. A4. Öffnen Sie den Abschnitt Grafikleistung oder Hardwareeinstellungen. A5. Gehen Sie mit Blick auf die Hardwarebeschleunigung wie folgt vor: - DEAKTIVIEREN Sie sie, falls Abstürze oder Anzeigeprobleme auftreten. - AKTIVIEREN Sie sie, wenn die Leistung unzureichend ist und Ihr System die Funktion unterstützt. A6. Übernehmen Sie die Änderungen. A7. Schließen Sie das Autodesk-Produkt, und starten Sie es neu. Teil B: Vergewissern Sie sich, dass die dedizierte GPU verwendet wird. B1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihren Desktop, und wählen Sie Anzeigeeinstellungen aus. B2. Führen Sie einen Bildlauf nach unten durch, und klicken Sie auf Grafikeinstellungen. B3. Klicken Sie unter Voreinstellung für Grafikleistung auf Durchsuchen. B4. Suchen und wählen Sie die ausführbare Datei (.exe) Ihres Autodesk-Produkts aus (in der Regel unter Programme > Ordner Autodesk). B5. Klicken Sie nach dem Hinzufügen auf die Anwendung in der Liste. B6. Klicken Sie auf Optionen. B7. Wählen Sie Höchstleistung (Dedizierte GPU) aus. B8. Klicken Sie auf Speichern. B9. Starten Sie Ihr Autodesk-Produkt neu.